“Солдат удачи” Курт Т.: моё снаряжение для Украины (фото и видео)





От скаута: Уважаемые читатели. Фотографии и коротенький текст, которые выложены ниже - это то что находится в открытом доступе на сайте SOFREP: Special Forces News | Military Intelligence | Spec Ops . Остальные материалы (тексты и видео) - только по подписке. Плюс добавил несколько украинских видео на тему о наёмниках воюющих в Донбасе





My loadout for Ukraine

BY KURT T 09.22.2017#GEAR EMAIL SHARE TWEET

Когда я был с пешмерга в Курдистане, я сделал видео о своём боевом снаряжении, и теперь я подумал, что будет интересно сделать видео о другом комплекте, который я использовал, когда был на Украине. В то время как большая часть [украинского] комплекта была сходна с предыдущим, многое из него отличалось по брендам и стилю, а также - по существенному для выполнения миссии используемому снаряжению. Оно также было значительно более современным по многим параметрам, в то время как с пешмерга мы зачастую должны были “брать то до чего могли дотянуться”. Найти качественное снаряжение на Украине было легким делом, так как вокруг было изобилие всего.





















Украинский Иностранный легион: американцы и грузины официально служащие в Донбасе

Ukraine's Foreign Legion: Americans and Georgians officially serving in Donbas

Ukraine's Foreign Legion: Americans and Georgians officially serving in Donbas

Ukraine's Foreign Legion: Americans and Georgians officially serving in Donbas





статью прочитали: 94 человек