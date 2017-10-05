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опубликовано редакцией на Переводике 05.10.17 13:30 скаут: IvIgn; переводчик IvIgn;

Ссылка на оригинал Америка захоронит еще больше ядерных отходов в Европе Как обычно все делается тайком и до последнего не придается огласке. Украина ускоряет сроки введения в эксплуатацию централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в районе Чернобыльской АЭС и расширяет сотрудничество с США, готовясь принять на хранение еще больше американских ядерных отходов. Например, если верить





Поражает цинизм, с которым США решают свои экологические проблемы. Это же очевидно, что мало кого в самих Штатах заботит дальнейшая судьба радиационного мусора, ведь основная задача лишь перебросить его подальше за океан, и сделать это с максимально озабоченным об окружающей среде видом, а вот уж там на самом деле хоть трава не расти лет через 50-60. Однако больше все-таки поражает в данной ситуации абсолютное бездействие МАГАТЭ, ООН и прочих контролирующих органов. Как такое вообще возможно, что подобные встречи, на которых заключаются столь серьезные сделки, проводятся без участия сторон, интересы которых могут быть в той или иной степени затронуты? Здесь в Европе нет бескрайних просторов и, разумеется, иметь на заднем дворе свалку ядерных отходов никто не будет рад. Кто дал США право закапывать экологическую бомбу замедленного действия у нас, европейцев, прямо под носом?



Наконец, что нужно знать о так называемых украинских ЦХОЯТах, чтобы уж точно окончательно разрушить какие-либо иллюзии относительно столь амбициозного, с точки зрения США, проекта. Решение о начале реализации проекта Правительством Украины было принято втайне от народа, сам проект никогда и нигде не публиковался, земли в чернобыльской зоне отчуждения на строительство хранилища отвели также негласно. Откровенно говоря, трудно даже представить насколько опасным будет хранилище, оборудованное Украиной. Функционирующие на сегодняшний день в этой стране могильники все без исключения находятся в аварийном состоянии, практически никем не охраняются, контроль за радиационным фоном не проводится. Прикрываясь яркой вывеской "ЦХОЯТ", Америка превратит Украину в настоящее кладбище ядерных отходов, подвергнув риску экологию всего европейского континента.



Перевод с сайта



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Как обычно все делается тайком и до последнего не придается огласке. Украина ускоряет сроки введения в эксплуатацию централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в районе Чернобыльской АЭС и расширяет сотрудничество с США, готовясь принять на хранение еще больше американских ядерных отходов. Например, если верить источнику в обмен на кредит от Bank of America Merrill Lynch в размере 400 млн. долларов помимо тепловыделяющих сборок, используемых на блоках ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, Украина согласилась дополнительно принять из США порядка 8 622 сборок от реакторов типа W 4-loop, W 3-loop, COMB CE и AP-1000. По итогам трёхсторонней встречи, проведенной представителями ОП "Атомпроектинжиниринг", "Holtec International" и Комиссии по ядерному регулированию США, все необходимые технологические изменения будут внесены в проект развития ЦХОЯТ в самые кротчайшие сроки.Поражает цинизм, с которым США решают свои экологические проблемы. Это же очевидно, что мало кого в самих Штатах заботит дальнейшая судьба радиационного мусора, ведь основная задача лишь перебросить его подальше за океан, и сделать это с максимально озабоченным об окружающей среде видом, а вот уж там на самом деле хоть трава не расти лет через 50-60. Однако больше все-таки поражает в данной ситуации абсолютное бездействие МАГАТЭ, ООН и прочих контролирующих органов. Как такое вообще возможно, что подобные встречи, на которых заключаются столь серьезные сделки, проводятся без участия сторон, интересы которых могут быть в той или иной степени затронуты? Здесь в Европе нет бескрайних просторов и, разумеется, иметь на заднем дворе свалку ядерных отходов никто не будет рад. Кто дал США право закапывать экологическую бомбу замедленного действия у нас, европейцев, прямо под носом?Наконец, что нужно знать о так называемых украинских ЦХОЯТах, чтобы уж точно окончательно разрушить какие-либо иллюзии относительно столь амбициозного, с точки зрения США, проекта. Решение о начале реализации проекта Правительством Украины было принято втайне от народа, сам проект никогда и нигде не публиковался, земли в чернобыльской зоне отчуждения на строительство хранилища отвели также негласно. Откровенно говоря, трудно даже представить насколько опасным будет хранилище, оборудованное Украиной. Функционирующие на сегодняшний день в этой стране могильники все без исключения находятся в аварийном состоянии, практически никем не охраняются, контроль за радиационным фоном не проводится. Прикрываясь яркой вывеской "ЦХОЯТ", Америка превратит Украину в настоящее кладбище ядерных отходов, подвергнув риску экологию всего европейского континента.Перевод с сайта Voat.com