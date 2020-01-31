Мыследайджест

Тогда становится понятным почему соглашение подписывал не Си, а его подчинённый. Сделай это Си сам — это было бы потерей лица и вставал бы вопрос о его уходе.

Вообще всё больше вопросов вызывают претензии Китая на собственную ВТЗ по результатам раздела мiра.

А давайте посмотрим на силовой аспект.

Американцы — тут вопросов вообще нет — они всегда готовы обеспечивать порядок на ввереной им территории силой.

РФ — доказала, что способна на то же самое в Абхазии — Осетии и в Сирии.

Т.е. несмотря на всю разность мотивов — этих два претендента доказали своё право кровью.

Кто ещё продемонстрировал такое?

Ответ несколько неожиданный — французы, которые прямо сейчас держат в северной Африке довольно значительный конингент.

Британцы по масштабам применения силы очень сильно уступают.

В отдельной лиге выступают индусы, которые тоже в случае крайней необходимости не останавливались перед применением силы в локальных конфликтах.

Китайцы даже близко такого поведения не демонстрируют. Они не доказали своё право кровью.

Ну что ж — будем посмотреть — хватит ли только денег для обоснования их заявки на отдельную ВТЗ.

Чем дальше, тем больше я лично начинаю склоняться к мысли, что Китай рискует попасть в долларовую ВТЗ.

Ещё и с экономической стороны — с падением экономики США — будет пропорционально падать и экономика Поднебесной, потому что на сегодня США и Китай — две стороны единого производственного контура.

Сценарий для нас двоякий — в таком сценарии нам «не достанется» Япония, зато может «достаться» Маньчжурия или её часть. Хотя здесь есть и сценарий распада самой Поднебесной и одновременного раздела Японии. Причём на китайскую «долю» Японии будет претендовать Тайвань.

В любом случае американцы будут действовать по отношению к Китаю ровно так же как действоали британцы по отношеню к тому же Китаю и Индии. Т.е. — уходя «остаться».

А тогда конфигурация отдельных(относительно) ВТЗ такой — Кимерика + Лат.Америка(не целиком), Индия, Европейская ВТЗ(плюс некоторые африканские территории) с центром в Париже, Хартленд с центром в Москве и Британский Союз с центром в Лондоне.

Тогда одной из основных задач в этом плане для нашего ВПР становятся усилия по максимальному наращиванию товарооборота с индусами. А томущо ровно на этом пути — персы, уже находящиеся в ЗСТ с ЕАЭС.

А вы уже начали пользоваться индийским аналогом АлиБабы и Ибэя?

А между тем тема новой Ялты — зазвучала в полный голос.

И сказал об этом уже аж два раза не кто иной как президент РФ Владимир Владимирович Путин.

И поддержал его в этом — президент Франции Эммануэль Иванович Макрон.

И очень сильное подозрение, что их в этом поддерживает и Дональд Фредович Трамп.

Не говоря уже о Си Цинь Пине.

И конечно же — о Раме Натхе Ковинде.

Кто это такой?

Ой, я и забыл — нужно же было упомянуть премьера Индии — Нарендру Дамодардаса Моди, а я вам — президента индийского.

К другой теме — все эти сейчас появившиеся публикации миллиардеров про то, что нынешняя экономическая модель несправедливая и плохая и плохо работающая.

Что это?

А это признак того, что текущая экономическая модель — издохла. Испустила дух. Мертва.

Ещё раньше мы все заметили появление темы безусловного дохода. Это тоже было об этом. И тут в теме безусловного дохода не только и не даже не столько тема ухода государств от социальных расходов, как другая. А именно — как номинальные богатства сверхбогатых и богатых людей — направить в финансовый оборот? Задействовать в обороте капитала.

Тут очень быстро выяснилось, что такое возможно только со стороны государств. Т.е. если эти все деньги будет контролировать не отдельный человек/семья/клан, а государство. И то ему для этого нужно прибегать к манёвру ресурсами.

А потому, что все эти накопленные сверхбогатства — чисто и бесповоротно виртуальны.

Это вот та самая капитализация.

Схема упрощённо такая — вы пишете вексель на 100 руб. И закладываете его в банк. Банк вам открывает счёт на 80 руб. и выдаёт Закладную. Вы идёте в инвестиционную контору и получаете закладную на закладную и открытый счёт от этой инвестиционной конторы на 60 руб. А потом вы идёте на открытый рынок и продаёте эту закладную на закладную на вексель лоху за 40 руб. И получаете на свой брокерский счёт эти 40 руб.

Это называется деривативы второго, третьего и т.д. порядков. Итого ваша капитализация на данный момент — 80+60+40=180 руб.

А на деле — как были с голой жппой — так и остались.

Просто система так построена, что банкирам-инвестиционщикам и т.д. — плевать что там у вас есть — они получают свою долю от проводки вот этих вот сумм — 80; 60; и 40. С каждого движения этих сумм они имеют свою дольку малую. И их интерес — в увеличении числа таких проводок, а не в фактическом наличии у вас денег. Но этого мало — на эти все суммы учтённые у них на балансе они могут выдавать кредиты, проводя таким образом кредитную эмиссию. Например на 80 руб. учтённых они могут(по правилам совершенно законно!) выдать кредитов на 70+60+50+40+30+20+10=280 руб.(очень! упрощённо). 200 руб. это кредитная эмиссия банка. То бишь банк себе 200 руб. как бы напечатал. Банк может себе позволить даже просто потерять эти 80 руб. и даже не требовать их возврата. Он их тут же, заранее компенсировал в несколько раз кредитной эмиссией.

И это порождает скрытую инфляцию, причём дикую по масштабам. Она уже перестаёт быть инструментом планового и регулируемого изъятия части накоплений у общества, а становится уже грузом и тормозом системы. Т.к. приходится всё больше увеличивать масштабы изъятий виртуальной наличности с рынка и одновременно — увеличивать скорость печати денег. И система становится вот такой вот замкнутой — она работает не на общество, а сама на себя — печатая и тут же изымая эти деньги, отдавая часть за проводку банкам.

Всё. В реальный сектор, в реальную промышленность не попадает ничего.

И надувание вот этих вот сверхсостояний — каких то совершенно диких десятков миллиардов — просто ещё один способ стерилизации горячих денег.

Это система финансового глобализма, когда власть принадлежит банкирам.

Это система изъятия любых накоплений(и невозможность их делать) и генерации долгов.

То, чем сейчас занимаются все ЦБ — переписывают долги в активы. Вот почему «растут» ВВП и прочие показатели. На фоне падения объёмов торговли, выпуска физических товаров и обеспеченного платёжеспособного спроса. Т.е. деньги настолько стали «съедаться» самой финсистемой, что даже перестали доходить до потребителей, не говоря уже о производстве.

Так что сейчас перед всеми стоит задача поиска новой экономической модели.

И думается, что эта задача настолько объёмная и сложная, что мiру придётся какое то время жить по переходным моделям, собранным из элементов уже известных моделей.

И вот здесь нужно посмотреть на модель сталинской кооперативной модели, которая свой потенциал не исчерпала не то, что полностью, а даже на треть.

Почему именно на эту?

У вас есть другие доказавшие свою работоспособность?

Ну и последняя тема — поляки.

Точнее польский синдром.

Это синдром проигравших в конкурентной гонке проектов/государств/цивилизаций.

Начну издалека. Средина-конец века 15-го и начало века 16-го.

В начале этого периода некий вполне себе обычный купец предпринимает некий торговый вояж. Необычный вояж. И желая поведать урби эт орби об этом опыте он пишет книгу. Логично предположить, что сей купец полагал, что его книгу будут читать минимум те, кто смог себе позволить образование. Т.е. образованная часть общества — знать и состоятельные круги.

И что же он делает?

А он пишет полкниги на арабском.

Т.е. он даже не сомневается, что книга будет понята теми, для кого она собственно и предназначена.

Не наводит на мысли?

А меня наводит — «Война и мир».

Во времена написания романа образованные круги РИ — читали, писали и даже думали на французском.

И логично будет предположить, что во времена написания «Хожения за три моря» — образованная часть общества — говорила, писала и может даже думала на арабском.

К чему это я?

А к тому, что в указанный период времени — не было никакого понятия «европейскость» в русском «передовом/образованном классе». Можно с высокой степенью вероятности предположить, что такого понятия не было и много времени спустя. То, что было полезно — перенималось как на Востоке, так и на Западе.

А теперь давайте посмотрим на Рим и Ромею.

Рим как империя просуществовал около 500 лет. И Ромея просуществовала около 1500 лет.

Почему я пишу 1500, а не 1000?

Ровно потому, что первые 500 лет это что называется совместно нажитое хозяйство ромеев и римлян. И это логично и корректно с многих точек зрения, включая юридическую.

Теперь к европейскости — откуда у европейцев прежде всего такая зацикленность на этом?

Оттуда — от ромеев.

Сравните тупо времена существования Ромейской Империи и Римской — кто из них оставил больший след в мiровом наследии?

Но мы этого не видим, потому что этому всячески противятся сами европейцы.

Когда они говорят «азиатчина» то в их понимании это некий сплав диких степных орд и … ромеев — их постоянных на протяжении десяти столетий минимум — соперников и даже цивилизационных врагов.

И что самое обидное — победивших врагов.

И разрушить это они смогли только ценой сверхусилий и больших потерь.

Вот это для европейцев — польский синдром в чистом виде.

И поэтому для них Россия ставшая инкарнацией и продолжением Ромеи — точно такой же экзистенциальный враг и соперник не на живот, а насмерть.

А поэтому в идеологическом плане они с напором индуцируют «европейскость» внутрь своего соперника — Россию.

Ну и ещё немного про поляков.

В 1995 году мы могли наблюдать весьма редкую картинку — президент оф Юнайтед Стейтс вместе с Канцлером ФРГ — на трибуне возле Мавзолея Ленина на праздновании Дня Победы в Великой Отечественной Войне.

Это был символический акт, после которого президент державы-гегемона в полном соответствии с доминирующей тогда идеологией финансового глобализма дал отмашку для начала новой политической линии. И линия эта была направлена на переписывание истории в духе того, что во Второй Мiровой Войне «свободный мiр» сражался с двумя тоталитарными диктаторами — Гитлером и Сталиным. Т.е. фактически РФ — вычёркивали из числа стран-победительниц. Это нужно было финансовым глобалистам для реформации под свои интересы международных институтов, прежде всего ООН и его СБ.

И это мы с вами видели воочию.

Недавнее заявление публичное Трампа о том, что он был бы рад поехать на 75-ю годовщину празднования Победы в Москву — означает только одно — эта линия на переписывание истории в указанном ключе — закончена.

Всё.

Тема закрыта.

Что вызвало дикую истерику тех политиков которые по полной в эту тему вписались.

В первых рядах таких переписывателей были как раз польские политики с их украинскими друзьями. Прибалты даже тут — отдельная тема.

Ну вот вроде и все мысли в субботу.

С вами был





З.И.Л.