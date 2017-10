архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.10.17 11:20 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Economic Times”,

"Saudi Arabia balances recession, deficit in tough decision on energy reform" Индия - 09 октября 2017 г. Саудовская Аравия балансирует между спадом и дефицитом бюджета в трудном решении об энергетической реформе На сегодня меры строгой экономии, включая первоначальный раунд повышения цен на электроэнергию, объявленный в декабре 2015 года, уже начали сокращать бюджетный дефицит. ХОБАР: Саудовская Аравия, как ожидается, примет решение к концу этого месяца о моменте повышения внутренних цен на топливо и электроэнергию, что рискует еще больше загнать экономику в состояние спада, сказали "Рейтер" источники, осведомленные об этом вопросе. Дилемма в отношении цен на электроэнергию показывает, что экономические реформы, задуманные с целью избавления от огромного государственного бюджетного дефицита, вызванного низкими ценами на нефть, и преодоления зависимости экономики от экспорта нефти, вступают в трудную стадию. Но это дорого обходится экономике: данные на прошлой неделе показали, что в Саудовской Аравии был спад во втором квартале, а безработица среди саудов достигает 12,8%. Это означает, что дальнейшие меры строгой экономии будет трудно реализовать, не вызвав резкого спада в экономике, что отпугнет частные инвестиции, на которые и рассчитаны реформы. Длительный экономический спад может развернуть настрой общественности против реформ. Один правительственный чиновник сказал, что Рияд отложил решение по ценам на электроэнергию до тех пор, пока он не закончит создание системы денежных платежей малообеспеченным и среднеобеспеченным домохозяйствам, что частично компенсирует гражданам тяготы в связи с мерами жесткой экономии. "Все еще идут дискуссии о том, кому выплачивать компенсации, а кому нет", - сказал он. "Правительству придется рассмотреть возможные последствия более высоких налогов и способы смягчения рисков для роста валового внутреннего продукта и для бюджета". ОТСРОЧКА В конце 2016 года чиновники дали понять, что повышение льготных цен на электроэнергию произойдет где-то в середине 2017 года. Вместе с реформами цен на воду эти изменения сэкономили бы правительству 29 миллиардов риалов (7,7 миллиардов долларов) в 2017 году, согласно долгосрочному финансовому плану, обнародованному Риядом в декабре. Но с тех пор экономика замедлилась больше, чем ожидалось. Не-нефтяной сектор вырос всего на 0,6% по сравнению с предыдущим годом во втором квартале, поставив под сомнение прогноз Международного валютного фонда о 1,7% роста не-нефтяного сектора в этом году. Слабость экономики уже заставила Рияд частично дать обратный ход в отношении одной меры жесткой экономии: в этом году он восстановил пособия для государственных служащих, отмененные в прошлом году, хотя он теперь выделяет пособия намного менее щедро, чем раньше. Момент введения повышения цен на электроэнергию может стать еще одной жертвой рецессии. Хотя некоторые источники сказали, что они все равно ожидают повышения цен в этом году, другие сказали, что это повышение цен может быть отсрочено до 2018 года. Есть одна вещь, которая может привести к отсрочке, это план правительства ввести 5-процентный налог на добавленную стоимость в январе. Этот налог ударит по внутреннему спросу; если перед этим ему будет предшествовать повышение цен на топливо, то последствия могут быть тяжелыми. Министр энергетики Халид аль-Фалих намекнул на прошлой неделе, что повышение цен все еще возможно в 2017 году, сказав на московской конференции: "Мы в Саудовской Аравии уделяем особое внимание энергоэффективности. Мы будем реформировать наши цены на энергию должным образом в этом году..." Крупная саудовская газета "Okaz", цитируя анонимные источники, сообщила в прошлом месяце, что цены на бензин вырастут на 80% к концу ноября, при этом цена на бензин 95 повысится до 43 американских центов за литр. Но даже тогда саудовские цены останутся одними из самых низких в мире. Однако источники сказали, что повышение не является окончательным решением. МВФ призвал Рияд отсрочить повышение цен на топливо, чтобы защитить экономику; фонд сказал на прошлой неделе, что саудовские чиновники пока не убеждены, но что они пересматривают темпы введения мер строгой экономии. "Власти страны дали понять, что они рассматривают подходящие темпы фискальной перестройки с учетом слабого экономического роста" - заявил МВФ. Даже если цены на бензин резко вырастут, другие энергетические реформы могут быть ограничены или отсрочены. Цены на дизель - ключевой фактор для грузового парка Саудовской Аравии - повысятся лишь незначительно, а цены на авиатопливо будут повышаться осторожно из-за опасений нанести ущерб авиаиндустрии, сказали источники. Согласно финансово-бюджетному плану, Рияд намеревался повысить в этом году цены на электричество для домохозяйств. Но не ясно, произойдет ли это в 2017 году, частично потому, что цены на электричество связаны с реструктуризацией и частичной приватизацией энергетической компании Saudi Electricity Co, что все еще находится в стадии рассмотрения. План правительства продать акции нефтяного гиганта Saudi Aramco до конца 2018 года может ограничить любые задержки в отношении энергетических реформ. 