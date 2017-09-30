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опубликовано редакцией на Переводике 30.09.17 19:43 скаут: Evgen45;

Ссылка на оригинал Ненависть к украинцам в Польше продолжает расти Польша остро нуждается в работниках, особенно в стране большой спрос на рабочих из Украины. Если польское правительство не скрывает, что благодаря дешевой украинской рабочей силе страна поднимает свою экономику, то сами поляки народ недоволен присутствием в их стране этого народа и всячески показывает ненависть к нему.

Недавно в одном из польских кафе, в котором работал украинец, трое поляков избили его из-за национальности. Сегодня стало известно, что в одном из магазинов Польши владелец повесил табличку, которая призывает проверять каждого гражданина Украины на кассе. По его словам, ранее украинский гражданин украл две сумки продуктов. Владелец жалуется, что украинцы воруют чаще поляков, он даже собирается нанять двух охранников.



«Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке», — написано на польском и украинском языках.

Героизируя Бандеру, украинцы сами поспособствовали разжиганию антиукраинских настроений среди поляков, и теперь расплачиваются за это. С такими темпами, какими в Польше растет ненависть к украинцам, как бы поляки не начали выходить на митинги против этих работяг.







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