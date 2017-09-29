На Украине обнаружены остатки более развитой цивилизации

Читаю статью - «Сначала Крым, потом Чечня!» — на майдане развернули самый большой в мире флаг Ичкерии, и ловлю себя на мысли, насколько велик уровень холопского мышления невменяемой части украинцев. Сразу обозначу, я не имею в виду всё население, отмороженных около 10-15%, особенно в западных, йододефицитных регионах, которые не без помощи американцев привели к власти бандитский режим в Киеве. Основная масса населения с мыслями «моя хата с краю», своим молчанием только развязали руки правящей нацистской хунте. В любом случае, пройден путь и оглядываясь назад, скажем прямо, Украины больше нет, профукали страну. Пока ещё эти территории обозначены на карте, но любому здравомыслящему и знающему историю человеку понятно, такой мощи, какой была бывшая Украина во времена позднего СССР больше нет и никогда не будет.

Будем объективны, в 1991 году Украина была мощнейшей республикой с развитой экономикой, научными институтами, сотнями заводов и сильнейшей армией в Европе. Когда-то процветающая республика с образованным населением и перспективами на будущее за несколько лет превратилась в территорию для грабежа, из-за чего неизбежно обречена на вымирание. Самое жуткое, что нынешнее состояние ещё далеко не дно. Погружение в пучину будет скорее печальным, чем помпезным. Воистину задаёшься вопросом, как смогли задурить и запудрить людям мозги, чтобы они с лёгкостью становились сопричастными к уничтожению своей страны и продолжали с искренней верой в глазах поддерживать бандитский режим? Как будут развиваться события, сложно сказать. Невозможно предугадать поведение не вполне здоровых людей. Кормовая база сильно сужается, скоро крысы побегут с корабля. До многих уже начинает доходить, в какую бездну они провалились.

Честно скажу, жаль простых украинцев. Многие из них до конца не понимают, через какую череду бед, нищеты и унижений им придётся пройти. Бесспорно, в истории этих земель были времена и похуже. Из этой ситуации мы должны сделать серьёзные выводы. Необходимо отдавать себе отчёт, в какие невзгоды ввергает безмозглая, продажная, некомпетентная и трусливая власть свой собственный народ. В итоге, потеря численности населения, десятки миллиардов долгов, разрушенная экономика, процветающая коррупция, рейдерство, откровенный бандитизм, махновщина и потеря территорий. Чтобы разбазарить нажитое предками, ума много не надо.

Так и хочется спросить, ребята, вы сошли с ума? Весь мир считает вас дебилами. Возможно, на словах англосаксы вас поддерживают, но за спиной просто по полу катаются, схватившись за животы от редких недоносков, рулящих в Киеве. И действительно, чем похвалиться бывшей Украине, какие у них достижения? Памятники сносят, экономику разрушили, несколько поколений вогнали в долги. Назовите хоть что-то хорошее. Опомнитесь, у страны отняли будущее. Навсегда потерян Крым и Донбасс, скоро лишитесь других территорий. Поляки на Львов глаз уже положили. Скоро заставят вашу власть принять закон о продаже земли, Запад скупит ваши чернозёмы. В чём выгода? Нажиться на распродаже земель своей страны? В чём счастье? Вас же развели как лохов. Вот к какому печальному результату приводит предательство и русофобия. Результат очевиден.

В 2014 году, украинцы могли сказать, нам плевать на политику, мы здравомыслящие люди, будем торговать с Европой и Россией. Никто бы не стал тратить деньги на Северный поток-1 и СП-2, Турецкий поток. Зарабатывайте на транзите, торгуйте на всех рынках. Самое интересное, теперь немцы будут получать деньги за транзит вместо вас. Совокупные потери Украины колоссальны, исход предрешён. Впереди распад страны, нищета, хаос. Самое мудрое, когда живущее поколение, независимо от страны и географической привязки, оставляет будущим поколениям страну намного сильней, богаче и комфортней. А что сделали вы? Как вас можно назвать разумными людьми? Вы за это боролись на майдане? Что творится у вас в голове? Вам промывают мозги и вы перестали критически мыслить!

Дебильность или дебилизм (от лат. debilis — «слабый», «немощный») — самая слабая степень умственной отсталости, обусловленная задержкой развития или органическим поражением мозга плода, устаревший термин, не рекомендуемый к использованию.

Глухов Александр

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