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дата публикации 19.01.20 03:45
скаут: Игорь Львович;
   
 

ВШЭ запретит студентам и сотрудникам делать политические заявления от имени коллектива вуза

ВШЭ запретит студентам и сотрудникам делать политические заявления от имени коллектива вуза

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Высшая школа экономики (ВШЭ) намерена принять поправки во внутренние регламенты вуза, которые исключают политические заявления студентов и сотрудников от имени коллектива ВШЭ.

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

Поправки, как сообщается, будут рассмотрены на ближайшем заседании ученого совета ВШЭ.

В случае участия в политической или "иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе", студент или сотрудник по новым правилам будет обязан "принять меры по исключению аффилиации с университетом".

"В публичных выступлениях или публикациях в качестве работника Вышки сотрудники не должны выходить за рамки экспертной или аналитической позиции", - подчеркивают в вузе.

Кроме того, планируется изменить статус регистрации студенческих проектов. В результате статус студенческих организаций теперь не будет присваиваться студенческим медиа.

Ранее студенческий журнал DOXA сообщил, что в студенческий совет ВШЭ поступила новая редакция "Правил внутреннего распорядка обучающихся" от Правового управления университета. В документе, по данным издания, вводится целый ограничений. В частности, студентам будет запрещено проводить "публичные выступления от неопределенного круга обучающихся и/сотрудников" ВШЭ.

В DOXA отмечают, что под запрет могут попасть коллективные письма от студентов или сотрудников "Вышки", а руководство "Вышки" сможет потребовать не связывать такое письмо с университетом.

Кроме того, сообщается о возможном запрете на деятельность студенческих медиа в вузе, для которых распространение публикаций - основное направление работы, а также на правозащитную деятельность студорганизаций.

В начале декабря прошлого года ВШЭ лишила журнал DOXA статуса студенческой организации вуза. Как сообщалось, одной из причин стала критическая публикация о ректоре РГСУ, в самом журнале решение связывают также с освещением массовых протестных акций летом 2019 года, с кампанией по поддержке задержанного на одной из акций студента ВШЭ Егора Жукова, а также уже год находящегося под стражей обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Издание неоднократно публиковало открытые письма студентов и сотрудников ВШЭ, один из проектов журнала был направлен на сбор средств на оплату административных штрафов студентов, задержанных на массовых акциях. В ВШЭ заявляли, что DOXA "переросла статус студенческой организации" и не должна "прятаться за спиной университета", а зарегистрироваться как СМИ.

DOXA позиционирует себя как "независимый студенческий журнал о реалиях современного университета". Редакция издания выпускает статьи на сайт. Кроме того, у издания есть телеграм-канал с порядка 8 тыс. подписчиков.


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