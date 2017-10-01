А что нам украинцам делать?

На днях написал статью об Украине, получил массу вопросов, но один меня затронул до глубины костей. А что нам украинцам делать?

Что тут сказать? Не открою ничего нового, если скажу, что жизнь, это борьба, от рождения до последнего вдоха. Что делать? Сопротивляться или сгинуть. Создавать эффективную сеть партизанских отрядов. Каждый бандеровец должен менять подгузники 10 раз на день и ловить себя на мысли, доживёт ли он до утра. Я никого не призываю взрывать склады, топливные базы, пускать составы под откос, мочить из-за угла из гранатомётов по боевой технике, взрывать яроша, парубия, пастора, авакова и другую нечисть. Это опасно. Гораздо удобней жить мирно, платить налоги и спать спокойно, но не долго. Если у вас появились сомнения, вспомните опыт ваших предков.

Да, иногда нужно поступать жёстко. Хирург не испытывает радости при ампутации ноги пациенту с гангреной, но это необходимость. Задача простых людей саботировать действия хунты и делать всё, чтобы бандеровская власть рухнула. Каждый на своём месте может сделать многое. Необходимо налаживать контакты с руководством ЛДНР и действовать согласованно. Так поступают тогда, когда иноземцы приходят вас истреблять или сделать рабами.

Вы сами должны решить, что вам делать. Вариантов у вас не много. Или вас лишат земель, активов, ресурсов и вас ждёт судьба американских индейцев, или вы выкинете из власти предателей и наладите нормальную жизнь. Выбор за вами. Никто не сделает эту работу кроме вас.

Включайте голову и начинайте действовать разумно. Это ваша земля, на ней жить вашим детям. Какими продуктами будет пичкать ваше население компания Монсанто? Изучите вопрос и оцените объективный уровень угроз. Очевидный вред от этой дряни сильно недооценен. Не слушайте оценки продажных учёных, которые за деньги напишут о пользе ежедневного потребления цианистого калия. Главное, чтобы вы не откинули ласты в этот же день, позже никто ничего не докажет.

Независимые источники свидетельствуют о серьёзных нарушениях репродуктивной функции у подопытных крыс, появлении громадных опухолей. В третьем поколении размножение особей невозможно. Физиологически мы особо не сильно отличаемся от крыс, значит, это несёт опасность жизнедеятельности организму человека. Тема намеренно замалчивается продажными СМИ.

Только за одну эту диверсию против вашего населения эту банду, как минимум пора отправить в казематы. Небольшая группа чиновников нагрела руки на предательстве, а пострадают целые поколения. Это легко выяснить, ведь кто-то лоббировал и проталкивал нужные законы. Люди уже страдают, как мы видим, население Украины вогнали в долги. Размышляя над цифрами становится понятным, что даже пра-пра-правнуки не смогут расплатиться, а отдавать буржуям придётся. Это не Россия, которая всем всё прощает. Чем расплачиваться будете? Территориями, лесом, чернозёмами, органами погибших ВСУшников? Экономика разрушается, рабочие места сокращаются, тарифы растут, жизнь простых людей ухудшается.

Вас словно стадо овец ведут на заклание, а вы прыгаете и аплодируете. Как это понимать? Вы не осознаёте, что творите или у вас включился ген самоуничтожения? Вы мазохисты и получаете от этого наслаждение? Согласен, не всё так однородно, среди этих упырей нужно выживать, но и сидеть без дела нельзя. Начинайте шевелить мозгами на уровне родственников и близких, которые способны анализировать. Россия вам не враг. Никакой войны между нами нет. Крым вы потеряли из-за американцев, которые планировали создать на полуострове военные базы. Россия этого не допустит по объективным причинам безопасности. Хотя по украинской конституции, Крым никогда вам не принадлежал.

Глупость начала стремительно размножаться в головах бандитов пришедших к власти в Киеве. После сожжения людей в Одессе 2 мая 2014 года вы отсрочено потеряли Одессу. Нет смысла спорить, это вопрос времени и условий. Народ запугали, чтобы отбить охоту к сопротивлению. Народ запугали, чтобы отбить охоту к сопротивлению и если вы боитесь, враги достигли своей цели.

После начала боевых действий на Юго-Востоке и невинных жертв мирных людей, вы потеряли Донбасс. Этот процесс не остановить. Самый разумный выход для вашего выживания, это совместная борьба с Донбассом против внутренних предателей и иноземных оккупантов. И не нужно особо переживать. Американцы с британцами в своё время грабили Архангельск, Мурманск, Владивосток и другие русские города, но вскоре всё изменилось, и след их простыл. Точно также, скоро американские морпехи почувствуют, что тут бабла не заработаешь, а получить пулю в лоб или взорвут реально. Они мгновенно исчезнут из Очакова. Думайте, думайте, думайте! И действуйте.





Александр Глухов

статью прочитали: 63 человек