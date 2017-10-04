Анализ | 1516 случаев массовой стрельбы за 1735 дней в США

Алина Дыхман 03.10.2017 Australia, Las Vegas, las vegas shooting



Фото: 48% запасов оружия во всем мире среди гражданских принадлежат американцам



В понедельник американцы проснулись с ужасающими новостями. 64-летний стрелок открыл огонь по толпе, собравшейся на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Почти 60 погибших, сотни раненых – такова страшная арифметика трагедии.



Расстрел стал самым кровавым в истории страны, которая, к несчастью, уже привыкла к подобным случаям – настолько они нередки.



Пистолет как культ



Для многих жителей других стран причина подобного очевидна – оружие. По словам полицейских, у стрелка – Стивена Паддока – было от 18 до 20 единиц оружия, некоторое – автоматическое. Американские законы об оружии сложны и различны в зависимости от штата, но ни в одной другой развитой стране мира невозможно так легко купить боеприпасы.



Неудивительно, что уровень смертей от огнестрельного оружия в Соединенных Штатах намного превосходит показатели других стран: в 16 раз больше, чем в Германии, в 6 раз больше, чем в Канаде.



Gunviolencearchive составил визуализацию кровавых цифр: за последние 1735 дней в Штатах произошло 1516 массовых расстрелов.



Специалисты говорят: причин такой «любви» американцев к оружию множество, но прежде всего – это следствие исторических событий и успешного маркетинга оружейных компаний.



«Ответ на вопрос прост: нас поймала на крючок оружейная индустрия», - пишет Памела Хааг, автор книги «Бизнес и создание культуры американского оружия». «Они позиционировали пистолет как объект эмоциональной ценности, как культ. Но этот коммерческий ход глубоко связан с идеями американской республики. Оружейники ссылаются на отцов-основателей и Вторую поправку к Конституции, которая гарантирует право народа на свободное владение оружием».





И это не просто слова.

Как пишет The Washington Post, ведущая лоббистская группа National Rifle Association – влиятельный «игрок» в американской политике, который имеет вес даже на президентских выборах.



Количество оружия



В США проживает 4,4% населения мира, но в стране почти половина всех мировых единиц оружия у гражданских лиц.



Количество расстрелов



В декабре 2012 года стрелок вошел в начальную школу Сэнди Хук в Ньютауне, штат Коннектикут, и убил 20 детей, шесть взрослых, а потом покончил с собой.



По данным Gun Violence Archive, с тех пор в США произошло более 1518 массовых расстрелов, в которых погибло, по меньшей мере, 1715 человек, а 6 089 получили ранения. К слову, даже если не брать во внимание именно массовые расстрелы, то по данным 2014 года в Америке от огнестрела погибли более 33 тысяч человек.



Каждый день – больше одного массового расстрела



В среднем в Америке происходит больше, чем один массовый расстрел в день. Удивительно, но всякий раз после подобных трагедий сторонники прав на ношение оружия говорят, что неуместно начинать политические дебаты о контроле над оружием, считая это спекуляцией на теме. Как сообщает Vox, к примеру, бывший губернатор штата Луизиана Бобби Джиндал, ярый сторонник прав на оружие, критиковал экс-президента Барака Обаму за «попытку набрать дешевые политические очки», когда Обама упомянул о контроле над оружием после массового расстрела в церкви Чарльстона, Южная Каролина.

В штатах с большим числом единиц оружия больше смертей от него



Используя данные исследований Pediatrics и Центров по контролю и профилактике заболеваний, группа Mother Jones создала график, на котором показана зависимость: в штатах, где больше единиц оружия, как правило, и больше смертей от него. «И это не единственное подобное исследование», - говорит ученый из Гарварда Дэвид Хеменвей.



По словам экономиста Ричарда Флориды, он обнаружил, что показатели количества мигрантов в штате или людей с психическими заболеваниями не коррелируют с увеличением числа смертей от огнестрельного оружия. Зато есть другая взаимосвязь: в штатах, где есть более жесткий законодательный контроль, число погибших от оружия меньше.



Убийства полицейскими



С момента убийства Майкла Брауна в Фергюсоне, штат Миссури, 9 августа 2014 года, полицейские застрелили в США, по меньшей мере, 2 902 человека (по состоянию на май 2017 года).



Некоммерческая организация Fatal Encounters отслеживала эти случаи из СМИ и данных правоохранительных органов. Конечно, в это число входят и убийства, которые были оправданы.



Самоубийства



Штаты, которые сократили доступ к оружию, заметили снижение и числа самоубийств, так как чаще всего люди используют именно огнестрел, чтобы совершить суицид.



Опыт других стран



Данные австралийских исследователей показывают, что произошло после того, как страна ужесточила законодательство об оружии и сократила число его единиц примерно на одну пятую.



Как рассказал Vox исследователь Дилан Мэтьюз, в результате число смертей от огнестрельного оружия снизилось на 50%, а число самоубийств сократилось на 74%.



Нечто подобное произошло и в Израиле, когда солдатам запретили брать с собой оружие на выходные.



«Пистолет – для американцев – это не просто предмет, не технология, не просто спорная тема, это – объект уважения», - написал американский историк и журналист Гарри Уиллс после серии массовых расстрелов в 2012 году. «Преданность ему влечет за собой жертвы, но поклоняющиеся ему считают, что он способен лишь на хорошие дела. Считают, что он гарантирует жизнь, безопасность и свободу. Об этом даже гласит закон. Тогда как закон может спрашивать и карать за это? – спрашивают сторонники оружия».