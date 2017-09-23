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дата публикации 23.09.17 19:46
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“Солдат удачи” Курт Т.: моё снаряжение для Украины (фото и видео)



От  скаута: Уважаемые читатели.  Фотографии  и  коротенький  текст,  которые   выложены  ниже -  это  то  что  находится  в  открытом  доступе  на  сайте  SOFREP: Special Forces News | Military Intelligence | Spec Ops .  Остальные  материалы (тексты и  видео) -  только  по  подписке. Плюс  добавил  несколько  украинских  видео  на  тему  о  наёмниках  воюющих   в  Донбасе



My loadout for Ukraine SOFREP Original Content

BY KURT T 09.22.2017#GEAR  EMAIL SHARE TWEET

Когда я был с пешмерга в Курдистане,  я  сделал   видео  о  своём  боевом   снаряжении,  и  теперь  я подумал, что будет интересно сделать  видео  о  другом  комплекте, который  я использовал,  когда  был  на  Украине. В то время как большая часть [украинского]  комплекта  была сходна  с  предыдущим, многое из него отличалось  по  брендам  и стилю, а также -  по  существенному  для  выполнения  миссии используемому   снаряжению.  Оно  также   было  значительно более  современным  по  многим  параметрам,   в то время как с пешмерга мы  зачастую  должны были  “брать  то  до  чего  могли  дотянуться”.   Найти  качественное  снаряжение  на  Украине было легким делом, так как  вокруг  было изобилие всего.




Exclusive Video: On the ground in Ukraine, the forgotten war (Part 1)




On the ground in Ukraine: The forgotten war Part 2 SOFREP Original Content


Украинский Иностранный легион: американцы и грузины  официально служащие в Донбасе


Ukraine's Foreign Legion: Americans and Georgians officially serving in Donbas

Ukraine's Foreign Legion: Americans and Georgians officially serving in Donbas

Ukraine's Foreign Legion: Americans and Georgians officially serving in Donbas







статью прочитали: 94 человек

   
теги: Украина  
   
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