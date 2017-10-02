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дата публикации 02.10.17 03:35
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Евреи - лучшие друзья бриллиантов


<p>NEW YORK, NY � OCTOBER 19, 1972: Hasidic Jewish man with beard and yarmulke examines with a magnifying glass a diamond that he is polishing in 47th Street workshop in Manhattan, New York on October 19, 1972. The workers at this diamond workshop on 47th Street are religious and observant Jews mostly of the Satmer Hasidim community in Williamsburg, Brooklyn and rent space at the diamond processors workshop for grinding diamonds. (Photo by Nathan Benn/Corbis via Getty Images)</p>

Алмазы там, где евреи – так повелось еще со времен Васко да Гамы. Но сейчас на Бриллиантовой улице в Нью-Йорке все больше дилеров из Индии, которые быстро растят здесь свою почти семейную бизнес-империю. Смогут ли они перехватить контроль над бриллиантовой индустрией у евреев?

Каждое утро через мост из Бруклина на Манхэттен едет вереница автобусов. Ну, тех, что развозят школьников. Вот только вместо школьников в них едут взрослые «люди в чёрном», а попросту говоря, хасиды. Направляются они на 47-ю улицу, где находится один из основных всемирных центров торговли бриллиантами. Вечером – а в пятницу и пораньше, особенно в зимние месяцы – те же автобусы увозят их обратно. В автобусах бок о бок сидят люди разных профессий и абсолютно разных доходов – от шлифовальщиков камней и брокеров до владельцев солидных ювелирных магазинов и крупных бриллиантовых дилеров.

Торговля бриллиантами – бизнес почти что семейный. Бриллиантовая улица – это всего один городской блок между Пятой и Шестой авеню. Круг игроков ограничен – все знают друг друга, все знают всё друг о друге. Миллионные сделки заключаются по старинке и закрепляются простым рукопожатием. Так что хасиды в своих одеяниях позапрошлого столетия в этом бизнесе смотрятся очень органично. Впрочем, хасидами тут дело не ограничивается. Здесь есть и другие религиозные евреи – кто-то в современной одежде, но в ермолках, кто-то без ермолок, но зато с золотым магендавидом на груди в расстегнутом вороте рубашки. Здесь есть и по-ближневосточному бесцеремонные израильтяне, и совсем не похожие на евреев наши соотечественники. И акценты тут самые разные – от иврита до бухарского и от грузинского до французского.


Бизнес-то, конечно, вроде как семейный, но немаленький. Годовой оборот бриллиантовой торговли составляет почти 100 миллиардов долларов. Может ли такой бизнес оставаться таким же неформальным в эпоху компьютеров, глобализации и драматических изменений в экономике и в обществе? И может ли он оставаться по-прежнему еврейским? Евреи ассоциируются с бриллиантами уже полтысячелетия – с тех пор как португалец Васко да Гама проложил морской путь в Индию вокруг южной оконечности Африканского континента. Из Индии в Европу потекли алмазы, и португальские евреи быстро научились их шлифовать и сбывать. С тех пор куда евреи – туда и алмазы. И наоборот – туда, где торгуют бриллиантами, непременно съезжаются евреи.

В Индии алмазные копи вскоре истощились, но зато были открыты новые залежи в Португальской Америке и в Бразилии. Тем временем евреев из Португалии изгнали, и они обосновались в Амстердаме. Город сразу стал центром торговли драгоценными камнями, но лишь на время. Следом евреи облюбовали Антверпен – в XIX веке туда стали мигрировать евреи из Польши, они же привезли туда с собой и хасидизм. В начале же века центр добычи алмазов переместился в Южную Африку, и это подхлестнуло миграцию в те края – главным образом евреев из Литвы.


Антверпен, кстати, остается мировым центром торговли бриллиантами и по сей день, несмотря на то, что еврейское население города, 40 тысяч из 60 тысяч, было почти полностью уничтожено во время гитлеровской оккупации. Постепенно центры торговли бриллиантами возникли в Израиле, Нью-Йорке и других городах мира, но через Антверпен все еще проходит 80% всех вновь добытых алмазов.

И все же бизнес довольно сильно меняется. Начнем с того, что бриллианты – это все же торговля воздухом. Очень красивым воздухом, затвердевшим миллиард лет назад, но все же воздухом. Это не золото, которое всегда и во все времена имело стоимость и олицетворяло деньги. Спрос на бриллианты во многом искусственный, созданный в 1940-е годы южноафриканским конгломератом De Beers, контролировавшим львиную долю добычи алмазов. Его рекламные кампании создавали образ бриллиантов как символа любви, причем вечной и неразрывной. Diamonds Are Forever – «Бриллианты – это навсегда», – утверждал Джеймс Бонд. Ну, или как пела Мэрилин Монро, «бриллианты – лучшие друзья девушек».


Но вкусы переменчивы – тем более женские. Мало кто в Америке и Европе носит сегодня бриллиантовые колье или тиары, да и многокаратные бриллиантовые серьги стали редкостью. Новые поколения предпочитают тратиться на айфоны, планшеты и прочие гаджеты, а не на драгоценные камни. Бриллианты, конечно же, все еще покупают, особенно в США, где совершается примерно треть всех бриллиантовых сделок. Здесь по традиции, которую помог установить De Beers, обручальное кольцо для невесты обязательно должно быть с бриллиантом. Но эта традиция наиболее крепко держится среди людей менее состоятельных, и в результате речь идет о небольших камнях ширпотребного типа, которые женихи покупают в сетевых ювелирных магазинах.


За таких невзыскательных покупателей по большей части конкурируют лаборатории, выращивающие искусственные бриллианты. Цены на искусственные камни, естественно, значительно ниже, а отличит их от натуральных лишь наметанный глаз профессионала – и то не сразу. Неудивительно, что спрос на бриллианты на традиционных рынках сократился, а цены начали падать. Где интерес к бриллиантам резко возрос, так это в странах с новой состоятельной прослойкой – в Китае, в Средней Азии, в России и, в первую очередь, в Индии. В Индии возникли многочисленные шлифовальные мастерские, использующие неограниченный запас практически бесплатной рабочей силы. При этом местные власти значительно способствовали развитию индустрии в стране.


Вместе со спросом появились и крупные индийские дилеры – это тоже почти семейная бизнес-группа, в которой почти все участники происходят из городка Паланпур в штате Гуджарат. Они-то и владеют сегодня подавляющим большинством бриллиантовых компаний в Антверпене, скупив их у еврейских владельцев. Все больше индийских игроков появляется и на 47-й улице Нью-Йорка.

Смогут ли они перехватить контроль над бриллиантовой индустрией у евреев? Это сложный вопрос. С одной стороны, на стороне евреев – опыт: удерживать контроль над целой отраслью экономики более 500 лет что-нибудь да значит. С другой стороны, для Индии интерес к бриллиантам – это тоже не нечто новое. Скорее возвращение к хорошо забытому старому. Ведь еще совсем недавно бриллианты в Европе ассоциировались не с хасидами, а именно с Индией. Интрига одного из первых детективных романов – «Лунного камня» Уилки Коллинза, написанного в середине XIX века – раскручивается как раз вокруг индийского бриллианта-солитера.


Алексей Байер

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теги: евреи  
   
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