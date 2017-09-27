навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
27.09.17  

Российский генерал сфотографирован на передовой вблизи Дэйр-эз-Зора

(0)
 
27.09.17   Редакция

Регион действует, чтобы изолировать иракский Курдистан, пока подсчитываются голоса

(0)
 
26.09.17   Редакция

Россия стремилась к широкой перезагрузке с Трампом, показывает секретный документ

(0)
25.09.17   Редакция

На кону Дейр-эз-Зор: сирийской армии предстоит решить судьбу Сирии

(0)
 
24.09.17   Редакция

Получасовая ежедневная физическая нагрузка могла бы предотвратить 1 из 12 ранних смертей, показало исследование

(0)

последние за вчера, 26.09.17  
 
21:30   Редакция

Россия стремилась к широкой перезагрузке с Трампом, показывает секретный документ

(0)
15:48   Редакция

ДНР просит ООН передать найденные улики следствию по делу о крушении Boeing-777

(0)
 
12:43   Редакция

Евразийское плечо

(0)
 
05:08   Редакция

Сможет ли Западная Украина воссоздать независимую Галицию

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
27.09.17 04:26    
roodme Что подарить ребенку на Новый год? (1)
25.09.17 12:44    
3674721 Телефонный разговор где-то на (в) Украине (1)
25.09.17 12:42    
3674721 Телефонный разговор где-то на (в) Украине (1)
25.09.17 10:08    
IrinKya Трудный выбор (2)
24.09.17 12:43    
Олька Просто стихи (816)
20.09.17 02:39    
Lastori Отдых (25)
19.09.17 16:21    
natali20 Россияне недовольны своей страной (105)
15.09.17 16:36    
GoldStar физическая красота - что это такое? (36)
 
дата публикации 27.09.17 04:59
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российский генерал сфотографирован на передовой вблизи Дэйр-эз-Зора

На  новых  снимках,  появившихся  онлайн,  сфотографирован  российский    генерал-лейтенант Валерий Асапов на  линии фронта на западном берегу Евфрата около города Дейр эз-Зор.

24 сентября российское Министерство обороны объявило, что генерал умер после того  как  получил  “смертельное ранение”  при  обстреле  со  стороны ИГИЛ вблизи города Дейр эз-Зор.

Фотографии, скорее всего,  были  сделаны  незадолго  до  инцидента.  Согласно  сообщениям, Асапов  командовал  российскими  оперативными  группами в провинциях  Ракка  и Дейр эз-Зор.

25 сентября заместитель  российского  министра иностранных дел Сергей Рябков обвинил Соединенные Штаты в  смерти Асапова. Рябков сказал, что трагедия - прямой результат американской двуличной политики в Сирии.









статью прочитали: 32 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 