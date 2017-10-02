Украину обвели вокруг пальца: а есть ли свободная торговля с ЕС?

Сегодня на Украине вступили в силу новые торговые преференции Евросоюза. В теории украинские производители теперь могут увеличить экспорт на европейские рынки, но на практике ничего не изменится. Незалежная продолжит укреплять репутацию экономического неудачника.

Скепсис появился сразу после того, как в 2016 году заработала зона свободной торговли Украины с Евросоюзом. Вроде бы Брюссель и разрешил поставлять в ЕС часть продукции из Незалежной, но в то же время ввел квоты, ограничивающие экспорт. Кроме этого, у украинских производителей возникли проблемы с сертификацией продукции, предназначенной для европейских рынков. В итоге экспорт из Украины в страны ЕС за первый год ЗСТ вырос всего на 3,7%.

Тем временем экономика Незалежной продолжает разваливаться, а квоты Евросоюза никак не восполняют убытки украинцев от разрыва торговых отношений с Россией. И вот в Брюсселе придумали преференции, которые должны облегчить доступ товаров от экспортеров Украины на европейские рынки в рамках соглашения о ЗСТ. При этом срок их действия ограничили всего-то тремя годами. Более того, экономический эксперт Олег Устенко отмечает, что дополнительные преференции для Незалежной — это всего лишь «увеличение квот по так называемым "чувствительным для европейцев группам товаров", к которым относится сельскохозпродукция».

По его мнению, ничего особо не измениться. Расширение квот будет ничтожным, учитывая потенциал Украины в аграрном секторе. Например, теперь увеличится экспорт зерна почти до одного миллиона тонн в год. «На слух это кажется много. Но что такое миллион тонн? Это менее 2% нашего урожая зерновых, который мы получим в этом году. Речь идет о незначительной величине», — объясняет Устенко. Так что европейцы хоть и выказали скупую заботу, но на самом деле это было сделано только для демонстрации того, что в Брюсселе «поддерживают Украину, но не более того».

А вот украинский экономист Виктор Суслов вообще называет введение сомнительных торговых преференций попыткой пиара со стороны ЕС. По его словам, Брюссель рекламирует свой широкий жест — ослабление дискриминации. То есть европейцы пытаются подменить понятия. «Я, например, уверен, что с точки зрения экономической, это некоторое ослабление дискриминационных ограничений для украинского экспорта, это не является торговыми преференциями», — уточняет Суслов. Он добавляет, что отношения, когда для Украины существуют ограничения по экспорту вообще нельзя называть свободной торговлей.

Хваленая свободная торговля со странами ЕС так и не принесла Киеву счастья: экспорт ограничивают, что больно бьет по экономике Незалежной, разорвавшей все связи с Россией. Зато европейцы в полной мере воспользовались открытостью украинского рынка, куда хлынули товары из Евросоюза. Взаимовыгодным сотрудничеством это никак нельзя назвать. Выигрывает только экономика ЕС за украинский счет.

Вставая после кровопролитного майдана на путь евроинтеграции, Украина даже не догадывалась, что со стороны ЕС будет такой холодный прием. Однако теперь очевидно, что вступление в дружную европейскую семью Киеву не светит в ближайшие десятилетия, а долгожданный безвизовый режим выглядит как подачка назойливым украинцам. ЕС стремится лишь получить выгоду от Незалежной, шагая по головам. Лозунги евромайдана оказались европустышкой.