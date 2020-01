архив



опубликовано редакцией на Переводике 31.01.20 05:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Foreign Policy”,

"The Birth of Belarusian Nationalism" США - 30 января 2020 г. Рождение белорусского национализма Пытаясь объединить Белоруссию и Россию, Лукашенко, возможно, побудил граждан своей страны к тому, чтобы определиться - насколько независимыми они, на самом деле, хотят быть BY TOMASZ GRZYWACZEWSKI | JANUARY 30, 2020 Люди несут гигантский исторический белорусский бело-красно-белый флаг во время митинга против белорусско-российского интеграционного проекта в Минске 7 декабря 2019 года. SERGEI GAPON/AFP/GETTY IMAGES «Вы спросили меня, почему я против интеграции? Просто взгляните на Россию. Коррупция есть везде. Вы ничего не можете сделать без взятки или хорошей крыши». Мария, которая предпочитает использовать псевдоним, использовала русское слово, которое буквально означает «крыша», но широко используется в постсоветских государствах для описания незаконной защиты или покровительства. Она сидит со своими друзьями на уютной кухне в многоквартирном доме в белорусском городе Бресте. Владелец квартиры, Евгений Скрабутан, является сторонником продемократического движения в стране и признанным противником президента Александра Лукашенко, которого называют «последним диктатором Европы» Мария призналась, что, в отличие от Скрабутана, политика ей не нужна. Она предпочитает концентрироваться на проблемах повседневной жизни, таких как отказ от любой еды из России, особенно мясных и молочных продуктов, из-за их низкого качества. По ее мнению, все, что приходит из России, хуже ее белорусского или европейского аналога. «Дороги там в ужасном состоянии, еда ужасная, везде грязь и мусор, коррупция огромна. Россия - это не та страна, где я хочу жить и воспитывать своих детей в будущем», - твердо заключила Мария. И это не единичное мнение, даже в Белоруссии, которая обычно воспринимается как самая советско-ностальгическая и пророссийская публика в Европе. (Как сказала мне осенью Агнешка Ромашевская-Гузы, директор независимого телеканала «Белсат», вещающего из Польши на Белоруссию, «белорусы интенсивно русифицировались в течение большей части двух десятилетий правления Лукашенко. [Здесь] Например, всего семь белоруссоязычных школ, шесть из которых находятся в Минске, столице Белоруссии, и только две из них являются средними школами».) Тем не менее, согласно данным опроса Института социологии Национальной академии наук Белоруссии, только 7,7 процента респондентов поддержали бы вхождение своей родины в Россию - а такая перспектива все чаще обсуждается, - Лукашенко и президент России Владимир Путин проводят частые встречи для обсуждения более глубокой интеграции. Вдали от кухни в Бресте, на черноморском курорте Сочи 7 декабря и 20 декабря в Санкт-Петербурге, Лукашенко и Путин встретились, чтобы обсудить 31 дорожную карту углубления интеграции двух государств. Первая встреча состоялась в связи с 20-летием договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Формальная декларация по итогам встречи опубликована не была, но тогдашний министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что обе стороны близки к завершению соглашения - которое, очевидно, объединит сельское хозяйство, телекоммуникации и таможенную политику двух стран. Однако детали не были публично объявлены. В сентябре российская газета "Коммерсант" заявила, что сделка также предусматривает создание общего гражданского и налогового законодательства. Поскольку ключевые разногласия по поводу цен на нефть и газ все еще не урегулированы, российские и белорусские официальные лица заявили, что переговоры еще не завершены. В то время как два лидера проводили свои обсуждения, в Минске, непрерывно скандируя «Да здравствует Беларусь» и «Независимость» маршировали около 1000 протестующих, Некоторые из них срывали портреты российского президента со стен домов по всему городу. «Мы наблюдаем за сменой поколений в Беларуси», - сказал мне в декабре председатель польской общественной организации «Белорусский дом» Алесь Зарембюк. «Половина белорусов уже не помнят Советский Союз, и по этой причине нет ностальгии. У молодежи есть айфоны, доступ в интернет, путешествия на запад. … Они хотят жить так же, как их европейские сверстники». Это не обязательно означает, что они тоже хотят быть частью Европы. «Поразительным аспектом белорусского общественного мнения является то, что оно исключительно нестабильно с точки зрения геополитической ориентации», - отметила Ромашевская-Гузы. «Результаты опросов могут варьироваться до нескольких процентов от месяца к месяцу». Учитывая богатый опыт войны и истории, «основная цель белорусов - адаптироваться к меняющимся политическим условиям и каким-то образом выжить». Действительно, добавил Петр Рудковский, директор Белорусского института стратегических исследований: «Подавляющее большинство белорусов придерживаются идеи независимости, но, учитывая слабую национальную идентичность, это отношение может легко измениться. Общественное мнение в Беларуси более пророссийское, про-ортодоксальное и антизападное». Определенную белорусскую идентичность, вне этих факторов, найти было относительно сложно. Но это может измениться. Несколько лет назад было бы немыслимо найти на белорусских улицах магазины по продаже народных промыслов. Теперь они везде. Молодые люди с большим энтузиазмом относятся к футболкам с патриотическими эмблемами, такими как «Погоня», литовско-белорусский исторический герб или даже вышиванка, тип рубашки с национальной вышивкой. Сам Лукашенко, одетый в такую вышиванку голубого цвета появился на телепередаче представившей его как трудолюбивого фермера, который косит пшеницу в поле. Что касается роста национализма, то Лукашенко, похоже, понял, что русификация последних нескольких десятилетий была ошибкой. В конце 1990-х годов он мог мечтать стать главой совместного российско-белорусского государства, но теперь он стремится выжить в качестве независимого лидера. В этой борьбе, для превращения белорусов обратно в своих союзников, он должен увидеть потенциал акцентирования внимания на национальной идентичности и отличительности от русских