опубликовано редакцией на Переводике 04.09.17 16:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Nikkei.com”,

"China sees new world order with oil benchmark backed by gold" Япония - 01 сентября 2017 г. Китай видит новый мировой порядок благодаря базовой цене на нефть, обеспеченной золотом Контракты в юанях позволят экспортерам обходить стороной американский доллар Деймон Иванс

Срочные контракты на золото торгуются на Шанхайской бирже золота с апреля 2016 года как часть усилий страны сократить ценообразовательную способность доллара США. Фото: © Imaginechina/AP Images Денпасар, Индонезия – Китай, как ожидают, должен вскоре запустить фьючерсный контракт на сырую нефть в юанях, свободно обращаемый в золото, что может в корне изменить индустрию, как говорят аналитики. Этот контракт может стать самой важной эталонной котировкой в Азии, учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти. Цена на сырую нефть обычно устанавливается в привязке к фьючерсным контрактам на нефть марки Брент или на западно-техасскую среднюю нефть, которые выражены в американских долларах. Этот шаг Китая позволит таким экспортерам как Россия и Иран обойти санкции США, торгуя в юанях. Чтобы побудить к большей торговле, Китай говорит, что юань будет полностью конвертируемым в золото на биржах в Шанхае и Гонконге.

Импорт сырой нефти в Китай (в миллионах тонн) Январь-июнь 2017 г.; изменение в процентах по сравнению с предыдущим годом в скобках Источник: Wood Mackenzie «Правила глобальной нефтяной игры могут значительно измениться», - сказал Люк Громен, основатель базирующейся в США компании макроэкономических исследований FFTT.

Шанхайская международная энергетическая биржа начала обучать потенциальных пользователей и проводит тестирование систем после значительной подготовки в июне и июле. Это будут первые товарные фьючерсные контракты Китая, открытые для иностранных компаний, таких как инвестиционные фонды, торговые фирмы и нефтяные компании. Большая часть китайского импорта сырой нефти, который составлял в среднем 7,6 миллионов баррелей в день в 2016 году, закупается на основе долгосрочных контрактов между крупными китайскими нефтяными компаниями и иностранными государственными нефтяными компаниями. Сделки также заключаются между китайскими крупными компаниями и независимыми китайскими нефтепереработчиками и между иностранными нефтяными гигантами и глобальными торговыми компаниями. Алан Баннистер, директор азиатского подразделения S&P Global Platts, поставщика информации в области энергетики, сказал, что активное участие китайских независимых нефтепереработчиков в последние несколько лет «создало более разноплановую торговую площадку участников внутри Китая, создав условия, при которых фьючерсный контракт на сырую нефть имеет больше шансов быть успешным».

Китай давно хотел уменьшить доминирование доллара США на товарных биржах. Срочные контракты на золото, выраженные в юанях, торгуются на Шанхайской бирже золота с апреля 2016 года, и биржа планирует запустить этот продукт в Будапеште позднее в этом году. Контракты на золото в юанях были также запущены в Гонконге в июле – после двух безуспешных попыток ранее – так как Китай стремится вывести свою валюту на международный уровень. Эти контракты были относительно успешными. Существование обеспеченных юанями фьючерсных контрактов на нефть и на золото означает, что у пользователей есть вариант получения оплаты физическим золотом, сказал Аласдер Маклеод, глава исследований в Goldmoney, компании финансовых услуг на основе золота, базирующейся в Торонто. «Это механизм, который будет наверняка привлекательным для нефтепроизводителей, предпочитающих избегать использования доллара, и которые также не считают хорошей идеей получение оплаты в юанях за продажи нефти Китаю», - сказал Маклеод. Выраженные в юанях контракты на золото будут иметь значительные последствия, особенно для таких стран как Россия и Иран, Катар и Венесуэла, сказал Луи-Венсан Гейв, президент Gavekal Research, базирующейся в Гонконге финансово-аналитической компании.

Эти страны станут менее уязвимыми для использования Вашингтоном доллара как «мягкого оружия», если они окажутся не в ладах с американской внешней политикой, сказал он. «Посредством создания контракта на золото, выраженного в женьминьби [альтернативное название юаня] Россия может теперь продавать нефть Китаю за юани, а затем использовать любое количество излишней валюты, которую она заработает, чтобы купить золото в Гонконге. В результате России не нужно покупать китайские активы или переводить вырученные средства в доллары», - сказал Гейв.

Грэнт Уильямс, советник в Vulpes Investment Management, базирующегося в Сингапуре спонсора хедж-фондов, сказал, что он ожидает, что большинство нефтепроизводителей будут рады обменивать их нефтяные резервы на золото. «Это перевод их активов в виде черной жидкости в желтый металл. Это стратегически важный сдвиг – обмен нефти на золото, а не на казначейские обязательства США, которые можно печатать из воздуха», - сказал он. Рыночная доля Китай давал понять производителям, что те, кто будет рад продавать им нефть в юанях, получат выгоду в виде увеличения торговли. Производители, которые не будут продавать нефть Китаю в юанях, потеряют долю на рынке. Саудовская Аравия, союзник США, является здесь наглядным примером. Китай предложил Саудовской Аравии установить цену за нефть в юанях в конце июля, согласно китайским СМИ. Пока не ясно, уступит ли Саудовская Аравия своему крупнейшему клиенту, но Пекин сокращает долю Саудовской Аравии в своем общем импорте, она снизилась с 25% в 2008 году до 15% в 2016 году. Китайский импорт вырос на 13,8% по сравнению с прошлым годом в первой половине 2017 года, но поставки из Саудовской Аравии медленно увеличились лишь на 1% по сравнению с прошлым годом. За тот же самый период времени поставки российской нефти выросли на 11%, сделав Россию ведущим поставщиком Китая. Ангола, сделавшая юань своей второй законной валютой в 2015 году, опередила Саудовскую Аравию, заняв второе место с увеличением экспорта нефти в Китай на 22% за тот же самый период. Если Саудовская Аравия согласится на расчет за нефть в юанях, сказал Гейв, то «это не будет иметь успеха в Вашингтоне, где Министерство финансов США отнесется к этому как к угрозе гегемонии доллара... и США вряд ли продолжат одобрять продажу современных вооружений саудам и защиту дома Саудов [правящей семьи королевства], которая включена в это». Альтернатива для Саудовской Аравии равным образом неприятна. «Выдавливание с китайского рынка будет все больше означать демпинг излишних товарных запасов нефти на глобальном уровне, гарантируя тем самым длительный период низких цен на нефть», - сказал Гейв. Но королевство находит другие способы подружиться с Китаем. 24 августа заместитель саудовского министра экономики и планирования Мохаммед аль-Тувейджри сказал на конференции в Джидде, что правительство рассматривает возможность выпуска облигаций в юанях. Саудовская Аравия и Китай также договорились создать совместный инвестиционный фонд в 20 миллиардов долларов. Более того, обе страны могли бы закрепить их отношения, если бы Китай принял краеугольное решение об инвестировании в запланированный публичный выпуск акций на уровне 5% доли в саудовской Aramco - государственной нефтяной компании Саудовской Аравии. Это первичное размещение акций, как ожидается, станет самым крупным в истории, хотя подробностей о биржевой регистрации и стоимости акций пока почти нет. Если Китай вложится в саудовскую Aramco, то установление цен на саудовскую нефть может перейти с американских долларов на юань, сказал Маклеод. Важно то, что «если Китай сможет вести торговлю на определенных условиях с Aramco, Россией, Ираном и другими, то у него появится влияние почти на 40% мирового производства нефти, и он сможет продвинуться в своем желании исключить доллары в пользу юаня», сказал он. «Что интересно, это то, что китайское руководство первоначально планировало навести порядок на рынках в следующем году, но перенесло это на этот год. Одним объяснением этого изменения является то, что они перенесли на более ранний срок тот день, когда они платят за нефть в юанях», - сказал Саймон Хант, стратегический консультант международных инвесторов по китайской экономике и геополитике. Китай также предпринимает усилия, чтобы установить базовую цену на другие товары, например, на газ и медь, так как Пекин стремится превратить юань в естественную торговую валюту для Азии и развивающихся рынков. Фьючерсные контракты на нефть в юанях, как ожидают, заинтересуют инвесторов и фонды, в то время как крупные нефтяные компании с государственной поддержкой, такие как PetroChina и China Petroleum & Chemical (Sinopec) предоставят ликвидные средства, чтобы обеспечить торговлю. Имеющие местную регистрацию структуры JPMorgan, американского банка, и швейцарского банка UBS являются первыми, получившими разрешение на торговлю этими контрактами. 