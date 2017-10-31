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опубликовано редакцией на Переводике 31.10.17 12:41
скаут: mihailmur2018;
 
 

Из штаба Ксении Собчак ушел главный политтехнолог

Группа политтехнолога Алексея Ситникова в полном составе покинула предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться в президенты РФ."Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все", – приводит слова собеседника "Коммерсант".


Ситников назвал уход своей команды нормальным процессом. "Никакого конфликта у нас нет. Более того, все, кто собрались в штабе, мне очень комфортны", – заявил он. Причина ухода – "разные подходы к организации процесса и целям деятельности".По словам официального представителя Собчак Ксении Чудиновой, в штабе не согласны с тем, что в команде произошел раскол, как заявляли некоторые СМИ. Она подтвердила, что Ситников и его команда в полном составе вышли из проекта. "Не вижу никакого раскола, у нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично", – цитирует РИА Новости Чудинову.


18 октября Собчак объявила о планах баллотироваться в президенты. Она позиционирует себя как кандидата "против всех". Мнение экспертов, политиков и политологов о выдвижении Собчак в президенты читайте в нашем материале.Собчак заявила, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в президентских выборах в 2018 году, чтобы голос ее поколения был услышан.


Собчак пояснила, что не планирует создавать какую-либо политическую партию и не имеет политической программы.Сообщалось, что предвыборный штаб Собчак на выборах возглавит политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко. В штаб вошли Авдотья Смирнова, Елена Лукьянова, Антон Красовский. Специалист по PR Виталий Шкляров будет разрабатывать предвыборную стратегию возможного кандидата в президенты. Пресс-секретарем избирательного штаба стала обозреватель журнала "Сноб" Ксения Чудинова.

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