Российский генерал сфотографирован на передовой вблизи Дэйр-эз-Зора

На новых снимках, появившихся онлайн, сфотографирован российский генерал-лейтенант Валерий Асапов на линии фронта на западном берегу Евфрата около города Дейр эз-Зор.

24 сентября российское Министерство обороны объявило, что генерал умер после того как получил “смертельное ранение” при обстреле со стороны ИГИЛ вблизи города Дейр эз-Зор.

Фотографии, скорее всего, были сделаны незадолго до инцидента. Согласно сообщениям, Асапов командовал российскими оперативными группами в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.

25 сентября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков обвинил Соединенные Штаты в смерти Асапова. Рябков сказал, что трагедия - прямой результат американской двуличной политики в Сирии.

























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