архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 27.01.20 06:27 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Ex-SoftBank employee arrested over alleged info leakage to Russia" Япония - 26 января 2020 г. Экс-сотрудник SoftBank арестован по обвинению в передаче конфиденциальной информации в Россию KYODO NEWS - Jan 26, 2020 | All, Japan Бывший сотрудник SoftBank Corp. был арестован в субботу за то, что якобы получил от крупного японского оператора телефонной связи конфиденциальную информацию, и, как считает полиция, предоставил ее чиновникам в российском торговом представительстве в Токио. Как сообщили в токийской полиции, 48-летний Ютака Араки подозревается в том, что 18 февраля прошлого года, он, в нарушение закона о предотвращении недобросовестной конкуренции в Японии, получил информацию с компьютерного сервера в SoftBank,. Полицейское бюро общественной безопасности подозревает, что российские чиновники в торговой миссии занимались шпионской деятельностью. Через министерство иностранных дел полиция обратилась в российское посольство с просьбой предоставить двух чиновников, одному из которых было за 50, а другому за сорок, которые вернулись в Россию в 2017 году. SoftBank, подразделение SoftBank Group Corp., сказал, что информация была связана с инструкциями по пользованию для базовых станций мобильной связи и других средств коммуникации, добавив, что Араки уволен в середине декабря. Полиция полагает, что сначала с Араки связался российский чиновник, который раньше работал в Токио, а затем он передал свою связь с японцем чиновнику, в настоящее время работающему в торговой миссии, который имеет дипломатический статус. По словам полиции, Араки, возможно, неоднократно передавал многочисленные корпоративные секреты российским чиновникам. Посольство опубликовало на своей странице в Facebook заявление о том, что Россия «сожалеет о том, что Япония присоединилась к модным на Западе, антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании». В заявлении говорится, что обвинение в шпионаже противоречит политике, согласованной Москвой и Токио по созданию позитивной атмосферы для двустороннего сотрудничества. Араки, житель Ураясу, недалеко от Токио, признался в краже информации, полиция процитировала его слова о том, что он сделал это, чтобы заработать «немного дополнительных денег». Согласно следственным источникам, Араки получил сотни тысяч иен ​​за предоставление информации, хранящейся в устройствах хранения данных, российской стороне. SoftBank в своем заявлении сказал, что он украл «документацию с низким уровнем конфиденциальности», которая не включала в себя ​​информацию о клиентах или деловых партнерах. Токийская компания заявила, что полностью сотрудничает со следствием. статью прочитали: 37 человек Комментарии