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опубликовано редакцией на Переводике 20.01.20 11:13
скаут: andreylopyrev; переводчик andreylopyrev;
 
 

Украинцы, имеющие иностранные паспорта лишатся пенсий



Кажется, чиновники окончательно запутались в том, чьи интересы представляют и решили с начала года ошарашить пенсионеров и других получателей социальной помощи неприятным сюрпризом. Власти решили оптимизировать процедуру социальных выплат и придумали новую лазейку, как жестко сэкономить на людях. Причем хотят подать все это под псевдопатриотическим соусом, чтобы никто не возмущался. О новой скандальной инициативе Кабмина стало известно из публикации помощника депутата Верховной Рады, который поделился шоком от увиденного правительственного документа.





Под давлением Минфина Минсоцполитики подготовило предложение об отмене пенсий, жилищных субсидий и помощи при рождении ребенка тем, у кого есть действующий паспорт другого государства или Карта поляка, а также в случае, если человек представляет политическую или общественную организацию, которая своей деятельностью "угрожает национальным интересам Украины". С помощью подобных ограничений чиновники планируют начать экономить почти 1,8 млрд. гривен ежегодно, начиная с 2021 года. По словам начальника Управления государственной социальной помощи Минсоцполитики А. Харченко, СБУ и МВД намерены содействовать в выявлении вышеуказанных категорий граждан. Ну а сама верификация получателей социальных начислений будет проходить при помощи механизма, предусмотренного недавно принятым законопроектом "О верификации и мониторинге социальных выплат". В итоге после 2021 года только пенсий может лишиться 530 тысяч человек.

По сути, это самый что ни на есть произвол. За "двойное гражданство" уже существует наказание, то же самое касается и просепаратистских организаций. А тут еще предусмотрено ограничение социальных выплат для тех, кто выступает против "языкового закона". По желанию чиновников под лишение пенсий и жилищных субсидий могут попасть все организации национальных меньшинств и любые оппозиционные объединения. Экономия для бюджета выглядит сомнительной, а вот возможностей для злоупотреблений, дискриминации и проявлений коррупции теперь появится масса. Вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями Минфин и Минсоцполитики рискуют спровоцировать социальный взрыв и протесты со стороны национальных меньшинств. Давно ли не было к нам претензий по этому поводу со стороны ПАСЕ и ООН?

Данная инициатива в очередной раз демонстрирует, что нынешнее правительство не способно выстраивать эффективную финансовую политику, намеренно скрывает реальные экономические показатели, а потом предлагает залатать бюджетные дыры провокационными предложениями. Возмущение представителей Верховной Рады по поводу документа, с одной стороны, можно понять, но с другой, задача нардепов как раз оперативно пресекать подобную подрывную деятельность ведомства Соколовской. Но, к сожалению, пока парламент занят другими вопросами, очередное дискриминационное начинание Кабмина имеет все шансы быть одобренным, а вышеописанные категории граждан могут успеть попасть в формирующуюся базу для верификации получателей госвыплат.

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