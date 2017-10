архив



опубликовано редакцией на Переводике 06.10.17 05:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Politico”, Европейский Союз

"EURO-PRESS REVIEW: Macron has a dream" Обзор европейской прессы: У Макрона есть мечта

Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о своей программе реформ. Париж, Франция | Pool photo by Ludovic Marin/EPA

А также - на первых страницах сегодняшней европейской прессы: Трамп - о Каталонии, Джереми Корбин и коалиция в Германии.

Франция Большая часть французской прессы сосредоточена на произнесенной во вторник речи президента Эммануэля Макрона о будущем Европы, в которой он предложил амбициозный набор реформ. Le Monde вышла со статьей под заголовком “Европейский проект Макрона подвергается испытанию”. Правая Le Figaro отмечает: “Макрон вновь подтверждает свое желание глубоко реформировать Европу”. У левой Libération [речь Макрона] вызвала меньше энтузиазма, газета вышла со статьей под заголовком “Герой богатых, флагман Европы”, в которой рассказала не только о его предложениях по европейской реформе, но и о планах сократить налоги для богатых на 5 миллиардов евро









Великобритания Financial Times также сообщила о речи французского президента, опубликовав статью “В радикальном призыве к более сильному ЕС, Макрон требует прекращения 'гражданских войн'”. Другие газеты сообщают о проходящей в Брайтоне конференции лейбористов, где, как намечается, в среду будет выступать лидер партии Джереми Корбин. “Я готов стать премьер-министром сегодня” сообщил “i”. “Корбин предупреждает Тори: одно из двух - или наводите порядок или выметайтесь” пишет Guardian. The Telegraph сообщила о планах Корбина обратиться к проблемам, связанных с роботами. Daily Mail, также сообщившая о лейбористской конференции, вышла со статьей “Всё ужаснее и ужаснее”, заголовок отсылает ко вторничной статье где лейбористская партия названа “ужасной партией” эпитет который раньше применялся к консерваторам. "Таймс" опубликовала статью: “Британия сталкивается с ростом расходов на брюссельские пенсии”.















Бельгия Франкоязычная Le Soir в своей передовице пишет, что французский президент хочет “возродить европейские амбиции”. Газета в основном поддержала проект, напечатав на первой полосе статью названную: “Европа Макрона: Амбиции и причины”. “У Макрона есть мечта” пишет De Standaard, наряду с историей о том, что Дубай - налоговый рай для бельгийцев. Голландскоязычная De Morgen вышла со статьей: “ЕС хочет 50 000 беженцев” в которой пишет, что страны-члены ЕС получили бы 10,000€ за каждого зарегистрированного мигранта, которого они принимают.













Испания Большая часть прессы, которая высказалась против каталонского раскола, сообщила о совместной пресс-конференции премьер-министра Мариано Рахоя с американским президентом Дональдом Трампом, на которой Трамп сказал - “Я думаю, что Испания - великая страна, и должна остаться единой”. Американский президент также заявил, что было бы “глупо” не любить неразделенную Испанию. Сепаратистская газета El Punt Avui вышла под заголовком “Не останавливаться”.













Германия Frankfurter Allgemeine также сообщила о речи Макрона в статье “Макрон предлагает новое партнерство с Германией”. Газета также опубликовала призыв президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера к политическим партиям уважать своих оппонентов, раз уж канцлер Ангела Меркель начинает ее квест по формированию коалиции. Süddeutsche Zeitung: “Макрон хочет сильную Европу в мире”. Также SZ пишет о решении соруководителя Альтернативы для Германии Фроке Петри, выйти из партии, вместе с ее мужем, членом Европарламента Маркусом Претцелем.





Authors: Saim Saeed

