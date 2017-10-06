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опубликовано редакцией на Переводике 06.10.17 05:57
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Обзор европейской прессы: У Макрона есть мечта


Президент Франции Эммануэль Макрон  произносит речь о своей программе реформ.  Париж, Франция | Pool photo by Ludovic Marin/EPA


EURO-PRESS REVIEW:   Macron has a dream


А  также  -  на  первых  страницах сегодняшней  европейской прессы: Трамп - о Каталонии, Джереми Корбин  и  коалиция в Германии.


Франция

Большая часть французской прессы сосредоточена  на  произнесенной  во вторник  речи президента  Эммануэля  Макрона  о  будущем Европы, в которой  он предложил амбициозный набор реформ. Le Monde  вышла  со  статьей  под заголовком “Европейский проект Макрона подвергается испытанию”. Правая  Le Figaro  отмечает: “Макрон вновь подтверждает свое желание глубоко реформировать Европу”. У  левой  Libération [речь Макрона]  вызвала меньше  энтузиазма,  газета вышла  со  статьей под  заголовком “Герой богатых, флагман Европы”, в  которой  рассказала  не  только  о его   предложениях  по европейской реформе,  но  и  о   планах сократить налоги для богатых на  5 миллиардов  евро






Великобритания

Financial Times также сообщила о речи французского  президента,  опубликовав  статью  “В радикальном  призыве  к  более  сильному  ЕС,   Макрон  требует прекращения 'гражданских войн'”. Другие газеты  сообщают  о проходящей  в  Брайтоне  конференции лейбористов, где, как намечается, в среду  будет  выступать лидер партии  Джереми Корбин. “Я  готов стать  премьер-министром  сегодня”  сообщил  “i”. “Корбин предупреждает Тори: одно из двух - или  наводите порядок  или  выметайтесь”  пишет  Guardian. The Telegraph сообщила о планах Корбина обратиться к проблемам,  связанных  с   роботами. Daily Mail, также сообщившая  о лейбористской конференции, вышла  со  статьей  “Всё ужаснее  и  ужаснее”, заголовок отсылает ко  вторничной  статье  где лейбористская  партия названа “ужасной  партией” эпитет  который раньше  применялся  к  консерваторам. "Таймс"  опубликовала  статью: “Британия  сталкивается с  ростом  расходов  на   брюссельские  пенсии”.









Бельгия

Франкоязычная Le Soir  в  своей передовице пишет, что французский президент хочет “возродить  европейские  амбиции”. Газета  в основном поддержала проект, напечатав  на  первой  полосе  статью  названную: “Европа Макрона: Амбиции  и  причины”. “У Макрона есть мечта”  пишет  De Standaard, наряду с историей о том, что  Дубай -  налоговый  рай  для бельгийцев. Голландскоязычная De Morgen  вышла  со  статьей: “ЕС хочет 50 000 беженцев” в  которой  пишет,   что страны-члены ЕС получили бы 10,000€  за  каждого зарегистрированного мигранта, которого они принимают.








Испания

Большая часть прессы, которая высказалась против каталонского раскола, сообщила о совместной пресс-конференции премьер-министра Мариано Рахоя с американским президентом Дональдом Трампом,  на которой  Трамп сказал  -  “Я думаю, что Испания - великая страна, и  должна  остаться  единой”. Американский президент также заявил, что было  бы  “глупо” не любить неразделенную Испанию. Сепаратистская  газета  El Punt Avui  вышла  под   заголовком   “Не останавливаться”.








Германия

Frankfurter Allgemeine  также сообщила  о речи Макрона  в  статье  “Макрон  предлагает новое партнерство с Германией”. Газета  также  опубликовала   призыв  президента Германии  Франка-Вальтера Штайнмайера к политическим партиям   уважать своих оппонентов,  раз  уж   канцлер Ангела Меркель начинает ее  квест  по  формированию коалиции. Süddeutsche Zeitung: “Макрон хочет сильную Европу в мире”. Также  SZ  пишет о решении соруководителя Альтернативы для Германии Фроке Петри, выйти  из  партии,   вместе  с ее мужем, членом Европарламента Маркусом Претцелем.




Authors:  Saim Saeed


статью прочитали: 69 человек

   
теги: Евросоюз  
   
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