Россия стала крупнейшим рынком для Rolls-Royce в Европе

22 Янв 2020

Пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars

Продажи автомобилей Rolls-Royce в России в 2019 году достигли рекордных значений, впервые в истории превысив 200 автомобилей. Всего в минувшем году компания Rolls-Royce Motor Cars передала клиентам по всему миру более 5 тысяч люксовых авто.

Россия стала крупнейшим для Rolls-Royce Motor Cars рынком в континентальной Европе, сообщил генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос во время визита в Москву. Он поблагодарил за отличную работу сотрудников дилерских центров Rolls-Royce в российской столице и Петербурге.

«По итогам 2019 года мы установили абсолютный рекорд продаж за всю историю марки в России, берущую отсчет с 1910 года. Этот результат отражает наши совместные инвестиции в российский рынок», — приводит слова гендиректора Rolls-Royce пресс-служба компании.

Визит Мюллер-Отвоса в Россию был приурочен к дебюту на рынке РФ внедорожника Cullinan Black Badge, который автопроизводитель характеризует как «темное альтер-эго» своего первого SUV.

Ранее в Rolls-Royce Motor Cars сообщили, что уже второй год подряд концерн завершает с рекордом по продажам. По сравнению с 2018 годом продажи компании в прошлом году выросли на 25% (до 5152 автомобилей), на европейский рынок приходится около четверти мировых продаж Rolls-Royce.

В России работает три дилерских центра британской компании, производящей автомобили класса люкс. Два центра Rolls-Royce расположены в Москве, один — в Петербурге.

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