опубликовано редакцией на Переводике 28.09.17 04:45 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"GPS Spoofing Patterns Discovered" Глобальная сеть - 26 сентября 2017 г. Выявлены закономерности в искажении сигналов GPS





Судно находящееся в море возле Сочи обнаруживает себя на суше в сочинском аэропорту. By MarEx 2017-09-26 Экспертиза глобальных данных о движении судов в течение последних двух лет выявила несколько случаев когда группа судов сообщала о том, что [согласно GPS] они находятся на суше, в аэропортах, вдалеке от того места на море где они в действительности находятся. “Мы начали интересоваться этой проблемой в июне, когда капитан судна в Черном море сообщил, что его GPS, показывает что он находится в аэропорту Геленджика, приблизительно в 25 милях от его реального местоположения” рассказала Дана А. Говард, президент некоммерческого фонда Resilient Navigation and Timing Foundation. “Он предоставил фотографии оборудования и другую информацию, которая убедила экспертов, что на его GPS-приемник специально подавался ложный сигнал (spoofing - спуфинг) ”. По сообщению, подобное также происходило на, приблизительно, 20 других судах находившихся в этом районе. “Спуфинг” приемника GPS - преднамеренная передача ложных сигналов GPS с целью заставить его выдавать неправильную информацию о местоположении судна или о времени. “Jamming” или подавление - блокирует прием сигнала GPS более мощными сигналами. Подавление и легче и более распространено, чем спуфинг. “В июле мы продолжили работу по июньскому отчету и нашли свидетельства того, что в некоторых случаях сигналы GPS в Черном море все еще периодически искажались. Тогда мы связались с Windward Ltd., лидером в сборе и аналитике данных о судоходстве чтобы заняться дальнейшим расследованием” сказала Говард. Используя свои алгоритмы и данные из Автоматической идентификационной системы (AIS) судов, эксперты Windward выявили ещё два случая массированного вмешательства в работу GPS в 2017 г., каждый из которых длится уже в течение многих месяцев. “В связи с тем что мы видим те же самые искажения у множества судов и в определенных областях, похоже, что проблема - в GPS, а не в нарушениях работы AIS и, поэтому вероятно, проблема затронет всё в регионе, а не только суда” сказал Матан Пелед, соучредитель Windward. “Самое интересное это то что все три района [где выявлено искажение сигнала] включают в себя аэропорты - аэропорт Геленджика, международный аэропорт Сочи и санкт-петербургский аэропорт около Северного моря. Windward также обнаружил, что некоторые суда, которые по ошибке “появляются” в аэропорту Сочи, в действительности находились под Геленджиком, на расстоянии, приблизительно, 200 километров (124 мили) от Сочи. Даже вчера, 25-го сентября, два судна “появились” в аэропорту Сочи, в 20 километрах (12 миль) от их фактического местоположения около гавани Сочи” сказал Пелед. “Эти инциденты вполне увязываются с сообщениями о том, что люди в центре Москвы часто обнаруживают что их GPS-приемники показывают что они находятся в аэропорту Домодедово, на расстоянии приблизительно в 25 миль” сказала Говард. “Мы не знаем, откуда все эти ложные сигналы поступают, почему и зачем. С точки зрения безопасности это кажется очень хорошо, что они предоставляют очевидно ложную информацию. Большинство людей вероятно сразу же понимают , что их оборудование работает неправильно и игнорируют его. Менее грубые ошибки, вызванные спуфингом, могли бы привести к трагическим последствиям”. Хотя для спуфинга GPS требуется более сложное оборудование, чем для подавления, тем не менее такое оборудование вполне доступно. В 2015 году, китайский исследователь на хакерском форуме выложил пошаговые инструкции по сборке спуфингового устройства и продавал комплекты для сборки за 300$. Готовые “генераторы сигнала GPS” теперь доступны в Интернете и очень популярны у энтузиастов Pokemon Go. Они используются для того, чтобы обмануть сотовые телефоны в отношении сбора вознаграждений из удаленных местоположений, без необходимости физического присутствия там. “Реальный урок из всего этого” - говорит Говард - “что сигналы GPS могут быть легко искажены. Пользователи должны быть бдительны и принимать меры предосторожности”. Одни пользователи принимают меры предосторожности, а в России и некоторых других частях мира использует сигналы GPS в сочетании с наземными системами Chayka/Loran-C. Наземная электронная навигационная система работает с очень большими мощностями и её почти невозможно нарушить. Россия, Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия и Индия оперируют такими системами. Соединенные Штаты заявили, что построят систему eLoran, её же, по сообщениям, рассматривают Великобритания и другие. Комбинированные приемники GPS/eLoran/Chayka доступны от ограниченного числа поставщиков. статью прочитали: 83 человек Комментарии