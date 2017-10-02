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опубликовано редакцией на Переводике 02.10.17 11:45 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Недобросовестная конкуренция

Оригинал на английском. https://medium.com/@TomSallee/the-unfair-competition-96a739916f5

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Учитывая, какое количество вирусов и прочего вредоносного программного обеспечения бродит по сети, сколько фишинговых сайтов - ловушек и прочей дряни сегодня в интернете, серфить в сети без хорошего антивируса – все равно, что заниматься незащищенным сексом со случайным партнером. Тот, кто уже попадал в неприятности, меня должен понять :-) . Естественно, как всякий пользователь я искал наиболее надежный антивирус. Перепробовав несколько вариантов, два года назад я остановился на антивирусе Касперского. Причин тому было множество. Во-первых, компания Евгения Касперского на рынке уже более 15 лет, и демонстрирует хороший рост и эффективность (клиенты более чем в 200-х государствах). Все мы знаем, что русские мозги в сфере IT весьма и весьма ценятся, и "Лаборатория Касперского" тому самый наглядный пример. Во-вторых, мне как-то сразу по душе пришелся интерфейс их программы. Кто-то фыркнет, мол, дело десятое, но я не выношу аляповатости и громоздкости дизайна. У "Касперского" отличное оформление, все сразу интуитивно понятно, не нужно ломать глаза и мозги, пытаясь разобраться в нагромождении меню. Ну, это как с наручными часами. Для кого-то часы – модный аксессуар, а по мне – прибор для определения времени. Если за долю секунды ты не можешь определить время на девайсе, то место ему на помойке. Меня, как пользователя, радуют приятные цвета, которые позволяют не напрягать зрение. Строки, содержащие самую важную информацию, сразу бросаются в глаза, что значительно облегчает процесс работы. Ну, и в-третьих, главное - этот антивирус не только очень надежен в деле отлова вирусов, троянских программ, но и быстр - в самые кратчайшие сроки проверяет безопасность файлов вашего компьютера. Моментально сканирует на предмет вирусной угрозы подключаемые внешние диски. Антивирус Касперского содержит модуль, осуществляющий проверку вредоносных ссылок. При открытии любого сайта антивирусная программа быстро проверяет его, предоставляя пользователю информацию относительно его безопасности. Если антивирус сделал заключение, что сайт может содержать вредоносное ПО, то он автоматически останавливает загрузку для предотвращения возможного заражения компьютера. Другие антивирусы тоже делают подобные операции, но "Каспер" в отличие от других ни разу не пропустил у меня никакой заразы. В общем, для меня он является наиболее оптимальным для обеспечения безопасности работы компьютера. Поэтому мне совершенно не нравится та фигня, которую раздувают вашингтонские политиканы вокруг качественного продукта. Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил запретил минобороны использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского", но мы-то знаем, что начнут с вояк и федеральных органов, а потом всем по рукам дадут. Магазины некоторые стали уже снимать коробки с полок, не дожидаясь проблем с властями, хотя компания Касперского согласилась предоставить властям США исходный код своих программ. Да и трудно представить, что наши военные купили лицензию, не вывернув программу наизнанку, чтобы убедиться в безопасности. В общем, идет грязная игра за рынок сбыта, и в очередной раз Вашингтон предстает шлюхой лоббистов с глубокими карманами. Недобросовестная конкуренция, конечно, не новость, но не надо же так тупо, ребята. То вы за свободный рынок, то изображаете китайских мандаринов с внезапными и бессмысленными запретами.Оригинал на английском. https://medium.com/@TomSallee/the-unfair-competition-96a739916f5