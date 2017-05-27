МИД РФ достойно ответит за своих дипломатов

Страшно становится жить в мире! Особенно в тот момент, когда по соседству с тобой располагается государство, где решения принимаются на основе каких-то фантазий. Эстония – еще та «штучка», везде воображающая злых русских, которые якобы вот-вот придут и отхапают у европейцев земли. Паранойя, она такая.

И ведь дружили – не тужили, но в определенный момент эстонских властей словно подменили. Тяжелые бредовые переживания просто повалили из Эстонии. Но если власти критически высказываются в сторону Москвы – это одно, и такое, допустим, можно даже потерпеть, то вот переход от слов к действиям, это уже слишком.

Как, например, генеральному консулу Российской Федерации в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Сергею Сургаеву была вручена нота, согласно которой они обязаны покинуть Эстонию.

Эстонские власти даже не удосужились объяснить в чем, собственно, дело. Во внешнеполитическом ведомстве «напряглись» лишь подтвердить информацию, придав ей официальный статус. «МИД Эстонии может подтвердить, что Казеннов и Сургаев будут высланы», — заявила пресс-служба министерства.

Впрочем, не остались равнодушными к ситуации в МИД РФ. Комментируя высылку из Эстонии российских дипломатов Дмитрия Казеннова и Сергея Сургаева, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что этот шаг не останется без ответа. Эстония, так или иначе, должна ответить за свои поступки.

И, вероятно, в ближайшее время МИД РФ подготовят все необходимые документы, чтобы, во-первых, российские дипломаты спокойно уехали на родину, и, во-вторых, привлечь эстонские власти, страдающие паранойей, к ответственности.

Тем не менее, поступок эстонских властей можно объяснить желанием покрасоваться перед лидерами Евросоюза и НАТО. Ведь именно в те дни, когда в Европе проходит очередной саммит Североатлантического альянса, Таллин решил себя «проявить». В этой недостране под названием Эстония, забыли, что наши деды освобождали республику из-под фашистской оккупации и решили «сыграть» на том, что Россия якобы угрожает Эстонии.

Чтобы спектакль был более чем правдоподобен, эстонские власти отправили «черную метку» в МИД РФ.

И ничего тут, собственно, оправдательного в сторону Таллина не скажешь. Да и стоило бы?! Паранойя и желание получить от НАТО как можно больше средств на те или иные нужды, приводит к тому, что между Россией и Эстонией еще больше накаляются отношения.

Антон Орловский