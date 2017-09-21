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опубликовано редакцией на Переводике 21.09.17 19:58
скаут: Miroslav;
 
 

Послушная марионетка Трамп соблюдает субординацию

Еще одна «умопомрачительная» история разворачивается в США. А точнее, продолжается эпопея о том, как Россия якобы вмешалась в американские выборы и тем самым дала возможность прийти к президентскому посту Дональду Трампу.

На этот раз специальный прокурор США Роберт Мюллер решил поднять тему переговоров Дональда Трампа и главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. А именно встречи, которая прошла в Вашингтоне на следующий день после увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Как отмечает издание The New York Times, спецпрокурор потребовал предоставить все материалы, имеющие отношения к делу его команде. Обратив, прежде всего, внимание на заявление Трампа, который якобы говорил, что увольнение Коми избавило его от серьезного давления.

Кроме того, в статье NYT утверждается, что Роберт Мюллер также запросил у Белого дома документы относительно вопроса увольнения экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. И, по информации адвоката Дональда Трампа, большая часть бумаг будет передана уже на этой неделе.

Такая ситуация в очередной раз вызывает массу вопросов. Например: «Когда закончится уже эта “охота на ведьм”?», или «Почему Трамп до сих пор позволяет собой манипулировать заезженной темой?»

Ответы в этой ситуации вполне понятны.

Очевидно, что американский истеблишмент, который выступает против инициатив Дональда Трампа, окончательно потушил запал миллиардера, за которым можно было наблюдать во время президентской гонки. Ну а в эти дни недоброжелатели Трампа просто-напросто держат ситуацию под контролем и раз за разом поднимают тему связей с Россией, чтобы глава Белого дома не отошел от «верного курса».

Помимо этого, в США сегодня выгодно демонизировать Россию, дабы не привлечь к себе негатив со стороны, который может сказаться на репутации государства. И ввиду того, что многие боятся потерять свои деньги, вложенные в акции, или еще какой-нибудь актив, непосредственно зависящий от позиции Вашингтона, им проще регулярно связывать Трампа с Россией. Будь-то встреча «на ножах» или поверхностная встреча, где-нибудь на международном мероприятии.

Сам Дональд Трамп в этой ситуации по большому счету сдался. Он понял, что против «толпы» идти нет никакого смысла и «неофициально» договорился со своими ненавистниками. В итоге Дональд Трамп продвигает внутри страны выгодные для него во многом законы, а внешней политикой управляет кто-то другой.

И, похоже, эта эпопея не закончится в ближайшее время. Наоборот, все чаще приходишь к мысли, что нарастающее давление на Трампа, в конечном итоге приведет к тому, что он мало чем будет отличаться от нервной Хиллари Клинтон. Ну а это, в свою очередь, приведет к тому, что вряд ли миллиардера поддержат в следующий раз те, кто верил в «реконструкцию» Америки.

Антон Орловский


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теги: Россия, США, Выборы  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  14.09.2017 18:00  
The Unz Review - Анатолий Карлин

Российские либералы - это дети номенклатуры
В Москве районы проживания детей номенклатуры совпадают с районами голосования за российских так называемых либералов.

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