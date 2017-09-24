Ни дыма, ни огня

Отечественная военная пиротехника может исчезнуть в любой момент

Брыгин Юрий Фаличев Олег

19 сентября 2017

Пиротехника – это не только красивые фейерверки. Это и трассирующие боеприпасы, и твердое ракетное топливо, и дымовые завесы… Список огромный, и производство всего подобного ассортимента завязано на ряд ключевых реактивов, без которых пиротехнического производства не может быть в принципе. Четверть века, прошедшая с развала СССР, стала временем, когда буквально на глазах исчезали поставщики для одной из критических отраслей «оборонки». Ныне ситуация стала критической.

Еда для «Буратино»

«Военно-промышленный курьер» уже поднимал вопрос о плачевном состоянии такой отрасли ОПК, как специальная химия: производство взрывчатых веществ, порохов, твердых ракетных топлив («Время беречь патроны»). Упоминалось в статье и ФКП «Анозит», в недавнем прошлом ФГУП «Куйбышевский химический завод» – единственный в стране производитель перхлората аммония, основного компонента твердотопливных ракетных двигателей. Предприятие относительно благополучно прошло все экономические передряги постперестроечных годов – ему удалось преодолеть кризис благодаря ответственной позиции прежнего директора В. Некрасова и его команды, сумевших в тяжелый период отразить попытки обанкротить и ликвидировать уникальное предприятие, без продукции которого невозможны были бы нынешние грозные «Булавы», «Калибры», «Тополя» и им подобные реактивные системы.

“Российские предприятия пока работают на остатках хлората калия, накопленных в мобилизационных запасах с давних времен и частично импортируя из Китая, но запасов надолго не хватит”

Благодаря вовремя проведенной выездной коллегии Российского агентства по боеприпасам руководивший им в то время Зиновий Пак смог убедить администрацию области в необходимости сохранения важного для обороноспособности страны предприятия и его основного технологического персонала. В дальнейшем Некрасов смог закрепить неприкосновенность завода, преобразовав его в федеральное казенное предприятие, хотя один цех все-таки, что называется, «оттяпали» и теперь приходится продукт, им выпускавшийся, втридорога покупать за рубежом.

Однако наряду с боеприпасным направлением, рассмотренным в статье, существует смежная область – производство пиротехнических средств военного и гражданского назначения. Пиротехнические составы порой настолько взаимоувязаны со взрывчатыми и твердотопливными компонентами в конечной продукции, что некачественные пиротехнические элементы могут привести к нештатной работе всего изделия, будь то снаряд, боевая ракета или обычное фейерверочное изделие.

«Алхимик». Гравюра. 1560-е годы. Британский музей, Лондон

Пиротехнические средства военного назначения – это свыше 500 наименований для всех родов войск – от простейших сигнальных и осветительных ракет дневного и ночного действия, воспламенительных и зажигательных составов, маскирующих дымов, средств постановки тепловых и защитных ловушек, пулевых и снарядных трассирующих составов до пиротехнических устройств в ракетно-космической технике. Среди новых мирных разработок – пожаротушащие генераторы, автономные средства резки и сварки металлов, средства для вызывания осадков и борьбы с градом в южных регионах, бесствольное нелетальное оружие самообороны и многое другое.

Из современных огневых средств поражения наземных целей можно привести пример комплексного использования продукции спецхимии и пиротехнических составов в термобарических боеприпасах как для ручных реактивных огнеметов, так и для тяжелых огнеметных систем типа «Буратино», хорошо зарекомендовавших себя вначале в Афганистане, а ее модернизированный вариант «ТОС-1А» («Солнцепек») – и в боевых условиях Сирии.

Основой любого пиротехнического состава являются главные компоненты: горючее и окислитель плюс различные вспомогательные вещества – связующие, флегматизаторы, стабилизаторы.

Из наиболее распространенных окислителей – азотнокислые соли металлов (нитраты бария, стронция, калия, натрия и некоторых других металлов), хлорнокислые соли (перхлораты калия, аммония), хлорноватокислые соли (хлорат калия – бертолетова соль), пероксиды (бария). А из горючих компонентов – высокоэнергетические металлы: порошки алюминия, магния, титана и циркония, а также сплавов алюминия с магнием; неметаллы (сера, сурьма, красный фосфор), органические горючие – уротропин, дициандиамид, тиомочевина.

Общей особенностью этих исходных химических веществ является их двойное назначение: они широко применяются как в производстве изделий военного назначения, так и в промышленности, выпускающей мирную продукцию.

Во времена СССР производство практически всех компонентов пиротехнических составов было организовано на предприятиях в самых разных его уголках: что-то на территории РСФСР, а что-то в союзных республиках. Но с распадом Советского Союза появились проблемы, большинство которых и поныне остаются неразрешенными.

На обломках кооперации

Самая печальная судьба у желтого (белого) фосфора и продукта его переработки – красного фосфора. В советское время его производство было основано в городе Дзержинске Горьковской (Нижегородской) области на предприятии Чернореченское дважды ордена Трудового Красного Знамени акционерное общество «Корунд» им. М. И. Калинина, с тех пор не раз менявшее свое название и ставшее в конечном счете ООО «Корунд».

Многопрофильное производственное объединение выпускало не только красный фосфор, обеспечивая им немалые потребности спичечной промышленности и пиротехнических производств. В обширном списке продукции этого известного в прошлом комбината значились все многообразие фосфорных солей, циансолей и синтетический корунд. После типичного для того времени роста задолженности перед энергетиками последовали скандальная процедура банкротства, растаскивание ликвидных активов, череда смены руководителей и владельцев. А производство красного фосфора оказалось ликвидированным без возможности его возобновления в будущем.

Основным поставщиком исходного сырья – желтого фосфора для «Корунда» являлось ОАО «Фосфор» из Тольятти. Но судьба и этого стратегически важного предприятия трагична: в те же годы, когда происходило уничтожение «Корунда», шел процесс банкротства и тольяттинского «Фосфора», а отказ основного поставщика – казахстанского холдинга «Казфосфат» поставлять фосфорный концентрат в Тольятти только ускорил процесс умирания. Что же мы имеем сегодня? Да практически ничего – разваливающиеся производственные корпуса, порезанные на металлолом дорогостоящее оборудование и коммуникации, утраченные технологии и потерянный высококвалифицированный инженерно-технический и рабочий персонал.

Это привело к разрушению многолетней производственной кооперации в обеспечении предприятий Российской Федерации, в том числе и оборонных, прекращению экспортных поставок. А на процветающих в прошлом дзержинском «Корунде» и тольяттинском «Фосфоре» впору снимать современные ремейки «Сталкера». Как конечный итог – полная зависимость России от зарубежных поставок красного и желтого фосфора. И хотя они идут из дружественных государств, не станет ли однажды подобное положение предметом возможного шантажа или поводом для санкционного давления?

Глобальный недосол

Не менее удручающая обстановка с обеспечением азотнокислыми солями (нитратами) бария и стронция. Эти реактивы являются основными окислителями в пиротехнических цветопламенных составах, потому широко используются в составах для сигнальных и осветительных ракет, трассирующих боеприпасов, а также в бытовых и профессиональных фейерверках. Нитрат бария, кроме того, применяется в производстве оптического стекла специального назначения. Перекись бария – в воспламенительных композициях различного назначения.

Нитрат стронция производился на металлургическом заводе в городе Исфара Таджикской ССР вначале на своем сырье (из целестинового концентрата), а позднее – на привозном из Ирана. В советские годы это был «почтовый ящик», и азотнокислый стронций получали отменного качества. Что он сейчас собой представляет, трудно сказать, поскольку все последние годы отечественные пиротехнические предприятия работают на мобилизационных запасах прежних лет, коих осталось на год-два, не больше.

До 1996 года единственным производителем бария азотнокислого технического (а также перекиси бария) в России и СНГ оставался Березниковский химический завод, который затем преобразовали в ОАО «Бератон» (город Березняки, Пермский край). Из-за резкого падения объемов потребления в годы реформ выпуск бария азотнокислого и перекиси бария к 1996-му был полностью прекращен. В настоящее время внутренний спрос на барий азотнокислый удовлетворяется исключительно по импорту из Китая. Поскольку согласно товарной номенклатуре ВЭД нитрат бария размещается в одной группе с рядом других металлов, то выделить из таможенной статистики только его потребление довольно сложно. Тем не менее можно считать, что его завоз в страну по импорту за последние пять лет составляет около тысячи тонн в год.

До недавнего времени складывалась катастрофическая ситуация с пероксидом (перекисью) бария – запасы его в разных уголках страны истощились, а производимый в Китае не отвечал предъявляемым требованиям. Но нашлось отечественное предприятие, сумевшее наладить выпуск этого химпродукта требуемого качества. Есть надежда, что учитывая небольшие запросы предприятий, дефицит пероксида бария будет успешно преодолеваться.

Из хлоратов наиболее востребован в пиротехнике хлорат калия (бертолетова соль) в качестве окислителя в дымовых составах и в производстве спичек. Но если в спичечном производстве особых проблем нет, так как хлорат калия увлажненный выпускался и выпускается единственным предприятием в России (ООО «Сода-хлорат» в городе Березники Пермского края), то для пиротехнической промышленности вопрос обеспечения этим окислителем стоит остро. Здесь необходим именно сухой гостовский продукт, имеющий к тому же ограниченный срок хранения. В советское время его изготавливали на киевском ОАО «Радикал». В начале 90-х его не стало, и российские предприятия пока работают на остатках, накопленных в мобилизационных запасах с давних времен, и частично импортируя из Китая (в 2016 году порядка 30 тонн). Но запасов надолго не хватит, да и где гарантия, что поставки из-за рубежа в одночасье не закончатся?

Стерли в порошок

Несколько лучше обстоят дела с перхлоратами, прежде всего перхлоратом аммония. Благодаря тому, что удалось защитить от уничтожения куйбышевский «Анозит», сегодня все потребности для производства твердотопливных ракетных двигателей и пиротехнической промышленности хоть и с трудом, но закрываются. Чего нельзя сказать о востребованном перхлорате калия (калий хлорнокислый).

Исторически он выпускался до 2000 года на единственном предприятии СССР, а затем и России – ОАО «Алтайхимпром им. Верещагина» (город Яровое, Алтайский край). Потом это химическое предприятие пережило несколько сложных экономических периодов, когда выпуск перхлората калия то полностью прекращался, то спустя несколько лет опять возобновлялся. Из-за такой неопределенности практически все потребители переключились на импорт менее качественного продукта из Китая. Поставки его за последнее время выросли с 13 до 20 тонн в год. В 2014-м «Алтайхимпром» в очередной раз возобновил выпуск перхлората калия – судя по всему, из импортного сырья (перхлората натрия), поскольку цена его выросла в разы.

Что касается порошков металлов и сплавов, то практически весь ассортимент пиротехнических составов для изделий военного назначения и некоторых видов продукции мирного профиля у нас производят, используя в качестве основных высокоэнергетических компонентов разной степени дисперсности порошки алюминия, магния и его сплавов, титана, циркония.

Все типы алюминиевых порошков выпускают в разных регионах страны и с их получением пока все благополучно. А вот с порошками магния и его сплавов с алюминием несколько сложнее. В СССР это производство было сосредоточено на Усть-Каменогорском титаномагниевом комбинате в Казахской ССР и измерялось тысячами тонн в год. С распадом Советского Союза цех по выпуску магниевых порошков постепенно снижал объемы производства из-за резкого уменьшения их потребления в России и странах СНГ. В начале 2000-х выпуск прекратился, а само предприятие вошло в СП с одной из западных компаний.

В эти же годы малотоннажное производство было организовано на Опытно-металлургическом заводе в Соликамске и в рамках ФЦП на одном из пиротехнических предприятий, в основном для собственных нужд (АО «Сигнал», город Челябинск).

Наиболее тревожное положение сложилось с порошками циркония, которые до девяностых годов производили на химико-металлургической фабрике Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Более 15 лет как от этого производства ничего не осталось, и сейчас предприятия, которые применяют циркониевый порошок, дорабатывают его остатки, практически собранные по сусекам.

Программа реанимации

Из органических горючих веществ стопроцентная зависимость от импорта из Китая сохраняется по дициандиамиду, который ранее выпускался в городе Дзержинске на заводе «Корунд» (РФ), и тиомочевине (Украина). Оба эти реактива используются в производстве дымовых шашек. Среднегодовая потребность только по дициандиамиду за последние пять лет составляет около тысячи тонн.

Сложившиеся обстоятельства с вынужденным поиском остродефицитных, стратегически значимых материалов для снаряжения боеприпасов и специальной военной техники свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер по разрешению этой проблемы.

Учитывая, что в современных условиях объемы потребления порошковых металлов и специальных химических материалов относительно небольшие, целесообразно рассмотреть организацию их комплексного малотоннажного производства в модульных вариантах. Тогда в случае острой необходимости увеличения выпуска можно оперативно его нарастить без существенных затрат, как в свое время было налажено производство некоторых видов взрывчатых веществ.

Решение проблемы обеспечения отечественной пиротехнической промышленности необходимым сырьем в рамках общегосударственной программы импортозамещения возможно в виде федеральной целевой программы (ФЦП) по группе спецматериалов или по отдельности для каждого его вида с учетом возможного места развертывания производства. Можно рассмотреть и комбинированный вариант с частно-государственным партнерством при сохранении контрольного пакета у государства.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов имеет смысл рассматривать варианты организации производства химических продуктов на базе уже существующих горнообогатительных предприятий как исходных сырьевых источников. К примеру, производство желтого (белого) фосфора, а из него и красного можно было бы организовать на базе активно эксплуатируемых месторождений апатитовых руд Кольского полуострова, концентрат которых считается лучшим в мире сырьем для производства удобрений и экспортируется во многие зарубежные страны. Помимо прочего производство позволило бы исключить дорогостоящую и крайне опасную транспортировку желтого фосфора на большие расстояния.

По мнению доктора геолого-минералогических наук, профессора А. Портнова, при переработке апатитового концентрата можно ежегодно попутно получать также около 12 тысяч тонн оксида стронция, нитрат стронция и весьма востребованный в США, Японии, Германии, Южной Корее, Китае карбонат стронция, используемый в производстве современной электроники. Только в 2015 году Россия импортировала около 200 тонн карбоната стронция, а в 2016-м – уже около 300 тонн.

Производство перхлората калия и других солей возможно наладить на ФКП «Анозит», располагающем необходимым исходным сырьем, что в свою очередь смягчило бы негативную ситуацию, вызванную сезонным характером работы этого предприятия. А выпуск нитрата бария и пероксида бария можно развернуть в условиях Салаирского химического комбината в Кемеровской области, являющегося известным производителем высококачественного баритового концентрата. Представляет также интерес для такого производства и богатейшее баритовое месторождение, разрабатываемое Хойлинским горнообогатительным комбинатом в Воркутинском районе Республики Коми.

Изготовление порошка циркония можно было осуществить на одном из действующих предприятий пиротехнического профиля по примеру организации малотоннажного производства порошка магния на АО «Сигнал» в городе Челябинске.

И самое главное – разворачивать эти работы надо как можно скорее. В противном случае производство пиротехнических средств военного назначения может оказаться на грани исчезновения.

Олег Фаличев

Юрий Брыгин , кандидат технических наук

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