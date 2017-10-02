Референдум в Каталонии: бессмысленный и беспощадный

Владимир Есипов

День хаоса в Барселоне знаменует прощание Каталонии со спокойной жизнью. Нелегальное голосование о независимости обернулось столкновениями с полицией и политической неопределенностью в будущем. Репортаж DW.

Клочок бумаги со словами "Si" и "No" (да или нет) стал поводом для самого серьезного внутриполитического кризиса в Испании за последние три десятка лет. Утром в воскресенье, 1 октября, по всей Каталонии выстроились очереди людей, желающих проголосовать на референдуме об отделении Каталонии от Испании и создании нового государства с республиканской формой правления. Референдуме, который противоречит конституции страны и поэтому незаконен. Впрочем, региональное правительство Каталонии избрало путь конфронтации с центральными властями Испании.

Пилар Прието, лингвист из Барселоны, вышла вместе со своим мужем к избирательному участку напротив своего дома в квартале Олимпийская деревня в пять утра, за четыре часа до начала голосования, и сотнями других активистов ждала открытия участка под дождем . "Чтобы защитить участок от полиции", - говорит она. И сама Пилар, и ее супруг настроены оптимистично по поводу перспектив будущего каталонского государства - за создание которого они собираются проголосовать, как только подойдет очередь.





Пилар Прието

80 процентов каталонцев поддерживают референдум

"Мы 15 лет требуем от центрального правительства уважения к нашему языку и законам, которые принимает наш парламент, - говорит Пилар Прието. - И каждый раз ответ один и тот же: отказ. Нас не слушали и не уважали. И поэтому движение за независимость от Испании набирало обороты".

Ее муж Пере Гифра ссылается на опросы общественного мнения, согласно которым 80 процентов жителей Каталонии поддерживают проведение референдума само по себе - независимо от того, хотят они отделения от Испании или нет. И единственный выход из этого тупика - честный и легальный референдум по примеру Шотландии. Но упорство центрального правительства в Мадриде подтолкнуло каталонцев к тому, чтобы организовать референдум самостоятельно.





Жители Барселоны в очереди перед участком для голосования в районе Олимпийской деревни

"Мы понимаем, что нас ждет, - отвечает он на вопрос о гигантских расходах независимой Каталонии на вступление "с нуля" в Европейский Союз, зону евро и шенгенское пространство. - Первые несколько лет будут тяжелыми. Но мы теряем огромные суммы, которые уходят в Мадрид и не возвращаются нам. Так что мы хотим сегодня защитить наши права, прекрасно понимая, что легко не будет".

На сам участок журналистов не пускают - сотрудники избирательной комиссии боятся репрессий со стороны испанских судов. Штраф за организацию нелегального референдума составляет 300 тысяч евро. И при всем стремлении к отделению от Испании, очевидно, многие исходят из того, что Каталония останется под юрисдикцией Мадрида.





Столкновения демонстрантов с полицией





Столкновение демонстрантов и полиции в центре Барселоны

В полутора километрах на север, рядом с всемирно известным храмом Саграда Фамилия ситуация совсем иная. Полиция заблокировала школу, внутри которой расположен участок для голосования. На улице сотни демонстрантов под проливным дождем требуют реализации своего, как им кажется, гражданского права - проголосовать на референдуме, объявленном незаконным. Бюллетени раздают в толпе юные активисты всем желающим - без всяких удостоверений личности и прочих формальностей.

Страсти накаляются в тот момент, когда под прикрытием полицейского спецназа из здания школы выбегают агенты в штатском с урнами для голосования в руках. Демонстранты бросаются им под ноги, пытаются заблокировать проезд полицейских фургонов. Агенты в штатском грузят урны в багажник легкового автомобиля, спешно прыгают внутрь и давят на газ. Полицейские оттаскивают по асфальту демонстрантов, расчищая себе дорогу. Над центром города не утихает грохот полицейских вертолетов.





Дальнейший хаос запрограммирован

О полной бессмысленности происходящего никто уже не задумывается. Правительство Каталонии и правительство Испании обвиняют друг друга в провокациях. После полудня приходят сообщения о более 90 раненых в столкновениях с полицией, а также о 12 пострадавших полицейских. Правительство в Мадриде называет происходящее "фарсом". Люди в очередях на избирательные участки говорят о том, что по всей Каталонии готовится всеобщая забастовка- она может начаться на следующей неделе.

Эмоции хлещут через край, о возможных убытках региона от хаоса и политической нестабильности никто предпочитает не вспоминать. И это при том, что Каталония - самый промышленно развитый регион страны, на долю которого приходится чуть ли 20 процентов ВПП Испании. Уже до начала референдума по Барселоне ходили разговоры о всеобщей забастовке, намеченной на следующую неделю. Ее заложниками могут стать тысячи туристов, которые находятся в городе - одном из самых популярных мегаполисов Европы.

Предполагается, что голосование продлится до 21.00 по местному времени (22.00 мск). Правительство Каталонии заявило, что если большинство голосов будет отдано за отделение от Испании, то декларация о независимости будет принята в течение 48 часов. Если большинство выскажется "против", то Каталонию ждут новые выборы в региональный парламент.





В любом из этих случаев дальнейший хаос запрограммирован.

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