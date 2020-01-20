В РФ состоится суд по иску отрицателя Холокоста против «лжи о 6 миллионах»

Пермь. Пикет в защиту Юшкова у Краевого суда

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Во вторник 21 января Ленинский районный суд Перми рассмотрит по существу иск публициста и общественного деятеля Романа Юшкова о возмещении ему морального вреда за «незаконное уголовное преследование» по «делу о 6 еврейских миллионах».

Как напоминает портал «Перископ», ранее пермские судебные присяжные встали на сторону Юшкова и отказались признать, что его скепсис по поводу цифры «6 миллионов жертв еврейского холокоста» является уголовным преступлением.

Юшков был полностью оправдан присяжными по вменявшейся ему статье «Реабилитация нацизма» (ст. 354.1 УК РФ) и сам получил право на реабилитацию. Теперь он требует возместить его «моральные издержки» в размере 6 миллионов рублей.

Помимо прочего, по мнению истца, прокуратура Пермского края обязана принести Роману Юшкову свои извинения.

Более года наад прокуратура не смирилась с оправдательным приговором коллегии присяжных Пермского края и обратилась с апелляционной жалобой в Верховный Суд России.

В своей жалобе надзорный орган попытался доказать, что Юшков задавал неправильные вопросы главному свидетелю обвинения по делу: гражданину Израиля Владимиру Клейнеру.

Подсудимый спрашивал его, «каковы цифры белорусского, татарского и русского холокоста во Второй мировой войне». Прокуратура настаивала на том, что этими вопросами Юшков «создал у присяжных предубеждение».

Однако Верховный Суд РФ оставил приговор пермских присяжных в силе и подтвердил невиновность Романа Юшкова.

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