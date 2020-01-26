навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
26.01.20  

Три британских офшора решили передавать ФНС данные об активах россиян, хотя РФ исключила их из списка партнеров

(0)
 
26.01.20   Редакция

Поляки поддерживают ответ своего президента на информационную атаку России

(0)
 
25.01.20   Редакция

Первое правило военного командования - прикрыть свою задницу

(0)
 
24.01.20  

L'Express: «наверстали упущенное» — почти половину нового выпуска астронавтов NASA составили женщины

(0)
 
23.01.20   Редакция

«Я всего лишь ребенок»

(0)

последние за вчера, 25.01.20  
 
05:25   Редакция

Первое правило военного командования - прикрыть свою задницу

(0)
 
02:54   Редакция

“Если преемник Сулеймани пойдет по тому же пути убийства американцев, то его ждёт та же участь”

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 26.01.20 17:18
скаут: Игорь Львович;
   
 

Business Insider: США не нужна армия, чтобы победить Россию и Китай

  • 23 января 2020 

Business Insider: США победят Россию и Китай, не применяя армии(перевод — unian.net)

Есть один метод.

Администрация Дональда Трампа собирается в ближайшее время опубликовать выводы пересмотра программ США по помощи заграницей. Цель пересмотра – «перегруппировать» эти программы под условия «новой эры соревнования больших держав». Хотя критики говорят, что цель как раз заключается в том, чтобы сократить финансирование зарубежной помощи в целом.

Учитывая такой контекст, организации по содействию и развитию должны быть готовы продемонстрировать, как их работа служит американским стратегическим интересам. Антикоррупционные усилия делают это, нанося удар по тому, что держит у власти лидеров враждебных стран, таких как Россия и Китай.

Об этом на страницах Business Insider пишет старший директор по вопросам исследования и стратегии Центра глобального влияния в Международном республиканском институте, а также научный сотрудник внешнеполитической программы Brookings Institution Патрик Квирк.

Он замечает, что Москва и Пекин превратили коррупцию в оружие, используя потоки незаконных денег и сомнительные сделки для получения влияния в других странах: от Соломоновых островов до Черногории. Усилия по экспорту этих клептократических практик – ключевой элемент китайской и российской внешней политики.

Они подрывают американские интересы, ослабляя независимость стран-жертв и разъедая их демократическое управление. Поскольку США хотят откалибровать свои расходы на внешнеполитическую помощь ради борьбы с Пекином и Москвой, они должны учесть усилия, направленные против коррупции.

Политические системы, отравленные взяточничеством, более восприимчевы к внешнему пагубному воздействию. Потому что это стимулирует их лидеров аккумулировать власть и богатство вместо продвижения широких национальных интересов.

Молодые демократии и авторитарные правительства особенно уязвимы, потому что их институты слабы или были захвачены элитами. В таком контексте общественным организациям, если им позволено существовать, часто не хватает инструментов, доступа или ресурсов, чтобы привлекать лидеров к ответственности, разоблачая и публикуя факты об их коррумпированности.

Даже когда информацию публикуют, слабость или отсутствие системы проверки и ответственности позволяет автократам править без оглядки на верховенство закона или иных органов государственной подотчетности. В далеких странах, таких как Мальдивы или Эквадор, инвестиции китайского правительства продвигают стратегические интересы Пекина, создавая непосильное долговое бремя, усиливая местную коррупцию и ослабляя систему управления.

Китайская схема инфраструктурных инвестиций, известная под названием «Единый пояс, один путь», - это лишь один из инструментов, который используется для подрыва демократии и создания еще более благоприятных условий для реализации собственных целей.

В России клептократия стоит в центре внешней политики Владимира Путина. Ее проводят при посредничестве олигархов и их местных приспешников. Эти агенты влияют на процесс принятия решений в других странах, подкупая политиков и покупая правительственных чиновников через сомнительные тендерные процессы и контракты.

В некоторых случаях организованная преступность со связями среди российских чиновников была обвинена в отмывании денег или другой преступной активности. Цель использования таких тактик за границей такая же, как и дома: завербовать элиты и сделать их лояльными.

Все это позволяет Китаю и России расширять свое влияние за счет США. Так что коррупцию нужно рассматривать не как внутреннюю политическую проблему других стран, а как угрозу для американских интересов.

статью прочитали: 32 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 