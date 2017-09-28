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опубликовано редакцией на Переводике 28.09.17 04:45
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Выявлены закономерности в искажении сигналов GPS




Судно  находящееся  в  море  возле  Сочи  обнаруживает себя  на  суше  в  сочинском  аэропорту.

By MarEx 2017-09-26

Экспертиза глобальных данных о  движении  судов  в  течение последних  двух лет выявила  несколько случаев  когда  группа  судов  сообщала  о том,  что  [согласно  GPS]   они  находятся  на  суше,  в аэропортах, вдалеке  от того  места  на  море  где  они  в  действительности  находятся.

“Мы начали интересоваться  этой проблемой в июне, когда  капитан  судна в Черном море сообщил, что его GPS, показывает  что  он  находится  в аэропорту Геленджика, приблизительно в  25 милях   от его реального местоположения”  рассказала Дана А. Говард, президент некоммерческого  фонда  Resilient Navigation and Timing Foundation. “Он предоставил  фотографии оборудования и другую  информацию, которая убедила экспертов, что на  его  GPS-приемник  специально  подавался  ложный  сигнал (spoofing - спуфинг) ”.

По  сообщению,  подобное также  происходило  на,  приблизительно,  20 других судах находившихся в этом районе.

“Спуфинг” приемника GPS - преднамеренная  передача  ложных сигналов GPS  с  целью  заставить его  выдавать  неправильную  информацию  о  местоположении  судна  или  о  времени. “Jamming” или  подавление  -  блокирует прием сигнала  GPS  более мощными сигналами.  Подавление и легче и более распространено, чем  спуфинг.

“В июле  мы  продолжили  работу  по  июньскому  отчету  и нашли свидетельства  того, что в  некоторых  случаях  сигналы GPS в  Черном море   все еще периодически искажались. Тогда  мы  связались с Windward Ltd., лидером в  сборе  и  аналитике   данных  о  судоходстве  чтобы заняться  дальнейшим расследованием”  сказала  Говард.

Используя  свои  алгоритмы и  данные  из Автоматической идентификационной системы (AIS) судов, эксперты Windward  выявили  ещё   два  случая массированного  вмешательства   в  работу  GPS в 2017 г.,   каждый  из  которых   длится  уже  в  течение  многих  месяцев.

“В  связи  с  тем  что  мы видим те же самые   искажения  у  множества  судов  и в определенных областях,  похоже, что проблема -  в  GPS, а не  в  нарушениях  работы   AIS и, поэтому  вероятно,   проблема  затронет всё  в  регионе,  а  не  только  суда”  сказал Матан Пелед, соучредитель Windward.

“Самое  интересное  это  то  что   все три  района  [где  выявлено искажение сигнала]  включают  в  себя  аэропорты - аэропорт Геленджика,  международный аэропорт Сочи и санкт-петербургский  аэропорт около Северного моря. Windward  также  обнаружил, что некоторые суда, которые по ошибке “появляются”  в  аэропорту Сочи, в  действительности  находились  под Геленджиком, на расстоянии, приблизительно,  200 километров (124 мили)  от  Сочи. Даже вчера, 25-го сентября, два судна “появились”  в  аэропорту Сочи,  в  20 километрах  (12 миль) от их фактического  местоположения  около  гавани Сочи” сказал Пелед.

“Эти инциденты вполне  увязываются  с  сообщениями  о  том, что люди в центре  Москвы часто  обнаруживают  что  их GPS-приемники показывают  что  они  находятся   в аэропорту Домодедово, на расстоянии приблизительно в 25 миль”  сказала  Говард. “Мы не знаем,  откуда все эти ложные сигналы поступают,  почему  и  зачем. С точки зрения безопасности это  кажется  очень  хорошо, что они   предоставляют очевидно ложную информацию. Большинство людей  вероятно  сразу же  понимают , что их оборудование  работает неправильно и  игнорируют   его. Менее  грубые  ошибки, вызванные спуфингом, могли  бы  привести к трагическим  последствиям”.

Хотя  для  спуфинга  GPS  требуется  более сложное  оборудование, чем  для  подавления,  тем  не  менее   такое  оборудование  вполне  доступно.  В 2015  году,  китайский исследователь  на  хакерском  форуме  выложил  пошаговые инструкции по  сборке  спуфингового  устройства   и продавал  комплекты  для  сборки  за 300$. Готовые “генераторы сигнала GPS” теперь доступны в Интернете и очень популярны у энтузиастов Pokemon Go. Они используются  для  того, чтобы обмануть сотовые телефоны в  отношении сбора  вознаграждений из удаленных местоположений,  без  необходимости физического  присутствия  там.

“Реальный урок  из  всего этого” -  говорит Говард - “что сигналы GPS могут быть легко искажены. Пользователи должны быть  бдительны  и принимать  меры предосторожности”.

Одни  пользователи принимают  меры  предосторожности,  а  в   России и некоторых других частях мира использует сигналы GPS в сочетании с наземными  системами  Chayka/Loran-C. Наземная электронная навигационная система работает с очень большими  мощностями  и  её  почти невозможно  нарушить. Россия, Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия и Индия оперируют такими системами. Соединенные Штаты заявили, что построят систему  eLoran,  её  же, по сообщениям,  рассматривают Великобритания  и другие. Комбинированные приемники  GPS/eLoran/Chayka доступны  от ограниченного числа поставщиков.

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