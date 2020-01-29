Глобальная сеть
- 28 января 2020 г.
Расследование по Боингу МН17. Новые подробности от Василия Прозорова
Интервью с Василием Прозоровым
Василий Прозоров, руководитель центра исследований, бывший сотрудник СБУ, в интервью с PolitWera рассказал о своем расследовании трагедии боинга МН17 на Украине и ответил на вопросы.
Вторая часть интервью с Василием Прозоровым
Фильм Василия Прозорова «МН-17: в поисках истины»
Летом 2014 года авиалайнер «Боинг-777» потерпел крушение на Донбассе. Представители Совместной следственной группы утверждают, что Россия и ополченцы Донецкой народной республики причастны к катастрофе. Но так ли безупречны их доказательства? Документальный фильм – расследование «МН-17: в поисках истины» раскрывает новые, ранее неизвестные детали авиакатастрофы и акцентирует внимание на нестыковках официального расследования. Фильм основан на подлинных документах украинских спецслужб, не публиковавшихся ранее, а также эксклюзивных интервью очевидцев. Собранные в ходе журналистского расследования доказательства позволяют сделать вывод о заранее спланированной провокации, которая была планомерно реализована спецслужбами нескольких государств.
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