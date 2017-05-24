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опубликовано редакцией на Переводике 24.05.17 18:51
скаут: Miroslav;
 
 

Владимир Путин уверенно успокоил Родриго Дутерте

Заручится поддержкой партнеров на мировой арене – это дело одно. Другое дело, когда те союзники, с которыми выстраиваются крепкие взаимоотношения, могут бросить все свои дела, приехать к тебе и при этом, грубо говоря, послать ко всем чертям твоих потенциальных конкурентов.

Такая картина просматривается во взаимоотношениях России и Филиппин. Президент Родриго Дутерте смог найти немного времени, чтобы покинуть своё государство, где внутри страны правительственные войска ведут бои с группировкой, поддерживающей террористов из «Исламского государства»*, и обсудить с Владимиром Путиным ключевые вопросы сотрудничества. Примечательно, что Дутерте отправился не к Дональду Трампу, который приглашал его уже дважды, а увидел «руку помощи» в Москве.

По приезде в российскую столицу, как и предполагалось, президент Филиппин встретился с российским лидером. При встрече Дутерте сразу же определил, что современная Россия под управлением Владимира Путина является «надежным партнером».

«Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой, предложить нашу дружбу», — заявил филиппинский лидер во время беседы с президентом РФ.

В результате скоротечных экстренных переговоров, Владимир Путин и Родриго Дутерте договорились, что будут развивать направления энергетического машиностроения, транспортную инфраструктуру, энергетику и сотрудничать в области военно-технического взаимодействия.

При этом Владимир Путин придал уверенности филиппинскому коллеге, который торопился вернуться на родину, где сегодня не все так гладко, и заявил, что без Дутерте дипломаты подготовят все необходимые документы.

«Мы знаем, что наши сотрудники, коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов. Ваши министры здесь остаются, и завтра этот пакет документов, который направлен на развитие наших связей, будет подписан», — заявил Путин.

И подобная ситуация свидетельствует тому, как постепенно Филиппины отходят от сотрудничества с США, как глубоко доверяет Родриго Дутерте Владимиру Путину и насколько сильным видит филиппинский лидер, будущее с Россией.

Очевидно, что та политика, которую проводит президент РФ, пришлась непросто по душе Дутерте. Он понимает, что сегодня может полагаться только на честное и сильное слово Владимира Путина и России. И именно по этой причине приехал в Москву, а ни в какой-либо другой город.

* запрещена на территории России

Антон Орловский


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теги: Владимир Путин, Россия  
   
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