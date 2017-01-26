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опубликовано редакцией на Переводике 26.01.17 19:46
скаут: Memento Mori;
 
 

Президент Порошенко подал голос

Киев боится, что ради сближения с Москвой президент США Дональд Трамп может отстранить Украину от участия в обсуждении ситуации в Донбассе, поэтому он настаивает на своем участии во всех переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация в зоне АТО. Политика Украины пытается просочиться даже сюда.

Как заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль: "Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом". Ну да, ну да. А ничего, что от страны уже почти ничего не осталось? Ничего, что с подачи США и Европы, Украина уже который год - разменная монета, просто кусок территории, с помощью которого пытаются влиять на Россию?

 

Ну да ладно. Это и так все понятно. Но еще Зеркаль считает, что санкции против России нельзя снимать. Говорит, что это единственный инструмент, который может сдержать Москву. И тут у меня к ней вопросы. Вопрос первый: серьезно? Неужели она всерьез думает, что санкции как-то влияют на политические решения Кремля? Вопрос второй: от чего, по ее мнению, нужно сдерживать Москву?

В общем, много неясных заявлений, много очередного украинского бреда приходится слушать сегодня мировой общественности.

Ясно, что Киев не желает налаживания российско-американских отношений, но что-то мне подсказывает, что этот процесс уже запущен и необратим. Поэтому влезать в него - губить себя до конца.

статью прочитали: 2 человек

   
теги: Украина  
   
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