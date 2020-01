архив



"Dances with Bears",

"NATO INTELLIGENCE DISASTER – NEW TELEPHONE INTERCEPTION TAPES REVEAL THERE WERE NO COMMUNICATIONS BETWEEN UKRAINE AND KREMLIN AFTER MH17 CRASH – NO DUTCH EVIDENCE, NO RUSSIAN CRIME" Глобальная сеть - 19 ноября 2019 г. Катастрофа для спецслужб НАТО: новые перехваченные телефонные разговоры показывают, что между Украиной и Кремлем не было контактов после крушения МН17

Джон Хелмер, Москва

@bears_with Организация Североатлантического договора (НАТО) и голландское правительство представили особо важные разведывательные сведения, подтверждающие то, что они назвали телефонным общением между российским военным командованием, российским Министерством обороны и, как минимум, одним штатным сотрудником Кремля в их контактах с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Предполагаемые телефонные разговоры датируются периодом с июня по август 2014 года. Записи на пленку и текст с частичным переводом и интерпретацией того, что было сказано, были представлены общественности 14 ноября руководимым голландцами расследованием преступлений, совершенных, когда рейс МН17 авиакомпании Malaysia Airlines был уничтожен над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В сообщении для прессы Объединенная следственная группа (ОСГ), руководимая голландскими и австралийскими полицейскими, объявила, что она "ищет информацию о лицах внутри военной и административной иерархической структуры, которые обеспечили условия для сбития самолета МН17 в Восточной Украине с помощью BUK TELAR". ОСГ уже объявила о своих выводах, что это российское правительство ответственно за сбитие самолета и виновно в этом с точки зрения уголовного права. Малайзийское правительство, являющееся членом ОСГ и владельцем-оператором самолета, в котором погибли 43 малайзийца, отказалось поддержать эти обвинения, впервые объявленные голландцами 19 июня. На самом деле, как теперь понимают адвокаты и аналитики по делу МН17, раскрытие на прошлой неделе совершенно секретных перехваченных разговоров показывает, что у ОСГ нет записей, свидетельствующих о контактах с Москвой 17 и 18 июля 2014 года, сразу после крушения самолета. В ином случае, если у ОСГ есть эти улики, но она держит их в секрете, то последние перехваченные записи показывают то, что ОСГ не может доказать. В период, когда российское участие, вероятнее всего, было непосредственным, как утверждают голландцы, и контакты должны были быть интенсивными в течение многих часов, ОСГ и ее источники в НАТО и США не могут ничего показать.

Это означает противоположное заключению ОСГ. Последние свидетельства доказывают то, чем ОСГ не располагает. Объединенная следственная группа начинает свое новое коммюнике с обращения к свидетелям. "ОСГ ищет информацию о лицах в военной и административной иерархической структуре, которые создали условия для сбития МН17 в Восточной Украине с помощью BUK TELAR". Выражение "создали условия" подразумевает виновность российского правительства в разрушении самолета посредством вертикали подчинения, идущей от Кремля до района боевых действий в восточной Украине.

Слева: сообщение Объединенной следственной группы (ОСГ) 14 ноября 2019 г.; читайте его полностью здесь . Справа: глава ОСГ Фред Вестербеке. Новые обнародованные свидетельства, признает ОСГ, показывают меньше. Перехваченные сообщения "показали, что лидеры вооруженной группы "Донецкая народная республика" (ДНР) поддерживали контакт с чиновниками российского правительства касательно российской военной поддержки. Среди этих лидеров были Александр Бородай, самопровозглашенный "премьер-министр", и обвиняемый Игорь Гиркин, самопровозглашенный "министр обороны". Они общались с Сергеем Аксеновым, назначенным Россией лидером в Крыму, и Владиславом Сурковым, высокопоставленным чиновником российского правительства. Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что российское влияние на ДНР не ограничивалось военной поддержкой, и что связи между российскими чиновниками и лидерами ДНР выглядят более тесными. Степень российского влияния имеет отношение к дальнейшему расследованию лиц, причастных к сбитию МН17. Именно поэтому ОСГ публикует сегодня это новое обращение к свидетелям". Интенсивность - это термин, который ОСГ ввела в качестве доказательства поведения "лиц, причастных к сбитию МН17". Но представленные записи в качестве доказательства не показывают ни одного перехваченного телефонного разговора 17 июля после обеда и в вечерние часы, после крушения, когда интенсивность связи между предполагаемыми исполнителями и их предполагаемыми командирами, сверху и снизу мнимой вертикали подчинения, была бы более сильной, чем в любое другое время. Вместо этого Объединенная следственная группа представила вот этот перехваченный разговор вечера 18 июля: 18 июля 2014 г. в 18:52:57 бойцу с позывным Монгол (А) 380951267673 звонит другой боец с позывным Шериф (Б) 380958851694. (...) Б: На этой неделе мы напрямую ... [неотчетливо] Москве и мы получаем приказы. (...) А: Мы тоже получаем приказы из Москвы. У нас тоже самое. Б: Но это ФСБ в вашем случае, да? А: Да. Б: И ГРУ в нашем случае. Это единственная разница. А: Я прекрасно это знаю В этом разговоре между солдатами на месте отсутствует любая отсылка к одному событию на поле боя, о котором оба мужчины должны были знать, если голландская интерпретация является правдивой. Объединенная следственная группа не разъясняет то, что отсутствует. Вместо этого она утверждает: "Перехваченные телефонные разговоры также, видимо [sic], показывают участие российских спецслужб, работающих совместно и руководящих ДНР. Например, 18 июля 2014 года два члена ДНР обсуждают, что они оба получают приказы из Москвы; один от ФСБ, а другой от ГРУ". ОСГ добавляет: "Недавний анализ заявлений свидетелей и другой информации показал, что российское влияние на ДНР выходило за пределы военной поддержки, и что связи между российскими официальными лицами и лидерами ДНР выглядят более тесными". Это политическая спекуляция, а не судебное доказательство. Для анализа июньской порции утверждений ОСГ читайте здесь . Послужной список ОСГ по выдаванию сфабрикованных телефонных записей за доказательства ее обвинений был проверен OG IT Forensic Services, малайзийской фирмой, специализирующейся на криминалистической экспертизе аудио-, видео- и цифровых материалов для судебных разбирательств. Это подтвердило фальсификацию Объединенной следственной группой пленок, обнародованных в июне; 143-страничный технический отчет можно почитать здесь . Для дополнительных свидетельств о манипуляциях, фабрикациях и лжи со стороны ОСГ нажмите здесь . В новой порции Объединенная следственная группа пошла еще дальше, перечислив вопросы, которые она задает свидетелям, которые не давали показаний и которые пока еще не материализовались. Почитайте внимательно, что эти вопросы раскрывают об обвинителях, которые их задают, потому что эти вопросы являются доказательством того, чего Объединенная следственная группа не знает. Вопросы ОСГ хочет знать: - Кто отдавал приказы Гиркину и Бородаю летом 2014 года? Какова была роль членов "аппарата" в этом? - Кто отдал приказ Гиркину передать его командование Захарченко? - Кто были пользователи телефонных номеров из серии, начинавшейся с 792653185? - Контролировалось ли назначение руководства ДНР российскими официальными лицами? Кто осуществлял этот контроль? - Имел ли Сурков отношение к назначениям или управлению "администрацией" ДНР? - Кто решил назначить Антюфеева? - Кем является человек ("Коля"), обещавший Бородаю финансовую поддержку? - Кто должен был подтвердить этот платеж? - Какие еще люди в Российской Федерации были вовлечены в оказание финансовой поддержки ДНР? - Кто такой упомянутый Владимир Иванович? Какую роль он играл в вооруженном конфликте в Восточной Украине летом 2014 года? - Играли ли Сурков, Аксенов, Шойгу и Бортников роль в планировании и проведении военных операций летом 2014 года в Восточной Украине? - Участвовали ли эти лица в развертывании BUK TELAR 17 июля 2014 года?

Источник: https://www.politie.nl/ Согласно этим публикуемым сведениям Объединенной следственной группы, "целью расследования уголовного дела является установление фактов, определение ответственных за крушение и сбор свидетельств, которые можно использовать в каждом суде, в любой стране". Де-юре и де-факто свидетельства, представленные ОСГ, нельзя приобщить к делу ни в одном суде ни в одной стране. [*] Этот анализ недавно опубликованных телефонных записей Объединенной следственной группой получил новую оценку моего компаньона, Макса ван дер Верффа. Он прокомментировал: "Ни в одной записи нет даже упоминания МН17, "Бука" или крушения. Разве вы не ожидали бы паники солдат и круглосуточных консультаций между повстанцами и центром, если оттуда поступали приказы, как уже заключила Объединенная следственная группа? Для меня повторяющийся сценарий очевиден. Пять лет спустя ОСГ не представила никаких убедительных доказательств." статью прочитали: 26 человек Комментарии