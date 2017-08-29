Как самостоятельно обучиться игре на гитаре?

Как самостоятельно обучиться игре на гитаре?

Безусловно, гитара является для начинающих музыкантов не только популярнейшим, но и доступным музыкальным инструментом. При этом большинство людей хотят научиться на этом инструменте своими силами, обращаясь за помощью к интернету: например, скачать самоучитель игры на гитаре для начинающих. Очень многих новичков интересует как быстро научиться играть на гитаре. Как правило, после изучения рекомендаций, изложенных в самоучителе и уделив достаточно времени для тренировок можно не только освоить основные приёмы игры на гитаре, но и исполнять разнообразные музыкальные стили и направления.





Научиться играть на гитаре онлайн не так уж сложно, как кажется многим. Вам нужно лишь изъявить желание и проявить упорство, чтобы достичь поставленной цели, а в остальном вам с удовольствием помогут. Кстати, новичкам знать нотную грамоту не обязательно и иметь музыкальный слух. Пройдя все стадии обучения в кратчайшие сроки, играть вы сможете ничуть не хуже своих друзей, потративших многие годы для изучения музыкальной грамоты.





Чтобы начать свое обучение игре на гитаре с нуля, нужно сначала, конечно приобрести гитару, если таковой не имеется в наличии. Для начала предпочтительнее модель вестерн или классическая. Если у вас есть музыкальный слух, то рекомендации по настройке гитары и регулировке натяжении струн получить можно, воспользовавшись специальным сервисом сайта, который предоставляет услуги такого профиля.





На сайтах в интернете вы сможете получить более конкретный ответ на вопрос, как научиться играть на гитаре для начинающих, ведь на них размещены различные самоучители, практические статьи для совершенствования своего мастерства, рекомендации по выбору инструмента с аксессуарами, программы, чтобы работать со звуком и прочее.





В том случае, когда вы только начали играть на гитаре, то желательно ознакомиться с такими понятиями, как: табулатура и аккорды. Я бы порекомендовал выучить сначала Три блатных аккорда на гитаре. После того, как вы начнёте изучать статьи, вам будут понятны применяемые в них термины, используемые в практических уроках. Кроме того, скачайте себе специальную программу. С ее помощью вы сможете проигрывать табулатуры з различными песнями и в то же время видеть на экране, какие нужно зажимать струны. Старайтесь заниматься каждый день.





Имейте в виду, что обучиться игре на гитаре в течение недели не получится. Необходим опыт, а для этого понадобится время. В среднем порядка 2-3 месяцев.

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