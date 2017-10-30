навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
  Агентство "Рейтер"
Великобритания
статей: 95
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
30.10.17   Редакция

Долговая ловушка

(0)
 
29.10.17   Редакция

Благодарите сенсационный фильм Оливера Стоуна 1991 года за публикацию документов Кеннеди

(0)
 
28.10.17   Редакция

Ложь и отвлекающие маневры вокруг слабеющего нефтедоллара

(0)
 
28.10.17  

Редактор The Economist о России: "Слабое место Путина – его деньги"

(0)
 
28.10.17  

Это тебе не Россия, Паша

(0)

последние за вчера, 29.10.17  
 
21:00   Редакция

Благодарите сенсационный фильм Оливера Стоуна 1991 года за публикацию документов Кеннеди

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
29.10.17 19:44    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
29.10.17 18:15    
Олька Просто стихи (825)
29.10.17 11:02    
akumkol5 Чем интересна личность Коко Шанель? (1)
25.10.17 16:22    
3674721 Интервью (1)
25.10.17 14:33    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (186)
22.10.17 17:09    
Sergeolov Техника (1)
20.10.17 13:15    
djum Испания и отдых (7)
19.10.17 16:18    
Eddie1 Канадец–учитель английского, живущий в Москве: 50 фактов о русских (125)
 
опубликовано редакцией на Переводике 30.10.17 21:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Долговая ловушка

 

Несмотря на все стимулирование посредством слабой денежно-кредитной политики, инфляция остается неизменно низкой во многих странах.

ЛОНДОН: Центральные банки подвергаются опасности попадания в "долговую ловушку", при которой они не смогут предпринимать необходимые действия из страха вызвать банкротства и экономический кризис, сказал в пятницу высокопоставленный чиновник Банка международных расчетов (БМР). 

В выступлении в Лондоне Клаудио Борио, глава финансового и экономического отдела группы, объединяющей центральные банки, сказал, что для центральных банков, возможно, пришло время меньше концентрировать внимание на инфляции и больше - на финансовой стабильности. 

Низкие процентные ставки поощряют рекордные объемы привлечения кредитов - как и стимулирование посредством покупки активов, применяемое многими центральными банками, стремящимися повысить инфляцию. 

Но такая политика, в свою очередь, заставляет центральные банки нервничать по поводу повышения процентных ставок в том случае, если это поставит их заемщиков в безвыходную ситуацию и вызовет острый кризис в их экономиках - известный в учебниках по экономике как долговая ловушка. 

"Это говорит, по меньшей мере, об увеличении периода, в течение которого было бы желательно вернуть инфляцию к запланированному значению" для центральных банков, сказал он.

"Было бы желательно использовать дополнительное поле для маневра, чтобы заняться финансовым циклом более упорядоченно". 

"Это может улучшить общие макроэкономические показатели и снизить риск "долговой ловушки"... Ловушка может возникнуть, если у политических мер закончатся доводы и будет труднее повысить процентные ставки", - сказал Борио. 

Он добавил, что его слова являются намеренно провокационными.

"Нам может потребоваться корректировка общих условий кредитно-денежной политики", сказал он, отметив "желательность большей терпимости к отклонениям инфляции от точечных целей, одновременно придавая большее значение финансовой стабильности". 

Несмотря на все стимулирование посредством слабой денежно-кредитной политики, инфляция остается неизменно низкой во многих странах.  

Борио сказал, что экономистам не следует преувеличивать способность центральных банков выполнять тонкую настройку инфляции, особенно в текущих условиях, когда новые технологии, рабочие методы и глобализация ограничивают их воздействие. (Сообщение - Марк Джонс, редактирование - Джереми Гонт) 

статью прочитали: 49 человек

   
теги: Экономика, Финансы, финансовый сектор  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  28.10.2017 16:00  
Zero Hedge -

Ложь и отвлекающие маневры вокруг слабеющего нефтедоллара
Вытеснение Россией Саудовской Аравии как крупнейшего источника нефти и прекращение использования доллара как мировой резервной валюты в двусторонней торговле между Россией и Китаем является лишь началом изменений.

читали: 1459 , обсуждали: 1

читать далее
 
  10.10.2017 01:00  
The Economic Times - Агентство "Рейтер"

ЕС распорядился, чтобы "Амазон" выплатила 250 миллионов евро просроченных налогов
Этот штраф намного меньше, чем ожидали некоторые источники, близкие к этому делу, и является лишь крупицей по сравнению с 13 миллиардами евро, которые было предписано выплатить компании Apple Inc в прошлом году в Ирландии. 

читали: 364

читать далее
 
  26.10.2017 11:20  
The Economic Times - Агентство "Рейтер"

Саудовская Аравия балансирует между спадом и дефицитом бюджета в трудном решении об энергетической реформе
Дилемма в отношении цен на электроэнергию показывает, что экономические реформы, задуманные с целью избавления от огромного государственного бюджетного дефицита, вызванного низкими ценами на нефть, и преодоления зависимости экономики от экспорта нефти, вступают в трудную стадию. 

читали: 349 , обсуждали: 1

читать далее
 
  21.10.2017 23:00  
Deutsche Wirtschafts Nachrichten -

Лондонский Сити: столица невидимой империи
С момента финансового кризиса 2008/09 гг. британская политическая элита больше озабочена международными попытками укрепить регулирование финансового рынка, упорядочить финансовую политику и разобраться с оффшорами.

читали: 780 , обсуждали: 2

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 