Расследование МН17: Россия и украинские повстанцы имели "почти ежедневные контакты" перед сбитием самолета, говорят следователи

Грег Норман - "Фокс Ньюс"

Международная группа, расследующая сбитие самолета рейса 17 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила в четверг, что повстанцы в регионе Украины, где был взят на прицел самолет, "почти ежедневно контактировали по телефону" с российскими официальными лицами незадолго до атаки, что вызывает вопросы об их возможной причастности.

Эта сенсация от Объединенной следственной группы - состоящей из следователей и обвинителей из Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины - поступила в момент, когда они систематизируют уголовное дело по катастрофе 2014 года, в которой погибли все 298 пассажиров и экипаж на борту рейса Амстердам - Куала-Лумпур.

"Были почти ежедневные телефонные связи между руководством Донецкой Народной Республики и их контактами в Российской Федерации", - сказала группа в заявлении, полученном "Ассошиэйтед Пресс".

"Они говорили с руководителями в Москве, рядом с границей с Украиной и в Крыму", - добавлено в заявлении."Эти контакты происходили в основном посредством телефонов с засекреченной связью, предоставленных российской спецслужбой".





Люди ходят среди обломков на месте крушения пассажирского самолета МН17 рядом с деревней Грабово, Украина, в июле 2014 года. ("АП")

Группа говорит, что уровень контактов между Россией и сепаратистами усилился в первой половине июля 2014 года, и что у нее есть "информация, которая показывает, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы в ДНР".



Группа заявила в прошлом году, что она убеждена, что использованная для сбития рейса МН17 ракетная система "Бук" прибыла из российской 53-й противовоздушной бригады, базирующейся в российском городе Курск. Теперь они ищут свидетелей, "которые могут поделиться информацией о тех, кто контролировал руководство ДНР в Донецке и командовал развертыванием ракетной системы.

В июне следователи сообщили, что они предъявили обвинения четырем лицам, включая троих россиян, в убийстве в результате сбития 17 июля 2014 года самолета рейса МН17.



Эти подозреваемые должны предстать перед судом в засекреченном зале суда рядом с амстердамским аэропортом "Схипхол" в марте, хотя они не находятся под арестом и, скорее всего, их будут судить заочно.

Россия неоднократно отрицала причастность к сбитию, но следователи говорят, что их расследование показывает, что "российское влияние на ДНР не ограничивалось военной поддержкой".

При содействии "Ассошиэйтед Пресс".

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