Операции спецслужб по ликвидации людей - пугающая тенденция

Тайные убийства, осуществляемые спецслужбами, могут стать обычным явлением в Европе. Причина их - разрушение миропорядка. Происходящее таит серьезную опасность, считает историк Кристофер Неринг.







19.01.2020 Автор Кристофер Неринг

3 января 2020 года в Ираке американцы с помощью дрона уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани. 23 августа 2019 года в Берлине, по всей вероятности, российскими спецслужбами был убит искавший убежище в ФРГ чеченец Зелимхан Хангошвили. 2 октября 2018 года в Стамбуле спецслужбы Саудовской Аравии убили журналиста Джамаля Хашогги. Этот список убийств, нападений и похищений можно легко продолжить, в том числе и на примере случившегося в Германии.

Разрушение прежнего международного порядка

Пугающая волна убийств, осуществляемых спецслужбами, достигла Европы, и улучшения ситуации не предвидится. "В ближайшем будущем убийств, чей след ведет к спецслужбам, будет скорее больше, чем меньше", - прогнозирует бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Герхард Шиндлер (Gerhardt Schindler), принявший участие в дискуссии в немецком музее шпионажа.

Кристофер Неринг

Одна из причин тому - разрушение прежнего миропорядка. Крупные державы - США, Россия, Китай - конкурируют с набирающими силу региональными игроками, такими, как Иран и Саудовская Аравия. Тон становится все более резким, а применяемые средства все более грубыми.

"Существующие механизмы мирного урегулирования конфликтов все чаще дают сбой, и возникает реальная опасность того, что тайные убийства, за которыми стоят спецслужбы, превратятся в обычное дело", - говорит депутат бундестага от Христианско -демократического союза (ХДС) Патрик Зенсбург (Patrick Sensburg). При этом совершенно понятно, что государства уже давно применяют целенаправленные убийства.

Россия, Израиль или США в последние 30 лет регулярно прибегают к такому способу. В Европе после холодной войны долгое время ситуация оставалась спокойной. Но, похоже, эти времена прошли. Тайные убийства и нападения, за которыми могут стоять спецслужбы, имеют разную подоплеку. Операции наподобие той, что провели США, устранив иранского генерала Сулеймани, или действия израильских спецслужб против радикального исламистского движения ХАМАС или ливанской шиитской группировки "Хезболлах" направлены против военных противников. Цель таких спецопераций - предотвратить возможное нападение, не начиная войну.

Спецоперации приводят к случайным жертвам

Совсем другие причины имеют атаки с целью мести или в качестве ответных мер. К таким относится покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери, убийство Хангошвили в Берлине, Хашогги в Стамбуле, а также убийства нацистских преступников израильскими спецслужбами. Атаки такого рода должны заставить критиков замолчать, наказать кого-то за содеянное и одновременно стать символическим предупреждением миру.

Кто же может стать жертвой? Фактически это касается лишь узкого круга лиц: военных противников, политических диссидентов, оппозиционеров или перебежчиков - бывших агентов спецслужб. Но борьба с терроризмом, которая ведется с 70-х годов, размыла эти границы. Такие атаки проводят все более мелкие анонимные группы. Они же часто сами становятся и мишенями. Операции израильской разведки против лидеров ХАМАС и "Хезболлах" - лишь один из примеров.

Отдельной проблемой является то, что в ходе операций по устранению конкретного человека могут погибнуть другие люди. Английская пара стала случайной жертвой яда "Новичок", которым пытались отравить экс-агента Сергея Скрипаля. В Норвегии израильские спецслужбы перепутали разыскиваемого ими исламиста с обычным

В ходе американских ракетных ударов генерал Сулеймани не был единственной жертвой, погибли еще несколько человек, которые случайно оказались в этом месте в момент атаки. Поэтому при таких спецоперациях опасность случайного ущерба никогда нельзя исключать.

Предвестники тревожного времени

Какова же мораль этой истории? В таких странах, как Германия, где запрещена смертная казнь, ужас от подобных операций спецслужб особенно силен. ООН регулярно осуждают такие акции. Как это было в случае с Сулеймани или Хангошвили.

США, Израиль или Россия придерживаются других правовых взглядов, которые позволяют им совершать убийства за границей в целях борьбы с терроризмом и предотвращения угроз. И именно эти страны постоянно находятся в каком-либо военном конфликте в мире, который угрожает их безопасности.

Пока ситуация в Германии относительно спокойная. В основном целенаправленные убийства происходят в крупных кризисных регионах: на Ближнем Востоке, в Афганистане, Украине. Но глобализация, миграция и новый конфликт России и Запада все ближе подбираются к Германии.

Убийство Хангошвили в 2019 году или похищение бывшего вьетнамского партийного функционера в 2017 году в центре Берлина - предвестники того, что наступают не самые лучшие времена.

Автор: Кристофер Неринг, эксперт по вопросам деятельности спецслужб, историк. Является научным руководителем Музея истории шпионажа в Берлине. В 2019 году была опубликована его книга "77 великих мифов о шпионаже".

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