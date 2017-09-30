ВКС России в Сирии: Два года спустя

Около шести лет назад, в 2011 году, в Сирийской Арабской Республике началось военное противостояние между проправительственными силами, различными террористическими группировками, а также так называемой сирийской оппозицией. В итоге получается, что каждой стороне приходится одновременно воевать на несколько фронтов. Однако основным врагом остаётся запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».





Долгие годы сирийской армии не удавалось добиться каких-либо результатов в противостоянии с ИГИЛ. Несмотря на то, что в 2014 году к конфликту подключились Соединённые Штаты, террористическая организация продолжала существовать и развиваться (потом выяснилось, почему). Кстати говоря, до сих пор не ясно, на каком вообще основании американские войска участвуют в этом конфликте на территории чужого государства. Ведь никаких просьб от официальных сирийских властей Вашингтон не получал. Это уже позже выяснится, что Америка не только спонсирует так называемую оппозицию, но и контактирует напрямую с террористами из «Исламского государства».





Ситуация кардинально изменилась ровно два года назад. 30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к российским властям и попросил помочь в сложившейся ситуации. Москва приняла решение оказать военную поддержку сирийскому народу. Но было принято решение отказаться от каких-либо наземных операций, а направить в Сирию российские бомбардировщики и истребители.





И вот с того момента у террористов начались реальные проблемы. Всего за два года при непосредственном участии российской авиации было освобождено около 90% страны. ВКС России уничтожили более 96 тысяч различных объектов террористов, включая командные и опорные пункты, лагеря подготовки боевиков, склады оружия и боеприпасов, нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы, а также станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков. О количестве уничтоженных за время проведения операции боевиков даже говорить не приходится.





Без преувеличения можно сказать, что согласие Москвы помочь сирийскому народу стало переломным в этой войне. Также нельзя не отметить важнейшие операции, которые были проведены при непосредственном участии российской авиации. В первую очередь это освобождение от террористов второго по величине сирийского города Алеппо. Не менее важным событием стало возвращение под контроль правительственных сил города Пальмира.





Но наиболее важной, как мне кажется, стала операции по деблокированию Дейр-эз-Зора. Город и находящийся рядом с ним военный аэродром находились в блокаде около трёх лёт. Именно благодаря бомбовому удару по позициям террористов, эту блокаду удалось ослабить. Затем сирийская армия под прикрытием ВКС РФ начала наступление и все-таки, наконец, прорвала блокаду. Как отметили в Минобороны, эта победа превзошла по масштабу все победы за последние несколько лет.

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