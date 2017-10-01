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опубликовано редакцией на Переводике 01.10.17 23:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Председатель Си: “Надо изучать капитализм не отклоняясь от марксизма”

Reuters Staff


Президент Китая Си Цзиньпин  выступает на 86-й Генеральной ассамблее Интерпола  в  пекинском Дворце съездов 26-го  сентября 2017 г.

BEIJING (Reuters) - Члены коммунистической партии должны изучать современный капитализм, но никогда не должны  отклоняться  от марксизма  -  заявил  китайский президент Си Цзиньпин  за  несколько  недель  до  открытия партийного съезда,  подав  тем  самым четкий сигнал,  что  никакого ослабления партийного контроля не  будет.  

Партия  не  терпит никаких вызовов  своей власти и  Си,  придя  к  власти  пять  лет  тому  назад,   руководит применением  суровых мер в отношении гражданского общества,  ужесточая  партийный  контроль  над  интернетом,  СМИ  и  службами  безопасности,  отправляя  за  решетку правозащитников  и диссидентов.

Как  заявило в  пятницу  государственное информационное   агентство Синьхуа  -  на сессии Политбюро, одного  из высших руководящих  партийных  органов  страны,   Си сказал, что, в то время как времена  меняются и общество развивается, основные принципы марксизма остаются верными.

“Если  бы  мы  отклонились  или отказались  от марксизма, то  наша  партия  потеряла  бы свою душу и  ориентиры”  сказал Си. “По фундаментальному вопросу  о  руководящей роли  марксизма мы должны  сохранять  непоколебимую твердость,  не колеблясь никогда и  ни при каких обстоятельствах”.

Си сказал, что партия  должна лучше  соединять  основные принципы марксизма с “действительностью современного Китая и учиться  на  достижениях  других цивилизаций  как  создавать и развивать марксизм”  сообщает  агентство  Синьхуа.

“Си также призвал  членов партии  изучать  современный капитализм, его сущность и структуру”  пишет агентство не  детализируя  это  высказывание.

Начав  эпохальные  реформы  в конце 1970-х ,  Китай преобразовал свою экономику,и теперь является  второй по величине экономикой в мире. Частные фирмы  сегодня  поддерживаются  и  поощряются, но принадлежащий государству сектор остается главным драйвером роста и инвестиций, хотя некоторые отрасли промышленности,  такие  как,  например,  сталелитейная,  страдают от  тревожно  высокого уровня  избыточности мощностей.

Си сказал, что партия  должна  постоянно  развивать  и  совершенствовать  социализм “с китайским  лицом”, непрерывно  усиливать  совокупную  национальную мощь  Китая и демонстрировать преимущества социалистической системы страны.

Партийный съезд, который откроется 18 октября, увидит  как  Си  и  далее цементирует свое пребывание у власти и выводит на  авансцену  новое поколение  высших  руководителей.



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теги: Китай  
   
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