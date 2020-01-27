В Британии истерия по поводу «вмешательства России» нарастает день ото дня

26 января 2020

Иллюстрация: pikabu.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о скорой публикации парламентского доклада о возможных попытках вмешательства России в политику страны. Однако директор Центра российских и евразийских исследований Общества Генри Джексона Эндрю Фоксолл и адвокат Бен Эммерсон в своей статье для The Daily Telegraph отмечают, что этого недостаточно.

По мнению авторов, необходимо уделить особое внимание российским манипуляциям судебными процессами в Великобритании, направленным на «дестабилизацию институтов, от которых зависят западные демократии».

Фоксолл и Эммерсон называют Россию ревизионистской державой, пытающейся изменить «несправедливый» международный порядок. Среди прочего Москва стремится к ослаблению и разделению НАТО, используя пропаганду, экономическое принуждение, военную мощь и угрозы отключения энергоснабжения.

За прошедшее десятилетие Россия сознательно злоупотребляла международными судебными механизмами, регулярно используя в своих целях систему розыска Интерпола.

Кроме того, страна также неоднократно прибегала к использованию поддельных документов, заведомо ложных сведений и «совершенно неправдоподобные объяснения» в судебных инстанциях по всему миру, утверждают авторы. В частности, на этой неделе на заседании Совета Безопасности ООН представитель России заявил о фальсификации доказательств применения химоружия в 2018 году в сирийской Думе. При этом постоянный представитель Великобритании при организации Карен Пирс назвала предположения страны «фантазиями», сравнив их с произведениями английского писателя Льюиса Кэрролла.

В то же время Россия стремится занять влиятельные позиции в международных организациях, которые предоставляют дополнительные возможности для подрыва механизмов сотрудничества между правоохранительными органами разных стран. Так, в 2017 году должность главы Контртеррористического управления ООН занял российский дипломат Владимир Воронков.

По мнению Кремля, подобные инициативы «беспроигрышны». Бездействие Запада втянет его в «мир перевёрнутой морали», полагают Фоксолл и Эммерсон.

При этом действия Россия представляют серьёзную угрозу Великобритании, уровень которой лишь возрастёт с выходом страны из Европейского союза. С потерей прямого доступа к полицейской службе Европейского союза Европолу Лондону придётся всё больше полагаться на Интерпол, значительно более уязвимую для российского влияния организацию.

Основным приоритетом Великобритании, по мнению авторов статьи, должно стать введение в действие «поправки Магнитского», предусматривающей санкции за нарушение прав человека. Однако, помимо визовых реформ и экономических санкций, также необходим ряд новых законодательных инициатив, направленных на защиту судебных органов от российского вмешательства.

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