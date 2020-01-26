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Окольными тропами....

48 тонн груш и яблок везли из Беларуси в Россию под видом шлангов и труб

ЕВРОРАДИО   24/01/2020 

pixabay.com

Две партии груш общим весом 40,3 тонны, а также 7,8 тонны яблок были уничтожены в Смоленской области, сообщает пресс-служба областного отделения Россельхознадзора.

Фуры, перевозившие эти фрукты, были остановлены смоленскими таможенниками и пограничниками, когда двигались из Беларуси в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

Согласно документам, показанным водителями, в грузовом отсеке одной из фур должны были находиться шланги и трубы. Но на самом деле там были груши. При этом каких-либо фитосанитарных сопроводительных документов не было.


Россельхознадзор не пустил в Россию 19 тонн "белорусско-норвежской" рыбы

ЕВРОРАДИО  10/01/2020 

 

pixabay.com

Более 19 тонн консервов из норвежской рыбы, которые везли из Беларуси, остановило управление Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям.

Две партии рыбных консервов были обнаружены в пунктах пропуска "Красная Горка" и "Красный Камень", сообщает пресс-служба российского ведомства. Консервы были изготовлены белорусскими компаниями — ООО "Белфуд Продакшн" и СП ООО "Санта Бремор".

9,5 тонны рыбных консервов для детского питания следовали в адрес российского получателя из Липецкой области, а 9,8 тонны пресервов и рыбных изделий — в Московскую область. Поставки сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными белорусской государственной ветслужбой.

Российские специалисты обнаружили, что для изготовления консервов использовалось сырье норвежского происхождения. Соответственно, весь груз был запрещен ко ввозу на территорию России.

Ранее Россия просила белорусскую сторону не поставлять изделия из норвежской рыбы. Это объяснялось тем, что в продукции были обнаружены запрещенные и вредные вещества, а Норвегия отказалась пустить на свои предприятия российских инспекторов.

Россельхознадзор подчеркивает, что при поставках из Беларуси продукции из рыбного сырья даже в сборных партиях возвращать будут весь груз.

Кстати, в Минске изделия из норвежского лосося и норвежской форели сейчас продаются со скидками.

Россельхознадзор обвиняет две белорусские фирмы в ложном транзите

ЕВРОРАДИО  27/12/2019 -

Россельхознадзор / platon.asia​

Россельхознадзор заявляет, что поймал две белорусские фирмы на схемах ложного транзита. Речь идет о поставках из Беларуси через Россию в Казахстан и Кыргызстан.

Мониторинг Россельхознадзора выявил, что белорусские фирмы ООО "Ресурс-2020" и ООО "КРТЛМЯС" занимались незаконными поставками белорусской продукции на российский рынок. Продукция якобы шла в Казахстан и Кыргызстан, но до этих стран не доходила.

В связи с этим с 28 декабря поставки из этих фирм через Россию в Армению, Казахстан и Кыргызстан будут пропускать только после подтверждения государственных ветслужб этих стран, что они намерены принять указанную продукцию.

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теги: Белоруссия  
   
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