архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 26.01.20 17:07 скаут: Игорь Львович “BBC”,

"Лидер американских неонацистов уехал в Россию. Оттуда он координировал преступления в США" Великобритания - 24 января 2020 г. Лидер американских неонацистов уехал в Россию. Оттуда он координировал преступления в США Андрей Сошников, Даниэль Де Симоне, Али Уинстон Би-би-си 24 января 2020 Правообладатель иллюстрации THE BASE TELEGRAM Для общения члены организации использовали кодовые слова, например, 37С означало убийство 46-летний американец Риналдо Наззаро - неонацист со стажем. Для пропаганды в интернете, в том числе в мессенджере Telegram, он использовал псевдонимы "Норман Спир" и "Роман Вульф". В 2018 году Наззаро создал The Base ("Основа") - одну из самых опасных военизированных организаций, действовавших до недавнего времени в США. Как выяснила Би-би-си, примерно в это же время Наззаро со своей женой, гражданкой России, переехал из Нью-Йорка в Санкт-Петербург. Сейчас организацией The Base плотно занимается ФБР: семеро ее предполагаемых участников арестованы и обвинены в различных преступлениях, включая заговор с целью убийства. Найти Наззаро ФБР описывает The Base как "расово мотивированную военизированную экстремистскую группу", которая "стремится свергнуть правительство США, спровоцировать расовую войну и основать этногосударство для белой расы". The Base набирала участников через интернет. Общение проходило в защищенных мессенджерах. Затем они выезжали на своего рода военные сборы. На видео в Telegram-канале The Base видно, как дюжина профессионально экипированных мужчин расстреливает из автоматов картонные мишени в лесу, устраивает факельные шествия, сжигает флаги США. Место проведения этих мероприятий не уточняется. Настоящее имя лидера организации долгое время оставалось неизвестным. Однако 24 января издание Guardian заявило, что его зовут Риналдо Наззаро. Би-би-си по итогам собственного расследования пришла к такому же выводу. Правообладатель иллюстрации SOCIAL MEDIA Риналдо Наззаро до переезда в Россию В мессенджерах Наззаро называл себя "Норман Спир", но на аватаре использовал свое настоящее фото. Тот же мужчина - иногда с бородой, иногда без - изображен на фотографиях, которые опубликовали жена Риналдо Наззаро и ее родственники в российских соцсетях. На одном из снимков Наззаро запечатлен со своей российской семьей, в центре стола - бутылка водки и селедка под шубой. Жена Назарро - россиянка. В 2008 году она переехала в Нью-Йорк и одно время, согласно ее резюме, работала в банке JPMorgan Chase. В 2012 году она вышла замуж за Назарро, пара завела двоих детей. Время от времени женщина бывает в США: недавно она опубликовала во "ВКонтакте" фото с видом на Нью-Йоркский залив, снабдив его комментарием о "домашнем уюте". По этому фото Би-би-си удалось установить квартиру в США, где был зарегистрирован Наззаро и, возможно, сейчас живут его мать и отчим. На этот же адрес зарегистрирована компания The Base Global, которая в 2018 году купила участок сельхозназначения в штате Вашингтон. Правообладатель иллюстрации YOUTUBE Наззаро в купейном вагоне Санкт-Петербург - Чебоксары До переезда в Россию Наззаро руководил компанией Omega Solutions International, говорится в записях коммерческого реестра Нью-Йорка. На своем сайте компания предлагала услуги "сети профессионалов в области безопасности" с навыками психологических операций, разведки, борьбы с терроризмом и борьбы с повстанческими формированиями. "Наши сотрудники работали с различными правительственными и военными ведомствами, в том числе во время военных операций в Ираке и Афганистане", - утверждалось на сайте. Би-би-си не удалось выяснить, действительно ли Наззаро ездил в горячие точки. По адресу регистрации компании Би-би-си обнаружила лишь почтовый ящик. Но в реестрах указано, что компания по-прежнему платит страховые взносы. Дегтярный переулок В Санкт-Петербурге Риналдо Наззаро давал частные уроки английского, объявления размещал в интернете. Указанный в них номер телефона принадлежит его жене, но она не ответила на звонки и смс-сообщения Би-би-си. В 2019 году, уже после переезда, Наззаро посетил ежегодную выставку "Комплексная безопасность" в Москве на ВДНХ. Согласно сайту выставки, она организована по распоряжению правительства России и ориентирована "на демонстрацию результатов государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности страны, ее населения и территории". В списке гостей - чиновники, дипломаты, сотрудники российских оборонных предприятий, НИИ и частных компаний в сфере безопасности. На одном из публичных видео семейство Наззаро едет в купейном вагоне в Чебоксары - к теще Риналдо. Он одет в черную футболку с изображением Владимира Путина и надписью на английском Russia, absolute power ("Россия, абсолютная власть"); точно такие же продаются в подземных переходах Москвы. В 2018 году жена Наззаро приобрела квартиру в элитном жилом комплексе "Дом у ратуши" в Дегтярном переулке Санкт-Петербурга - в 200 метрах от здания, где расположены 13 комитетов администрации города. Сейчас квартиры в нем стоят от 18 млн рублей. Из этой квартиры Наззаро мог координировать работу The Base. Правообладатель иллюстрации GOOGLE MAPS Вскоре после переезда из США семья Наззаро купила квартиру в Петербурге В соцсетях "Норман Спир" публиковал материалы британской неонацистской организации "Национальное действие" (National Action), которая в самой Британии запрещена. Сейчас 11 участников группировки осуждены за экстремизм, еще четыре находятся под судом. "Норман Спир" также восхищался "Аль-Каидой" - запрещенной в России и других странах террористической организацией, название которой с арабского переводится как "Основа", то есть точно так же, как The Base. В конце 2019 года ФБР предотвратила покушение на убийство супружеской пары антифашистов и их детей. Задержаны были три человека - все они оказались предполагаемыми членами The Base. На допросе в январе этого года они заявили, что лидер группы учил их общаться кодовыми словами. И что, используя этот шифр, они сообщили лидеру о подготовке преступления. Убийство антифашистов было запланировано на февраль. Лидер The Base советовал им не брать публичную ответственность за преступление, поскольку "сигнал будет и так предельно ясен и приведет к ускорению [начала расовой войны]". После недавнего ареста участников The Base "Роман Вульф" (он же "Норман Спир", он же Риналдо Наззаро) заявил в Telegram-канале группировки: "Мы без смущения продолжим свою борьбу за выживание". статью прочитали: 39 человек Комментарии