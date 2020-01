архив



опубликовано редакцией на Переводике 27.01.20 01:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Suppressed languages live on through Russian Orthodox ceremony" США - 19 января 2020 г. Исчезающий алеутский язык живёт в русской православной церемонии Церковь не будет переводить церковные рождественские гимны с церковнославянского и алеутского на английский язык. By Zachary Snowdon Smith -January 19, 2020 Кеннет Элешанки вращает Рождественскую звезду в Свято-Михайловской Русской Православной церкви. (7 января 2020 г.) Фото Захари Сноудон Смит / The Cordova Times Несмотря на свое название, русская православная община Аляски сильно изменилась. В Свято-Михайловской Русской Православной церкви в Кордове женщины когда-то носили платья и сидели только с левой стороны церкви, а мужчины - справа. Теперь прихожане сидят там, где им нравится, и носят то, что им нравится. Даррел Олсен был «старостой», или церковным смотрителем, на протяжении многих десятилетий. Эта роль приобрела огромное значение, поскольку православный священник посещает Кордову только четыре раза в год. Олсен видел, как, со временем, платья и платки уступают место пуховикам и ботинкам Xtratuf, а также другим вариантам одежды, не предусмотренным обычаями и протоколом. По большей части, он не против этих изменений. Но есть одно, чего Олсен никогда не сделает - не будет переводить церковные рождественские гимны на английский язык. Православные верующие Кордовы празднуют Рождество в течение трех ночей, начиная с 7 января. Каждый вечер участники переходят с места на место, повторяя гимны перед украшенной гирляндами Рождественской звездой, которую носит специально выделенный для этого человек. Эти гимны написаны, главным образом, на церковнославянском и алеутском языках. Алеутский, родной язык аборигенов Аляски, сохранился с XIX века с помощью православных лингвистов. Сегодня, согласно исследованиям Аляскинского университета в городе Фэрбенкс, алеутский по-прежнему находится под угрозой исчезновения, на нем говорят менее 100 человек. Церковнославянский язык периодически подавлялся в Советском Союзе, но сейчас живет как литургический язык, используемый в русских православных церемониях по всему миру. Олсен считает, что использование алеутского языка помогает сохранить его. Участникам рождественских колядок раздают листки с фонетической записью гимнов, которые позволяют им петь на алеутском и церковнославянском языках, даже если они их не понимают. По мнению Олсена, решение отказаться от алеутского языка, находящегося под угрозой исчезновения, не должно мотивироваться простым удобством. Прихожане поют с фонетических записей гимнов на церковно-славянском и алеутском языках (9 января 2020 г.) Фото Захари Сноудон Смит / The Cordova Times «Я сказал, что я не против, если мы перенесем Рождество на 25 декабря, но церковь лучше подготовиться к тому, чтобы позволить женщинам стать священниками», - говорит Олсен. «Женщины - это становой хребет нашей церкви. Они украшают, они убирают - они делают все. И так везде. Я не против, если они изменят дату Рождества, но, знаете что? В течение 2000 лет Рождество приходилось на 7-9 января. Если мы просто изменим это для удобства, то давайте изменим и другие вещи». В этом году праздничный крестный ход прошел от общинного медицинского центра Кордовы до культурного центра Иланка и частных резиденций по всей Кордове. Возглавлял ход Кеннет Элешански, который нес Рождественскую звезду. После того, как заканчивались песнопения, хозяин дома возле которого останавливался ход, раздавал подарки. Это были обычные хэллоуинские угощения: от вишни в шоколаде и шоколадных наборов до вязаных шарфов, косметики и просто наличности. Но русские рождественские подарки не разложены под деревом: их подбрасывают в воздух и за них сражаются в больших шутливых свалках, напоминающих нечто среднее между детской игрой “кошелек или жизнь” и цирковой борьбой. Некоторые участники уходят с одной банкой Play-doh, в то время как другие остаются с конфетами на 10000 калорий в каждой руке. Это [библейский] принцип Матфея в действии: «…ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».(Мф. 25:29) «Раньше это было намного грубее», - сказал Олсен. «Я имею в виду, гораздо грубее. [Сейчас] Это происходит намного спокойнее, что я приветствую ... Однажды из [одного] дома бросили замороженное мясо лося. Мы должны были сказать им: «Не бросайте! Просто выложите его» Несмотря на то, что празднование Рождества в Свято-Михайловской церкви строго следует православным традициям, стоит отметить, что именно такой метод распределения подарков является новшеством в Принц Уильям Саунд. Брент Олсен защищает свои с трудом завоеванные рождественские подарки. (9 января 2020 г.) Фото Захари Сноудон Смит / The Cordova Times После того, как добродушные в основном стычки закончились, более успешные участники могут поделиться своими подарками. Отличительной чертой хорошего участника Рождества является доброе и уважительное отношение к другим, несмотря на неизбежный соблазн шоколадного грабежа. «В другие годы я видел, как дети приходят только ради вещей», - сказал Олсен. «Многие дети, которые приходят сегодня, учатся уважению… Они раздают вещи, которые получают, и делятся ими со старшими. Я был так горд и так рад видеть это». Православная община Кордовы сравнительно небольшая, летом её поддерживают работающие на консервном заводе восточноевропейские рабочие, которые приходят в Свято-Михайловскую церковь, чтобы зажечь свечу. А неправославные жители Кордовы демонстрируют свою поддержку другими способами, например, оставляя свои рождественские огни до 9 января. «Все больше и больше людей звонят мне и спрашивают, когда можно снять рождественские украшения», - рассказывает Олсен. «Теперь, вы ездите по городу и видите дома с зажженными огнями. Когда я рос, этого не происходило, а теперь есть. Они признают и чтят [православное] Рождество вместе с нами».



