СМИ: Россия согласилась передать Эр-Рияду некоторые военные технологии

Военно-промышленная компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) и АО «Рособоронэкспорт» подписали меморандум о взаимопонимании по локализации на территории Саудовской Аравии производства и сборки ряда вооружений. Как передаёт Al Arabiya, соглашение, которое носит предварительный характер, включает трансфер российских технологий в пользу саудовской стороны по производству противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» и гранатомётов АГС-30.





Ранее панарабский телеканал, со ссылкой на заявление представителей компании SAMI сообщил о предварительной договорённости России и Саудовской Аравии о продаже Королевству зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».