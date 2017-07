архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.07.17 05:55 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Mass GPS Spoofing Attack in Black Sea?" Глобальная сеть - 11 июля 2017 г. Массированная РЭБ-атака на GPS в Черном море?

Дана Говард Dana Goward 2017-07-11 Совершенно явная массированная атака на GPS-навигационные системы более чем 20 судов находившихся в Черное море, произошедшая в прошлом месяце, заставила чесать в затылках не только судовладельцев, но и навигационных экспертов. О случившемся стало известно из относительно безобидного уведомления поступившего от американского Управления торгового флота (U.S. Maritime Administration): 22 июня 2017 в 7:10 GMT поступило сообщение о морском инциденте в Черном море вблизи точки с координатами 44-15.7N, 037-32.9E. Этот инцидент не был подтвержден. Сущность инцидента описана как GPS-помехи. При проходе через этот район проявляйте осторожность. Но это уведомление имеет предысторию, гораздо более интригующую и тревожную. 22 июня судно сообщило Центру Навигации Береговой охраны США: При приближению к берегу в районе Новороссийска, Россия, GPS-оборудование периодически было неспособно получить сигнал GPS. Сейчас показывает HDOP (показатель снижения точности определения положения в горизонтальной плоскости) 0.8, в зоне 100 м, но данное местоположение - на самом деле 25 морских миль в стороне; GPS показывает … После подтверждения, что никаких аномалий с сигналами GPS или космической погодой не было, и никаких тестов не проводится, Береговая охрана сообщила капитану, что точность GPS в его районе должна составлять три метра и посоветовала ему проверить обновления его программного обеспечения. Капитан ответил: Спасибо за Ваш ответ, тем не менее я подтверждаю, что мое оборудование GPS в полном порядке. Мы протестировали его несколько раз, и все работает хорошо. Я подтверждаю, что у всех судов в этом районе (больше 20 судов) та же самая проблема. Я лично связался с тремя из них через УКВ, они подтвердили то же самое. Иногда, показывает местоположение правильно, иногда нет. GPS иногда теряет местоположение или показывает неточные координаты (высокий HDOP). В течение нескольких дней GPS давал координаты на берегу (около аэропорта Геленджик), в это время судно на самом деле дрейфовало более чем в 25 морских милях от него. Важно: одновременно система GPS рассматривала эту позицию как "Безопасную в [радиусе] 100 м". Смотрите приложение. Вчера вечером позиционирование было корректное, несмотря на несколько сигналов-предупреждений "lost GPS fixing position" (система потеряла местоположение судна), которые появлялись пару раз на несколько секунд; затем сигнал вернулся к нормальному. Сейчас позиционирование снова полностью неправильное. См. приложенные снимки, которые я сделал 24 июня в 5:45 UTC (30 минут назад). Примечание: Вы можете также проверить веб-сайты как MarineTraffic, и Вы, вероятно, заметите, что время от времени все суда в этом районе смещаются на сушу рядом друг с другом. Я надеюсь, что это поможет. В качестве подтверждения своих данных, капитан прислал снимки своих навигационных дисплеев, ленту записи, показывающую его фактическое местоположение и сообщаемое GPS позиционирование и скрин дисплея его радара, который показал многочисленные контакты AIS (автоматизированная система идентификации) без соответствующего отраженного радиолокационного сигнала (см. ниже). На одном из снимков сфотографирован “GPS Information Screen” (информационное табло GPS). Это позволило навигационным экспертам прийти к заключению, что это был достаточно явный, хотя и закамуфлированный, случай “спуфинга” или отправки ложных сигналов с целью заставить приемник предоставлять ложную информацию. Они [эксперты] указывают на то, что приемник навигационной системы, показывает наблюдателю, что его антенна находится на глубине 39 метров под водой, что мощность сигнала у всех спутников, которые использует GPS, одна и та же, и что WER или Word Error Rate (вероятность ошибки в кодовой комбинации), составляет 97 процентов (при норме - менее 10 процентов). Фонд RNT (Resilient Navigation and Timing Foundation) много раз получал буквально анекдотические сообщения о проблемах судов с AIS и GPS в российских водах, но сейчас - это первый ставший публичным, хорошо задокументированный случай, о котором мы знаем. Россия обладает весьма продвинутыми возможностями по блокированию работы GPS. Более 250 000 вышек сотовой связи в России оборудованы средствами радиоэлектронного подавленияGPS в качестве защиты от удара американских ракет. Также были сообщения в печати о российских мерах по подавлению GPS в Москве и на Украине. Факт - Россия хвасталась, что ее возможности “делают авианосцы бесполезными”, и директор Национальной разведки США недавно опубликовал доклад, в котором указал, что Россия и другие сосредоточились на совершенствовании их возможностей подавлять американские спутниковые системы. Предположим что за этим инцидентом стоит Россия, но тогда возникает вопрос - зачем они это сделали? Возможно, это должно было поощрить использование российской навигационной системы ГЛОНАСС или их наземной системы Лорана, названной Chayka, вместо GPS. Возможно, это было сделано по каким-то, известным только им, соображений безопасности. Безотносительно причины происшедшего, оно напоминает нам о морском инциденте-сбое GPS в прошлом году и последовавшем за ним совете Береговой охраны США о GPS и всей спутниковой навигации - “Доверяй, но проверяй”.

Дана А. Говард - президент Resilient Navigation and Timing Foundation.















