Сенат обнаружил «ноль» доказательств сговора Трампа с Россией, пора заняться «другими вещами» - Белый дом

Сенатский комитет по разведке не обнаружил никаких доказательств сговора между президентом Дональдом Трампом и правительством России , заявил Белый дом, добавив, что американцы хотят, чтобы Конгресс и СМИ наконец сосредоточились на действительно важных вещах.





Не только президент разочарован утверждениями о том, что он, якобы, привлёк Москву для одержания собственной победы, но и американский народ, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс на следующий день после того, как Сенатский комитет по разведке обновил доклад о своем многомесячном расследовании предполагаемого вмешательства России на выборах в США.





«Вчера комитет Сената по разведке сообщил нам, что после почти девяти месяцев расследования ... он нашел, цитирую буквально, ноль доказательств сговора между кампанией Трампа и Россией. Я думаю, что американский народ хотел бы, чтобы они сосредоточились уже на чём-нибудь другом», - заявила Сандерс.





Пресс-секретарь также упрекнула средства массовой информации, сказав, что только 5 процентов их статей и репортажей положительно освещают действия президента и его администрации.





«У вас фондовый рынок и индекс экономического доверия на высоте, Игил бежит , безработица находится на самом низком уровне за последние 17 лет. Мы реорганизуем управление по делам бывших военнослужащих для наших ветеранов. И вы нашли всего 5 процентов своего времени, чтобы сосредоточиться на этих серьезных вопросах. Честно говоря, это проблемы, которые беспокоят большинство американцев, а не то, что вы освещаете. жалкие дворцовые интриги, за которыми вы проводите время», - сказала Сандерс, обращаясь к журналистам на брифинге в Белом доме.





В среду Сенатский разведывательный комитет заявил, что он еще не озвучивал никаких «выводов» о предполагаемом вмешательстве России на президентских выборах в США. Комитет, однако, высказался, что он «доверяет выводам» оценки, опубликованной ведущими разведывательными агентствами США в последние дни администрации Обамы, в которой утверждалось, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь Дональду Трампу, но еще не опубликовал результаты своего расследования, по словам председателя комитета Ричарда Берра (Северная Калифорния).





«В какой-то момент мы озвучим выводы и рекомендации по изменениям, которые нам необходимо будет внести», - сказал сенатор Северной Каролины. «Комитет продолжает изучать все доказательства, чтобы увидеть, есть ли какой-либо намек на сговор», - заявил Берр. «Теперь я даже не собираюсь обсуждать первоначальные выводы, потому что у нас их нет».





Трамп сказал, что история с Россией - это «абсолютная фабрикация, служащая оправданием для демократов за« самую большую потерю в истории американской политики»».





Москва неоднократно опровергала вмешательство в выборы в США.





«Теперь я даже не собираюсь обсуждать первоначальные выводы, потому что у нас их нет» - ключевая фраза статьи (прим. переводчика)

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