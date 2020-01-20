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опубликовано редакцией на Переводике 20.01.20 05:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Холокост и “травка” - ну-ну)))

Нетаньяху поддержит российскую интерпретацию  роли Польши во Второй мировой войне в обмен на  помилование Наамы Иссахар

By David Israel - 22 Tevet 5780 – January 19, 2020  Рhoto Credit: Kobi Richter/TPS

Израильские демонстранты призывают освободить Нааму Иссахар, 19 октября 2019 года.

В субботу вечером, «Channel 12 News» процитировал израильского чиновника, который заявил, что  сделка по помилованию Наамы Иссахар будет будет осуществлена по принципу quid pro quo, то  есть - “услуга за услугу”, и пояснил: «То, что Израиль дает России, не вредит нам - но это очень важно для Путина».

В настоящее время президент России Владимир Путин, по-видимому, не планирует прилететь   на запланированный визит в Израиль в этот четверг вместе с Наамой в своём самолете, но у него, вероятно, будет что  сообщить конкретное, скорее всего, дату освобождения.

В прошлый четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил по телефону с Путиным о возможном помиловании Наамы Иссахар, израильско-американской женщины, которая была арестована в России в апреле за контрабанду наркотиков после того, как власти обнаружили в  её багаже менее 10 граммов каннабиса. В октябре она была приговорена к семи с половиной годам тюремного заключения, что является крайне непропорциональным наказанием. С тех пор Нетаньяху сделал освобождение Иссахара своим личным обязательством, и в четверг он сказал ее семье и израильской общественности, что его разговор с Путиным был теплым до такой степени, что он «укрепил оптимизм премьер-министра в отношении того,  что вопрос об освобождении Наамы Иссахар продвигается к решению», - говорится в пресс-релизе правительства.

«Я гораздо более оптимистичен, - сказал Нетаньяху, добавив, - я не могу вдаваться в подробности, но мы продолжим делать все, чтобы вернуть Нааму домой. И до тех пор мы будем продолжать поддерживать и ее семью, и ее».

Адвокат Наамы Иссахар рассказал ей о последних событиях, включая заявление премьер-министра. Между тем, израильские официальные лица попросили семью Наамы и ее активистов по ее делу «снизить накал выступлений», и  не подрывать усилия по ее освобождению, которого они добиваются. На выходных, в штаб-квартире семьи Иссахар которая обычно обильно предоставляет комментарии по этому делу, сохранялось радиомолчание.

Предположение израильской стороны состоит в том, что Нетаньяху будет обязан поддержать версию  которую русские в настоящее время продвигают против поляков в отношении действий, предпринятых двумя странами во Второй мировой войне. «Channel 12 News»  предположил, что Нетаньяху, возможно, уже рассматривает этот вопрос в своей речи в «Яд Вашем» в четверг.

Премьер-министр Нетаньяху и президент России Путин в Москве, 9 мая 2018 года. Нетаньяху продемонстрировал столь нужное  Путину уважение со стороны западного лидера. / Amos Ben Gershom/GPO

Путин едет в Израиль, чтобы открыть памятник жертвам блокады Ленинграда (Санкт-Петербург). Кроме  того, российский президент будет одним из 45 высокопоставленных гостей, в том числе принца Чарльза, президента Франции Эммануила Макрона и президента Украины Владимира Зеленского,  присутствующих на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста названном «Вспоминая Холокост, борясь с антисемитизмом», который состоится в четверг на этой неделе на площади Варшавского гетто в  музее “Яд Вашем” в Иерусалиме ( Путин, Зеленский, принц Чарльз среди мировых лидеров  на V Всемирном форуме Холокоста в “Яд Вашем” ).

В течение последнего года или около того,  русские и поляки обменивались выпадами и оскорблениями  по поводу того, чей послужной список был мрачнее во время войны, и скандал, естественно, нашел свой путь к событию в  “Яд Вашем”. Президент Польши Анджей Дуда уже объявил, что не будет присутствовать на форуме в Иерусалиме, потому что израильские организаторы не позволят ему говорить там, в то время как представители США, России, Франции, Великобритании и Германии будут приглашены выступить.

В преддверии события, в субботу, в Санкт-Петербурге, Путин красочно пообещал открыть центр с архивными документами Второй мировой войны: «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей .. Мы заткнем  его истинной фундаментальной информацией».

Что касается события в “Яд Вашем”, Путин сказал: «Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов».

Путин добавил: «Еврейские общественные организации и руководство Израиля делают очень хорошую работу, не позволяя миру забыть о жертвах Холокоста».

И вот так Наама Иссахар, вероятно, будет освобождена  от семи с половиной лет в российской тюрьме за чуть  более чем 9 граммов “травки”.

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теги: Израиль  
   
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