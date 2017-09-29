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опубликовано редакцией на Переводике 29.09.17 16:58
скаут: Miroslav;
 
 

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган «решили» сирийский конфликт

С каждым днем сирийский конфликт всё ближе к заключительной фазе. И пока на поле боя сирийская сторона при активной поддержке ВКС РФ приближает победу, на других полях, уже переговорных, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсуждают Сирию в дипломатическом тоне. И находят точки соприкосновения.

На переговоры в Анкаре, куда отправился Владимир Путин после приглашения Реджепа Эрдогана, прежде всего, обсуждали вопрос деэскалации. Договорились усилить контроль над территориями в сирийской провинции Идлиб, что могло бы благоприятно повлиять на окончание гражданской войны.

Пришли к выводу, что ключевым шагом к вопросу мирного процесса и прекращения столкновений станут договоренности «более активно следить» за выполнением режима прекращения огня в зонах деэскалации, которые на данные момент находятся под контролем джихадистов.

«Фактически созданы необходимые условия для прекращения войны в Сирии», — отметил Путин во время пресс-конференции.

Реджеп Эрдоган, в свою очередь, отметил дружественную атмосферу, а также важность развития отношений между Москвой и Анкарой.

«Двусторонние отношения становятся всё крепче и крепче, что не может не радовать обе стороны. Мы надеемся, что в будущем они станут ещё лучше», — сказал Эрдоган, назвав Путина «ценным другом».

На встрече обсудили также торговый оборот между государствами. Уделили внимание контракту покупки Анкарой российских ракетных комплексов С-400, который в своё время вызвал негодование у союзников по НАТО Турции.

Не обошлось и без «недопонимания». В вопросе независимости иракских курдов Реджеп Эрдоган занял жесткую позицию, выражая опасения, что это может привести к дестабилизации в Турции, где подобные этнические группы захотят предпринять подобные действия.

Владимир Путин выразил позицию, что не хочет объявлять Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической группировкой, которая конфликтует с Анкарой. Объяснив это поддержкой РПК курдской милиции в борьбе с ИГ.

Впрочем, как бы там ни было, но диалог показал, что мнение Владимира Путина ценно для Реджепа Эрдогана. И не исключено, что стороны и дальше будут развивать диалог в необходимом русле. При этом не стоит забывать, что турецкий президент таким образом просто может «заигрывать» со своими союзниками по НАТО и демонстрировать им альтернативу.

В любом случае, так как, по большей части, ситуация в руках российского президента, то и ему принимать те решения, от которых будет зависеть будущее Сирии. Эрдоган, понимая всю суть ситуации, укрепляет отношения с РФ.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России

Антон Орловский


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теги: Россия, Сирия, Турция  
   
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