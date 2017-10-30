Долговая ловушка
Несмотря на все стимулирование посредством слабой денежно-кредитной политики, инфляция остается неизменно низкой во многих странах.
ЛОНДОН: Центральные банки подвергаются опасности попадания в "долговую ловушку", при которой они не смогут предпринимать необходимые действия из страха вызвать банкротства и экономический кризис, сказал в пятницу высокопоставленный чиновник Банка международных расчетов (БМР).
В выступлении в Лондоне Клаудио Борио, глава финансового и экономического отдела группы, объединяющей центральные банки, сказал, что для центральных банков, возможно, пришло время меньше концентрировать внимание на инфляции и больше - на финансовой стабильности.
Низкие процентные ставки поощряют рекордные объемы привлечения кредитов - как и стимулирование посредством покупки активов, применяемое многими центральными банками, стремящимися повысить инфляцию.
Но такая политика, в свою очередь, заставляет центральные банки нервничать по поводу повышения процентных ставок в том случае, если это поставит их заемщиков в безвыходную ситуацию и вызовет острый кризис в их экономиках - известный в учебниках по экономике как долговая ловушка.
"Это говорит, по меньшей мере, об увеличении периода, в течение которого было бы желательно вернуть инфляцию к запланированному значению" для центральных банков, сказал он.
"Было бы желательно использовать дополнительное поле для маневра, чтобы заняться финансовым циклом более упорядоченно".
"Это может улучшить общие макроэкономические показатели и снизить риск "долговой ловушки"... Ловушка может возникнуть, если у политических мер закончатся доводы и будет труднее повысить процентные ставки", - сказал Борио.
Он добавил, что его слова являются намеренно провокационными.
"Нам может потребоваться корректировка общих условий кредитно-денежной политики", сказал он, отметив "желательность большей терпимости к отклонениям инфляции от точечных целей, одновременно придавая большее значение финансовой стабильности".
Несмотря на все стимулирование посредством слабой денежно-кредитной политики, инфляция остается неизменно низкой во многих странах.
Борио сказал, что экономистам не следует преувеличивать способность центральных банков выполнять тонкую настройку инфляции, особенно в текущих условиях, когда новые технологии, рабочие методы и глобализация ограничивают их воздействие. (Сообщение - Марк Джонс, редактирование - Джереми Гонт)
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