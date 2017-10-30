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опубликовано редакцией на Переводике 30.10.17 13:03 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Что у жлобов под юбкой?



Как только мужиковатая баба Никола Старджен выбилась в первые министры Шотландии и стала вожаком их национальной жлобской партии, проведение повторного референдума о независимости стало для наших косноязычных обиженных из Эдинбурга идее фикс. Конечно, не все дядюшки Скруджи законченные идиоты, кроме тех, кто топает гуськом за тётушкой Николой. Это еще по результатам референдума 2014 года о независимости Борматландии стало ясно, когда шотландских наци прокатили на шарах, хотя даже дряхленький "агент 007" Шон Коннери что-то там пробулькал. С пляжей Багамских островов, где хитрожопый старичок показывает публике татуировку "Шотландия навсегда", плохо слышно. Он, кстати, тоже не полный дурак – от рыцарского звания, дарованного нашей королевой в 2000 году, не отказался, а, как положено, бухнулся перед Елизаветой на артритную коленку, поднялся "сэром", и заявил, что "это один из тех дней в жизни, которыми я больше всего горжусь".

Другой умник (и тоже сэр и даже пэр) Алистер Дарлинг, к сожалению, не дал нам возможности окунуть голозадых жлобов в юбках в ту выгребную яму, которую они сами для себя рыли. Я имею в виду их дебильные планы жировать на выручку от добычи шельфовой нефти. Дарлинг (хоть и с трудом) проник под толстые черепные кости через уши, закаленные героическим пердежом на волынках, и вложил в то, что горцы считают мозгом, немного здравого смысла. К сожалению. Ведь шотлашки привыкли к халяве, и тратят на свои социальные нужды больше, нежели поставляют в общую казну (бесплатные лекарства нужны, чтобы гордая нация горных трезвенников не слегла поголовно с циррозом печени). Следовательно, вместо толстого хаггиса с нефтяным баблом, жлобы получили бы пудинг с говном. Тем более что в инфраструктуру добычи нужно постоянно инвестировать, а цены на нефть упали...

Кстати, а в каких деньгах купались бы наши голозадые набобы в гольфах? Решение о независимости означало бы, что Невнятландия выходит из всех британских институтов, включая валютный. А значит, прощай уважаемый фунт. Плюс моментальный пендель под голую сраку из Брюсселя (для нового вступления в ЕС пришлось бы заново пройти все процедуры без исключения). То есть, и евро прощай. Шотландский фунт? Именно! По курсу монгольского тугрика. Свежий ветер финансовой реальности задерет килт Жлобляндии, и весь мир увидит истинное лицо их независимости.

Так что, считаю, не нужно мешать Николе Старджен с организацией нового референдума. Более того, нужно запретить всякую юнионистскую агитацию. Скруджи должны получить свою независимость (от нормальной жизни), нахлебаться дерьма на три поколения вперед и приползти назад, преклонив колени перед британской короной. Тогда мы и наши дети-внуки избавимся от бесконечного шантажа этих халявщиков.

Перевод с сайта

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Как только мужиковатая баба Никола Старджен выбилась в первые министры Шотландии и стала вожаком их национальной жлобской партии, проведение повторного референдума о независимости стало для наших косноязычных обиженных из Эдинбурга идее фикс. Конечно, не все дядюшки Скруджи законченные идиоты, кроме тех, кто топает гуськом за тётушкой Николой. Это еще по результатам референдума 2014 года о независимости Борматландии стало ясно, когда шотландских наци прокатили на шарах, хотя даже дряхленький "агент 007" Шон Коннери что-то там пробулькал. С пляжей Багамских островов, где хитрожопый старичок показывает публике татуировку "Шотландия навсегда", плохо слышно. Он, кстати, тоже не полный дурак – от рыцарского звания, дарованного нашей королевой в 2000 году, не отказался, а, как положено, бухнулся перед Елизаветой на артритную коленку, поднялся "сэром", и заявил, что "это один из тех дней в жизни, которыми я больше всего горжусь".Другой умник (и тоже сэр и даже пэр) Алистер Дарлинг, к сожалению, не дал нам возможности окунуть голозадых жлобов в юбках в ту выгребную яму, которую они сами для себя рыли. Я имею в виду их дебильные планы жировать на выручку от добычи шельфовой нефти. Дарлинг (хоть и с трудом) проник под толстые черепные кости через уши, закаленные героическим пердежом на волынках, и вложил в то, что горцы считают мозгом, немного здравого смысла. К сожалению. Ведь шотлашки привыкли к халяве, и тратят на свои социальные нужды больше, нежели поставляют в общую казну (бесплатные лекарства нужны, чтобы гордая нация горных трезвенников не слегла поголовно с циррозом печени). Следовательно, вместо толстого хаггиса с нефтяным баблом, жлобы получили бы пудинг с говном. Тем более что в инфраструктуру добычи нужно постоянно инвестировать, а цены на нефть упали...Кстати, а в каких деньгах купались бы наши голозадые набобы в гольфах? Решение о независимости означало бы, что Невнятландия выходит из всех британских институтов, включая валютный. А значит, прощай уважаемый фунт. Плюс моментальный пендель под голую сраку из Брюсселя (для нового вступления в ЕС пришлось бы заново пройти все процедуры без исключения). То есть, и евро прощай. Шотландский фунт? Именно! По курсу монгольского тугрика. Свежий ветер финансовой реальности задерет килт Жлобляндии, и весь мир увидит истинное лицо их независимости.Так что, считаю, не нужно мешать Николе Старджен с организацией нового референдума. Более того, нужно запретить всякую юнионистскую агитацию. Скруджи должны получить свою независимость (от нормальной жизни), нахлебаться дерьма на три поколения вперед и приползти назад, преклонив колени перед британской короной. Тогда мы и наши дети-внуки избавимся от бесконечного шантажа этих халявщиков.Перевод с сайта epeak.in