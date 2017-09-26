Сможет ли Западная Украина воссоздать независимую Галицию

После того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, среди западноукраинских националистов прозвучали требования разрыва с остальной частью Украины и воссоздания независимой Галиции





Aug 18, 2017





Вчера я разбирался в подробностях жизни “отца-основателя” современной Украины, Степана Бандеры, которого на западной Украине считают героем, а в восточной части страны - пособником нацистов.

В течение многих десятилетий Украина была и исторически и культурно расколота на восток и запад. Этот глубокий раскол на самом деле существовал задолго до Бандеры и Организации украинских националистов (OУН).

Сегодня к “Западной Украине” обычно относят область, которая в раньше в учебниках истории была известна как “Галиция”. Населенная преимущественно этническими украинцами, Галиция, наряду с соседней Лодомерией, сформировала автономное королевство, в течение всего 19-го века и до конца Первой мировой войны, входившее в состав Австро-венгерской империи.

Королевство имело три официальных языка - украинский, польский и немецкий и входило в число самых густонаселенных и процветающих областей в империи Габсбургов в те дни.

Однако окончание Первой мировой войны и последующий распад Австро-венгерской империи ознаменовали внезапный конец золотой эры Галиции.

В соответствии с Рижским договором заключенным европейскими державами в 1921 году, несмотря на то, что большинство галичан в то время предпочло бы строить собственное независимое государство, Галиция была официально включена в ставшую недавно независимой Польшу.

В межвоенные годы, по вопросу суверенитета Галиции, между Польшей и независимой Украиной произошла серия военных столкновений, последняя пыталась создать Великую Украину и объединиться с бывшим автономным королевством.

Однако, перед лицом советской агрессии с востока, и Киев и Варшава быстро забывают о своих противоречиях и заключают союз против Москвы. И в соответствии с их двусторонним соглашением, Варшава согласилась предоставить ей широкую автономию при условии что Галиция остается в составе Польши.

К сожалению, в августе 1939 года, когда нацистская Германия и Советский Союз подписали германо-советский Пакт о ненападении, судьба Галиции вновь приняла скверный оборот.

В соответствии с секретным договором, Берлин и Москва согласились, что они разделят Польшу, после чего Галиция становилась частью Украины, которая сама уже к тому моменту когда было подписано соглашение, стала одной из республикой Советского Союза.

Во время Второй мировой войны, Галиция, которая тогда уже стала западной частью Украины, была объектом тоталитарного, бесчеловечного правления Москвы, во время которого приблизительно 200,000 этнических украинцев были отправлены в ссылку в Сибирь, и подавляющее большинство из них было, в конечном счете, уничтожено советской тайной полицией.

На Ялтинской конференции, проходившей в феврале 1945 года, суверенитет Галиции стал главным камнем преткновения на переговорах Рузвельта, Черчилля и Сталина. Однако, в конечном счете, США и Великобритания решили, что это будет в их интересах - признать суверенитет Москвы над Галицией, потому что им все еще было крайне необходимо участие Советского Союза в войне, чтобы победить и Германию и Японию.

Как мы видим, Галиция или современная Западная Украина, раньше была отдельной независимой политической единицей и имела собственное уникальное национальное самосознание. И это чувство национального самосознания, пережившее советскую эру, остается сильным и по сей день.

На фоне их уникального исторического прошлого, западные украинцы сегодня продолжают отождествлять себя с западноевропейцами, отождествлять себя и культурно и по религиозному признаку, ведь большинство из них были и остаются католиками. Они решительто не хотят быть ассимилироваными Россией, как это произошло с восточными украинцами, и следовательно, сегодняшний раскол и напряженные отношения между западной и восточной Украиной сохранятся.

После того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, среди западноукраинских националистов зазвучали требования отделения от остальной части Украины и восстановления независимой Галиции.

Вовсе не факт, что независимость Галиции это какая-то безумная идея. Пока западные украинцы в состоянии получить поддержку Европейского союза, они могут продвигаться вперед в претворении в жизнь своего плана получения независимости, как это сделали люди в Косово в 2008 году, хотя это неизбежно подорвет в дальнейшем политическую стабильность Украины.

Как ни странно, однако, в отличие от в прошлых времен, Москва, вероятно, поддержит своим авторитетом сепаратистское движение на Западной Украине.

Она сделает это потому, что ослабленная, нестабильная и политически расколотая Украина - это именно то чего хочет президент России Владимир Путин, потому что она может продолжать служить буферным государством между Россией и странами-членами НАТО

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Статья была опубликована 17 августа в Hong Kong Economic Journal

Перевод с китайского на английский - Alan Lee

[Chinese version 中文版]

Адъюнкт-профессор и директор программы Global Studies, факультета социальных наук Китайского университета Гонконга; ведущий автор Hong Kong Economic Journal

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