навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
29.01.20  

Расследование по Боингу МН17. Новые подробности от Василия Прозорова

(0)
 
29.01.20   Редакция

В рамках инициативы «Расширение прав и возможностей женщин», военные Саудовской Аравии открыли первый отдел для [набора] женщин

(0)
 
29.01.20  

Тайная(!!!) израильско-советская(!!!) война))) о которой никто(!!!) не знал

(0)
 
28.01.20   Редакция

Шпион «второго сорта»

(0)
 
27.01.20   Редакция

Экс-сотрудник SoftBank арестован по обвинению в передаче конфиденциальной информации в Россию

(0)
 
27.01.20  

Заклятие двуглавого орла

(0)
 
26.01.20  

Россия стала крупнейшим рынком для Rolls-Royce в Европе

(0)

последние за вчера, 28.01.20  
 
03:29   Редакция

Шпион «второго сорта»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 29.01.20 15:35
скаут: Lilu;
   
 

Расследование по Боингу МН17. Новые подробности от Василия Прозорова

Интервью с Василием Прозоровым

Василий Прозоров, руководитель центра исследований, бывший сотрудник СБУ, в интервью с PolitWera рассказал о своем расследовании трагедии боинга МН17 на Украине и ответил на вопросы.


Вторая часть интервью с Василием Прозоровым


Фильм Василия Прозорова «МН-17: в поисках истины»

Летом 2014 года авиалайнер «Боинг-777» потерпел крушение на Донбассе. Представители Совместной следственной группы утверждают, что Россия и ополченцы Донецкой народной республики причастны к катастрофе. Но так ли безупречны их доказательства?  Документальный фильм – расследование «МН-17: в поисках истины» раскрывает новые, ранее неизвестные детали авиакатастрофы и акцентирует внимание на нестыковках официального расследования. Фильм основан на подлинных документах украинских спецслужб, не публиковавшихся ранее, а также эксклюзивных интервью очевидцев. Собранные в ходе журналистского расследования доказательства позволяют сделать вывод о заранее спланированной провокации, которая была планомерно реализована спецслужбами нескольких государств.


статью прочитали: 7 человек

   
теги: Украина, Нидерланды  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 