архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 19.01.20 03:31 скаут: Игорь Львович “Newsru.com”,

"The Globe and Mail (Канада): Владимир Путин не бессмертен, но хочет быть незаменимым" Канада - 16 января 2020 г. The Globe and Mail (Канада): Владимир Путин не бессмертен, но хочет быть незаменимым 16.01.2020 Фото: kremlin.ru В свои 67 лет и в период четвертого президентского срока Владимир Путин не скрывает невероятной гордости по поводу своего здоровья, но, тем не менее, уже идут разговоры по поводу наследника. При этом в последние 20 лет его положение в российской политике было настолько доминирующим, что, несмотря на периоды глубокого разочарования, история научила россиян больше всего бояться одной вещи — хаоса. Г-н Путин сегодня предпринимает определенные шаги, указывающие на то, что его преемником после 2024 году будет — он сам. В среду, когда большая часть фокуса мира была сосредоточена на иранском кризисе, г-н Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию объявил, что хочет провести масштабные изменения конституции, которые укрепят парламент. В результате поразительной демонстрации почти неограниченной власти правительство российского премьер-министра Дмитрия Медведева уже через несколько часов ушло в отставку (самому Медведеву будет предоставлена временная должность). Г-н Медведев должен был быть заменен в течение двух недель, но г-н Путин быстро назначил малоизвестного главу российского федерального ведомства Михаила Мишустина новым премьер-министром страны. По сути, г-н Путин предлагает основательно изменить формальный баланс сил. Он хочет, чтобы парламент получил значительно увеличенную роль, подчеркивая при этом приоритет внутреннего законодательства, и в таком случае Государственная дума — нижняя палата парламента — будет наделена соответствующими полномочиями и получит право назначать кабинет министров, а также премьер-министра (этим правом в настоящее время наделен президент). Вместе с тем г-н Путин настаивает на том, чтобы Россия оставалась сильной президентской республикой, в которой президент сможет отправить в отставку премьер-министра и его кабинет, а также сохранит контроль над военными вопросами. Кроме того, он намерен усилить роль Государственного совета, который он возглавляет, а также, возможно, внесет изменения в судебную систему. С учетом подобных фундаментальных изменений, потребуется изменение конституции, и, следовательно, в России должен быть проведен референдум. Не приходится сомневаться, что г-н Путин получит предложенные им поправки к конституции, и мы, вероятно, увидим, что позиция премьер-министра станет намного более сильной. Поскольку г-н Путин по конституции ограничен в сроке президентства, а его последний четырехлетний срок (так в тексте — прим. редакции ИноСМИ) истекает в 2024 году, он таким образом получает возможность перейти на место влиятельного премьер-министра. Моделью для этого может послужить то, что сделал еще один нелиберальный лидер, чтобы его должность соответствовала его статусу и его амбициям, — речь идет о Реджепе Тайипе Эрдогане, который изменил парламентскую систему правления Турции, превратив ее в президентскую, и сам занял этот пост. Переход на должность влиятельного премьер-министра (или, возможно, сохранение за собой позиции главы значительно усиленного Государственного совета) не будет подпадать под существующие в настоящее время ограничения президентского срока, и это позволит г-ну Путину сохранить в руках власть — в отличие от того варианта, когда он стал премьер-министром и вынужден был оказывать влияние неформально через громоздкий институциональный механизм. Возможно, самый главный вопрос — это временной фактор. Хотя г-н Путин, судя по всему, пользуется народной поддержкой у себя в стране, а также смог добиться невероятного международного успеха в Сирии и в других местах, он тем не менее сталкивается с целым рядом внутренних и внешних проблем. Внутри страны молчаливый социальный контракт, который предполагал продолжение экономического роста и повышение уровня жизни в обмен на политическое согласие населения страны, вероятно, еще не полностью разрушен, однако все больше слабеет из-за стагнации российской одномерной и коррумпированной экономики. К этому следует добавить серьезную демографическую проблему, поскольку низкий уровень рождаемости ставит под сомнение как экономическое развитие страны, так и политическую стабильность. В своей речи г-н Путин говорил о необходимости повышения уровня рождаемости, а также обещал срочно ввести в действие экономические стимулы для того, чтобы россияне имели больше детей. Россия сталкивается с новыми неопределенностями в международных отношениях, поскольку уходят со сцены такие надежные и предсказуемые политики как Ангела Меркель в Германии, а впереди маячат непредсказуемые выборы в Соединенных Штатах. Из-за поступающего на рынок большого потока нефти и природного газа уменьшается возможность России оказывать давление с помощью энергоносителей. Кроме того, НАТО планирует значительно увеличить расходы на вооруженные силы, поэтому положение российских военных уже представляется не таким розовым. Кроме того, г-н Путин в своей речи в провокационном тоне похвалился тем, что Россия возглавляет глобальную гонку вооружений, а не играет в догонялки, и подобные высказывания тоже имеют значение. Все это, в целом, новые явления, и они свидетельствуют о том, что г-н Путин весьма серьезно настроен на то, чтобы продолжить нелиберальный курс России. Возможно, он не считает себя бессмертным, однако верит в то, что он незаменим, и намерен это обеспечить.

Аурел Браун — профессор кафедры международных отношений и политологии Торонтского университета, а также научный сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета статью прочитали: 42 человек Комментарии