опубликовано редакцией на Переводике 25.09.17 04:53 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"A "Financial H-Bomb" Has Exploded" США - 18 сентября 2017 г. Финансовая “атомная” бомба взорвалась BY JAMES RICKARDS SEPTEMBER 18, 2017

На прошлой неделе кое-кто взорвал “атомную” бомбу, и этот кое-кто был не Северная Корея. Это были США. Это не была атомная бомба, после взрыва которой образуется грибовидное облако. Это была финансовая “атомная” бомба. В финансовой войне, точно также как и в обычной войне, есть свое оружие, тактика и командующие. В финансовой войне главный командир - министр финансов. Оружие - замораживание счетов, санкции и включение в черный список определенных людей и компаний. Финансовый инструмент, эквивалентный водородной бомбе - это полный запрет на использование долларовой платежной системы. Доллар США представляет 60% глобальных [валютных] резервов, используется в 80% глобальных платежей и в почти 100% глобальных продаж нефти. Отключение любой страны от долларов США похоже на отключение кислорода у пациента в палате интенсивной терапии. Он долго не проживет. Это именно то, что американский министр финансов Стив Мнучин пригрозил сделать Китаю 12 сентября. Он угрожал перекрыть Китаю доступ к платежной системе доллара США, если Китай не будет строго соблюдать новые санкции ООН против Северной Кореи как способа удержать её от создания ядерного оружия и разработки баллистических ракет. Проблема состоит в том, что Северную Корею не удержишь. Она совершает “рывок”, то есть на полной скорости мчится к финишной ленточке создания арсенала МБР способных нести ядерные боеголовки. Северная Корея даже и не пытается скрыть свои усилия за завесой маскировки или секретности, не использует оружие в качестве разменной монеты или туза в рукаве для облегчения санкций или получения другой экономической выгоды. Северная Корея могла бы получить их одним телефонным звонком в США в обмен на остановку её программ и разрешение разумных проверок. Они не стали звонить. Они нажали кнопку “Пуск”. Точно так же и Китай не будет ничего предпринимать за пределами поверхностного соблюдения санкций. Они, конечно же, не пойдут так далеко как этого ожидают США. Китай боится дестабилизации Северной Кореи, которая может быть повторно объединена на южнокорейско-американских условиях. Китай боится потока северокорейских беженцев в Китай. И Китай рассматривает всю северокорейскую ситуацию как проблему Америки, а не свою (Россия смотрит на неё под тем же самым углом). Война между США и Северной Кореей - это далеко не худший вариант для Китая, так как она обескровит США, Японию и Южную Корею, конкурентов в борьбе за доминирование в Восточной Азии. И наконец, поведение Китая определяется таким понятием как “лицо”. Когда Казначейство США, делает такое публичное заявление, Китай не может отступить, не потеряв лицо. Во времена подъема китайской мощи, Китай никогда не пойдет на это. Но здесь есть ещё одна вещь: Отказ Китаю в доступе к долларовой платежной системе означает выборочный дефолт по долговым обязательствам Казначейства США. Китай имеет в своих резервах американских правительственных ценных бумаг (облигаций) на сумму более чем 1 триллион долларов. Эти облигации полностью оплачены и проведены через платежную систему США, которой управляет Казначейство США с Федеральной резервной системой как финансовым агентом. Если Китай лишен доступа, то Казначейский портфель ценных бумаг Китая эффективно заморожен. Китай полагается на свои ликвидные долларовые резервы и для того чтобы поддержать свою погрязшую в долгах банковскую систему и чтобы защитить свою валюту. Последствия замораживания китайских долларовых платежей невозможно себе представить. . Таким образом, путь определен. Северная Корея разрабатывает оружие. США не позволят Северной Корее получить его. США полагаются на помощь Китая, которая не будет предоставлена. Конечный результат - боевые действия с Северной Кореей и финансовая война с Китаем. Инвесторам следует действовать сейчас чтобы определиться с долями вложения акций в общем инвестиционном портфеле, реорганизовать выборочные доли акций без покрытия и увеличить отчисления на активы зоны безопасности, такие как американские 10-летние ценные бумаги, золото, серебро и наличные деньги. Война начнется в ближайшие шесть-восемь месяцев. Время делать ваши финансовые шаги — сейчас, немедленно, пока не стало слишком поздно. Regards, Jim Rickards

